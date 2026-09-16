Neechbhang Rajyog 2026: 18 सितंबर को मंगल-गुरु बनाएंगे दुर्लभ 'नीचभंग राजयोग'! 5 राशियां पाएंगी पैसा

Neechbhang Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति मंगल देव को साहस, ऊर्जा, पराक्रम और भूमि का कारक माना जाता है. 18 सितंबर 2026 को मंगल अपनी नीच राशि कर्क (Cancer) में प्रवेश करने जा रहे हैं. हालांकि, सामान्यतः मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर प्रतिकूल माना जाता है, लेकिन इस बार परिस्थितियां पूरी तरह से अलग और अत्यंत शुभ हैं.

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कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च अवस्था में विराजमान हैं. जब कोई नीच का ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे किसी अन्य शक्तिशाली ग्रह के साथ युति बनाता है, तो उसकी नीचता समाप्त हो जाती है और 'नीचभंग राजयोग' (गुरु-मंगल योग) का निर्माण होता है.

18 सितंबर से बनने वाला यह दुर्लभ नीचभंग राजयोग मंगल के क्रूर प्रभाव को बदलकर शुभता, निर्णय शक्ति और अपार सफलता में बदल देगा. इस राजयोग के प्रभाव से 5 विशेष राशियों की सोई हुई किस्मत जागने वाली है और उन्हें करियर व धन के मामले में अभूतपूर्व लाभ मिलने वाला है.

मिथुन राशि (Mithun Rashi)

शुभ स्थिति: आपकी राशि से दूसरे (धन व वाणी) भाव में गुरु और नीचभंग मंगल की युति हो रही है.

मिलेगा यह लाभ: आपके लिए अचानक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं. अटका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. आपकी वाणी में गजब का आकर्षण रहेगा, जिससे आप बड़ी से बड़ी व्यावसायिक डील आसानी से फाइनल कर लेंगे. परिवार में सुख-समृद्धि और वित्तीय स्थिरता आएगी.

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कर्क राशि (Kark Rashi)

शुभ स्थिति: यह राजयोग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रहा है, जहाँ उच्च के गुरु और मंगल एक साथ विराजमान होंगे.

मिलेगा यह लाभ: आपके आत्मविश्वास और प्रभाव में जबरदस्त इजाफा होगा. जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे अचानक गति पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की खुलकर तारीफ होगी. नया व्यापार शुरू करने या करियर में बड़ा बदलाव करने के लिए यह समय स्वर्णिम साबित होगा.

कन्या राशि (Kanya Rashi)

शुभ स्थिति: आपकी राशि से ग्यारहवें (आय, लाभ व इच्छा-पूर्ति) भाव में यह महासंयोग बनने जा रहा है.

मिलेगा यह लाभ: आर्थिक दृष्टि से यह गोचर आपके लिए जैकपॉट की तरह साबित होगा. आय के नए और स्थायी स्रोत खुलेंगे. पुराने निवेश या किसी बड़े प्रोजेक्ट से उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति (प्रमोशन) और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा.

तुला राशि (Tula Rashi)

शुभ स्थिति: आपके दशम (कर्म व करियर) भाव में नीचभंग राजयोग का निर्माण हो रहा है.

मिलेगा यह लाभ: कार्यक्षेत्र और बिजनेस में बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा पद या सैलरी ऑफर हो सकती है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में आ रही अड़चनें दूर होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी.

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वृश्चिक राशि (Vrishchik Rashi)

शुभ स्थिति: मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं और यह शुभ योग आपके नवम (भाग्य) भाव में बन रहा है.

मिलेगा यह लाभ: आपका भाग्य पक्ष पूरी तरह से मजबूत रहेगा. धर्म-कर्म के कामों में मन लगेगा और व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी. विदेश जाने की इच्छा रखने वाले जातकों या विदेशी कंपनियों के साथ काम करने वाले व्यापारियों को बड़ा फायदा पहुंचेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी.

नीचभंग राजयोग की शुभता बढ़ाने के अचूक उपाय

- मंगलवार और गुरुवार को हनुमान जी की आराधना करें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

- प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद माथे या नाभि पर केसर अथवा पीले चंदन का तिलक लगाएं.

- मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को गुड़, चने की दाल या तांबे का बर्तन दान करना अत्यंत फलदायी रहेगा.

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