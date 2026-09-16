scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी में करणी सेना का 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान, किसकी बढ़ेगी मुश्किल?

राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है. क्षत्रिय बहुल सीटों पर करणी सेना की इस आक्रामक एंट्री से जहां बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा मंडरा रहा है, वहीं सपा-कांग्रेस गठबंधन के लिए यह सियासी दांव मुफीद साबित हो सकता है.

Advertisement
X
करणी सेना के अध्यक्ष सूरज पाल सिंह अम्मू (Photo-ITG)
करणी सेना के अध्यक्ष सूरज पाल सिंह अम्मू (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. करणी सेना ने यूपी की 50 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने कहा कि करणी सेना पूरे दमखम के साथ यूपी के चुनाव मैदान में उतरेगी.

राजपूत समाज के मुद्दों, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और क्षत्रिय प्रतिनिधित्व की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह के चुनावी एंट्री के फैसले ने राज्य के सियासी समीकरणों को गरमा दिया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीति ओबीसी केंद्रित हो गई है, सभी को सिर्फ ओबीसी की चिंता है. सवर्णों के मुद्दे पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है.

सूरजपाल सिंह ने कहा कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन करणी सेना 2027 के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी. करणी सेना के इस आक्रामक रुख के बाद यूपी में किस राजनीतिक दल की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी, यह बड़ा सवाल बन गया है.

सम्बंधित ख़बरें

chandra shekhar azad
'फार्म हाउस में मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया'- चंद्रशेखर का आरोप
हल्ला बोल: यूपी चुनाव में जातियों के आधार पर गठबंधनों का मिजाज बदलेगा?
यूपी चुनाव में योगी आदित्यनाथ आधी आबादी के सहारे पूरी जीत मुकम्मल करना चाहते हैं.
UP में निर्णायक होता महिला वोट बैंक, योगी का लखटकिया दांव बनाम डिंपल फैक्टर
sanjay nishad clarifies meeting mata prasad
'बीजेपी दरवाजे बंद करेगी तो...', सपा संग गठबंधन की अटकलों पर बोले संजय निषाद
bjp Then vs Now strategy
'SP से बेहतर BJP क्यों?' PDA के जवाब में भाजपा का चुनावी प्लान

करणी सेना लड़ेगी 50 सीटें पर चुनाव

करणी सेना ने उन सीटों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है जहां राजपूत और क्षत्रिय मतदाताओं की आबादी 15 से 25 प्रतिशत के बीच है. करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू यूपी के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की. साथ ही उन्होंने कहा कि वे अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मिल रहे हैं.

Advertisement

उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सभी दल चुप हैं, जबकि युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि मौजूदा आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए. राजपूत महापुरुषों के इतिहास से कथित छेड़छाड़ हो रही है और क्षत्रिय नेताओं को राजनीति में किनारे लगाया जा रहा है. राजपूत समाज की बेचैनी को देखते हुए करणी सेना ने यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग की है.

करणी सेना ने किसी बड़े राजनीतिक दल से हाथ मिलाने पर अपना एजेंडा साफ नहीं किया है, लेकिन 'किंगमेकर' और 'वोट कटवा' क्षमता दिखाकर अपनी राजनीतिक धमक साबित करने की बात जरूर कही है.

करणी सेना के उतरने से किसकी बढ़ेगी मुश्किल?

करणी सेना का मुख्य आधार क्षत्रिय/राजपूत समाज के बीच है. यूपी में क्षत्रिय समुदाय बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है. करणी सेना अगर यूपी में 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है और आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ती है, तो वह बीजेपी के पारंपरिक अपर-कास्ट वोट बैंक में सीधे सेंध लगाएगी.

यूपी में राजपूत (ठाकुर) समुदाय की आबादी 6 से 7 फीसदी है. वे यूपी की करीब 65 से 70 सीटों पर जीत दर्ज करते रहे हैं. आजादी के बाद यूपी को ठाकुर समुदाय से 5 सीएम मिले हैं और दो प्रधानमंत्री बने हैं. ब्राह्मणों के बाद सत्ता पर सबसे ज्यादा पकड़ ठाकुरों की ही रही है. यूपी की सत्ता की दशा और दिशा तय करने में ठाकुरों का अहम रोल रहा है.

Advertisement

करणी सेना ठाकुर वोटों के सहारे यूपी में अपनी धमक दिखाना चाहती है. ऐसे में यूपी की कई सीटों पर जीत-हार का अंतर 2,000 से 5,000 वोटों का होता है. ऐसे में करणी सेना द्वारा काटे गए कुछ हजार वोट भी बीजेपी उम्मीदवारों का गणित बिगाड़ सकते हैं.

सपा के लिए करणी सेना बनेगी मुफीद?

यूपी में करणी सेना के चुनाव मैदान में उतरने से सपा को लाभ हो सकता है. अखिलेश यादव का पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूला पहले से ही गैर-सवर्ण लामबंदी पर केंद्रित है. ऐसे में सवर्ण वोटों में कोई भी विभाजन (बीजेपी बनाम करणी सेना) सपा-कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों को सीधा फायदा पहुंचा सकता है.

2024 के लोकसभा चुनाव में ठाकुर समुदाय की महापंचायतों और करणी सेना के विरोध का खामियाजा बीजेपी यूपी में भुगत चुकी है. मुजफ्फरनगर से लेकर पूर्वांचल तक करणी सेना की तमाम पंचायतें हुईं और वे बीजेपी का विरोध करते नजर आए थे. इसका राजनीतिक लाभ सपा को मिला था. यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सपा 37 सीटें जीतने में सफल रही तो बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी.

2027 के चुनाव में अगर किसी सीट पर करणी सेना स्थानीय स्तर पर अन्य जातियों को साधने में सफल होती है, तो सूबे का सियासी गेम बदल जाएगा. इसके चलते यूपी में कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है. राजस्थान और मध्य प्रदेश में करणी सेना के बयानों और आंदोलनों ने पहले बड़े सियासी उलटफेर किए हैं. अब यूपी में भी करणी सेना की आक्रामक राजपूत राजनीति क्या गुल खिलाती है, यह देखना होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी में करणी सेना का 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान, किसकी बढ़ेगी मुश्किल? |
    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के मनगढ़ंत इंटरव्यू |
    होटल रूम, नशा और सीक्रेट बिजनेस... असम से हैदराबाद लाए 17 KG मैटेरियल, शुरू कर दी सप्लाई |
    यूपी में पंचायत सहायकों का मानदेय 50% बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे 9 हजार रुपये |
    Neechbhang Rajyog 2026: 18 सितंबर को मंगल-गुरु बनाएंगे दुर्लभ 'नीचभंग राजयोग'! 5 राशियां पाएंगी पैसा |
    2 बीवियां-5 बच्चे, 8वीं फेल मैकेनिक बना करोड़पति, यूट्यूब से छापे पैसे, जीता है 'महाराजा' लाइफ |
    'नहीं चाहते यमन-लाल सागर तक पहुंचे जंग', ईरान में जंग खत्म को लेकर चीन सख्त, अमेरिका से की अपील |
    अंकल घूरते हैं... असहज हुई महिला ने बीच सड़क पर पहन ली दूसरी शर्ट, वीडियो वायरल |
    बिहार में निरीक्षण के दौरान शिक्षक बने DM, बच्चों को सिखाई गणित की बारीकियां |
    अंबानी के घर पधारे बप्पा, बॉलीवुड स‍ितारों का लगा मेला, देखें मूवी मसाला
    Advertisement