होटल रूम, नशा और सीक्रेट बिजनेस... असम से हैदराबाद लाए 17 KG मैटेरियल, शुरू कर दी सप्लाई

हैदराबाद में गांजा बेचने के नेटवर्क का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें होटल के कमरों को ही स्टोरेज और सप्लाई के ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का आरोप है. तेलंगाना एक्साइज स्टेट टास्क फोर्स ने कोंडापुर सरकारी अस्पताल के पास स्थित होटल के कमरों में कार्रवाई कर 17.1 किलो गांजा बरामद किया है. इसकी अनुमानित कीमत करीब 9 लाख रुपये बताई गई है.

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इस मामले में असम के रहने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों की पहचान 39 वर्षीय धीरज दास और 25 वर्षीय रबाली अली के तौर पर हुई है. एक्साइज अधिकारियों के मुताबिक, दोनों पहले हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर चुके हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों पर असम से गांजा लाकर हैदराबाद में उसकी छोटी-छोटी पुड़िया तैयार करने और फिर बेचने का आरोप है. जांच एजेंसियों को शक है कि कोंडापुर सरकारी अस्पताल के आसपास स्थित होटल के कमरों का इस्तेमाल गांजा रखने, उसकी पैकिंग करने और कथित तौर पर ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था.

यानी बाहर से देखने पर होटल का कमरा एक सामान्य ठिकाना लगता था, लेकिन एक्साइज विभाग की कार्रवाई के बाद वहां से बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ.

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तेलंगाना एक्साइज स्टेट टास्क फोर्स ने CI वेंकटेश्वरलु के नेतृत्व में यह कार्रवाई की. टीम ने होटल के कमरों की जांच की और वहां से कुल 17.1 किलो गांजा बरामद किया.

बरामद गांजे की कीमत करीब 9 लाख रुपये आंकी गई है. कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों और जब्त किए गए गांजे को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कोंडापुर एक्साइज स्टेशन को सौंप दिया गया.

अब असम से हैदराबाद तक नेटवर्क की जांच

फिलहाल जांच सिर्फ इन दो आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है. एक्साइज अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि गांजा असम से हैदराबाद तक कैसे पहुंचाया जाता था और इस कथित नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. जांच में गांजे के स्रोत, उसकी ढुलाई और हैदराबाद में सप्लाई से जुड़े लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. सबसे अहम सवाल यही है कि 17.1 किलो गांजा आखिर होटल के कमरे तक कैसे पहुंचा और यहां से इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था. एक्साइज विभाग अब इसी कथित सप्लाई चेन की कड़ियां जोड़ने में जुटा है.

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