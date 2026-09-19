एक रोया तो एक-एक कर रोने और झूमने लगे 11 बच्चे, मचा हड़कंप

गुजरात के नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा तालुका के मोस्कुट गांव स्थित महात्मा गांधी आश्रम स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में स्कूल के कुछ बच्चे अचानक रोते और झूमते नजर आ रहे हैं. एक के बाद एक करीब 11 बच्चों के इस तरह व्यवहार करने से स्कूल में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद बच्चों पर भूत-प्रेत का साया होने की चर्चा भी शुरू हो गई. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी किसी आशंका को खारिज किया है.

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बताया गया कि स्कूल टाइम के बाद एक बच्चा अचानक रोने लगा. इसके बाद दूसरे और तीसरे बच्चे भी रोने लगे. कुछ ही देर में करीब 11 बच्चे रोने और झूमने लगे और शिक्षकों से लिपट गए. बच्चों की हालत देखकर स्कूल प्रशासन ने तुरंत 108 एंबुलेंस को सूचना दी. सभी बच्चों को पहले डेडियापाड़ा सरकारी अस्पताल ले जाया गया. बाद में उन्हें राजपीपला सिविल अस्पताल भी ले जाया गया.

बच्चों को होने लगी थी उल्टियां भी

बच्चों को उल्टी होने की जानकारी सामने आने पर शुरुआत में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई गई थी. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चों में डायरिया, उल्टी या पेट दर्द जैसे लक्षण नहीं पाए. एहतियात के तौर पर बच्चों की शारीरिक और मानसिक जांच भी की गई.

नर्मदा के जिला हेल्थ ऑफिसर जनक मधोक ने बताया कि सभी बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं. उन्होंने कहा कि बच्चों में किसी तरह की मानसिक बीमारी नहीं मिली है. उनके मुताबिक, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को देखकर एक-दूसरे की नकल करते हैं और समूह में इस तरह का व्यवहार सामने आ सकता है. उन्होंने साफ कहा कि बच्चों पर किसी तरह का भूत-प्रेत का साया नहीं है और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं.

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