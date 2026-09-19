scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक रोया तो एक-एक कर रोने और झूमने लगे 11 बच्चे, मचा हड़कंप

गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा स्थित महात्मा गांधी आश्रम स्कूल में 11 बच्चे अचानक रोने और झूमने लगे. बच्चों को इस हालत में देखकर भूत-प्रेत के साये की चर्चा होने लगी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच में फूड पॉइजनिंग या किसी गंभीर बीमारी के लक्षण नहीं पाए.

Advertisement
X
बच्चों के अचानक रोने से स्कूल में मच गया था हड़कंप. (Photo: Screengrabs)
बच्चों के अचानक रोने से स्कूल में मच गया था हड़कंप. (Photo: Screengrabs)

गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा तालुका के मोस्कुट गांव स्थित महात्मा गांधी आश्रम स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में स्कूल के कुछ बच्चे अचानक रोते और झूमते नजर आ रहे हैं. एक के बाद एक करीब 11 बच्चों के इस तरह व्यवहार करने से स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद बच्चों पर भूत-प्रेत का साया होने की चर्चा भी शुरू हो गई. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी किसी आशंका को खारिज किया है.

बताया गया कि स्कूल टाइम के बाद एक बच्चा अचानक रोने लगा. इसके बाद दूसरे और तीसरे बच्चे भी रोने लगे. कुछ ही देर में करीब 11 बच्चे रोने और झूमने लगे और शिक्षकों से लिपट गए. बच्चों की हालत देखकर स्कूल प्रशासन ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी. सभी बच्चों को पहले डेडियापाड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया. बाद में उन्हें राजपीपला सिविल अस्पताल भी ले जाया गया.

बच्चों को होने लगी थी उल्टियां भी
बच्चों को उल्टी होने की जानकारी सामने आने पर शुरुआत में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई थी. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चों में डायरिया, उल्टी या पेट दर्द जैसे लक्षण नहीं पाए. एहतियात के तौर पर बच्चों की शारीरिक और मानसिक जांच भी की गई.

सम्बंधित ख़बरें

rain and floods in Gujarat
अहमदाबाद से वलसाड, बार‍िश-बाढ़ से क‍िस कदर बेहाल, देखें गुजरात आजतक
9 साल पहले परिवार से बिछड़ गई थीं रतन बेन. (Photo: Screengrab)
9 साल से बिछड़ी मां को देख फूट-फूटकर रोया बेटा, तस्वीर से हुई पहचान
नवसारी में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, देखें गुजरात आजतक
Surat suicide case
परीक्षा देने गई छात्रा शाम तक नहीं लौटी, फिर मिली बेटी की मौत की खबर
फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू. (Photo: Screengrab)
पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, 3 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

नर्मदा के जिला हेल्थ ऑफिसर जनक मधोक ने बताया कि सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों में किसी तरह की मानसिक बीमारी नहीं मिली है. उनके मुताबिक, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को देखकर एक-दूसरे की नकल करते हैं और समूह में इस तरह का व्यवहार सामने आ सकता है. उन्होंने साफ कहा कि बच्चों पर किसी तरह का भूत-प्रेत का साया नहीं है और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक रोया तो एक-एक कर रोने और झूमने लगे 11 बच्चे, मचा हड़कंप |
    ‘मैं परफेक्ट नहीं हूं...’ 98 फिल्में बनाने के बाद प्रियदर्शन ने क्यों कही ये बात? |
    अचानक आई तेज रफ्तार कार, 5 लोगों को मारी टक्कर और फिर हो गई फरार |
    मुंबई में पांचवें दिन 32,345 गणेश मूर्तियों का विसर्जन, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह |
    'देश में चल रहा दीयों का कंपटीशन, रुपये की हालत तो देखो!', अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा हमला |
    ट्रेन टिकट में उम्र लिखी 34, आधार के हिसाब से है 43! क्या TTE ले सकते हैं फाइन? |
    250 करोड़ के बंगले में पहला गणपति विसर्जन, रणबीर-नीतू कपूर हुए भावुक, आलिया ने छिपाया बेटी राहा का चेहरा |
    अमेरिका: कोलोराडो के वॉटर सिस्टम पर हैकर्स का साइबर अटैक, सेटिंग्स बदलीं |
    पटना में नकली शराब कारोबार पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई |
    दिल्ली में 18 महीने के बच्चे पर आवारा कुत्ते का हमला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना
    Advertisement