scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'किसने मांगीं 150 सीटें? 200 की बात की थी', यूपी में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र गौतम का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद जारी हैं. इस बीच कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी को कम से कम 200 सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने कांग्रेस के देश के विकास में योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधन में बराबर का सम्मान और हिस्सा मिलना जरूरी है.

Advertisement
X
राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस की उपलब्धियां भी गिनवाईं. (Photo: File/ITG)
राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेस की उपलब्धियां भी गिनवाईं. (Photo: File/ITG)

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मतभेद जारी है. इस बीच कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 150 सीटों के लिए नहीं, बल्कि कम से कम 200 सीटों की हकदार है.

राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि वो शुरुआत से ही एक बात कहते आ रहे हैं कि गठबंधन में बराबर का सम्मान और बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए. उन्होंने देश के विकास में कांग्रेस के योगदान को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है.

उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने से लेकर देश में IIT, एम्स, IIM, बैंक और तमाम बड़े PSU खड़े करने का ऐतिहासिक काम कांग्रेस ने ही किया है. इसलिए सीटों के बंटवारे में भी पार्टी का कद और उसकी ताकत का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

UP Congress in-charge Rajendra Pal Gautam reacts to Samajwadi Party's seat-sharing comments.
सीट शेयरिंग पर बोले राजेंद्र पाल गौतम, सम्मान की बात आई तो हम झुकेंगे नहीं
अखिलेश के बयान के बाद क्या सपा-कांग्रेस में और बढ़ेगा घमासान? देखें दंगल
Will the SP and Congress alliance survive in UP or will it fall apart.
यूपी में सपा-कांग्रेस के गठबंधन पर मचा घमासान, क्या सुलझ पाएगा सीटों का विवाद?
Akhilesh Yadav targets BJP calling double engine as trouble engine in Uttar Pradesh.
अखिलेश का बीजेपी पर तंज, कहा- 'डबल इंजन बना ट्रबल इंजन'
Akhilesh Yadav says victory is the priority amid SP and Congress seat sharing dispute in UP.
यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर रार, अखिलेश का बड़ा बयान

अक्टूबर तक सुलझ जाना चाहिए सीट का मामला

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि बात जीत की होनी चाहिए सीटों की नहीं. इस पर कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि वो भी तो जीत की ही बात कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी और सीटें नहीं मिलेंगी, तब तक जीत कैसे दर्ज की जा सकती है? बिना चुनाव लड़े कोई कैसे जीत सकता है?

Advertisement

उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ही गठबंधन है. दोनों दल एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. इस पूरे मसले पर उनका मानना है कि अक्टूबर के इस महीने तक सीट शेयरिंग का ये पेच पूरी तरह सुलझ जाना चाहिए. इससे हमारे उम्मीदवारों को अपने-अपने क्षेत्र में काम करने के लिए पूरा समय मिल जाएगा.

यह भी पढ़ें: राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का प्रभारी बनाने के पीछे पार्टी की क्या रणनीति है?

'अगर थोड़ा बहुत झुकना भी पड़ा, तो...'

गठबंधन के रुख को साफ करते हुए उन्होंने कहा कि जब आत्मसम्मान की बात आती है, तो कांग्रेस देश के संविधान की तरह बिल्कुल सख्त रहती है. लेकिन जब सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों की बात होती है, तो पार्टी संविधान की तरह ही लचीला रुख अपनाने को भी तैयार है. जीत हासिल करने के लिए अगर थोड़ा बहुत झुकना भी पड़ा, तो पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ओडिशा में मवेशी तस्करी का हुआ भंडाफोड़! ऑयल टैंकर से बरामद हुए मवेशी |
    Bigg boss 20: सलमान खान पर भड़के इमाम सिद्दीकी, लिखा ओपन लेटर, मांगी सफाई |
    IIT दिल्ली के PhD छात्र की मौत मामले में FIR दर्ज, CCTV से हुए बड़े खुलासे |
    3.75 करोड़ का सोना लूटकर भाग रहे थे बदमाश, चलती कार के दरवाजे पर लटक गए इंस्पेक्टर और हैंडब्रेक खींचकर रोक दी गाड़ी |
    ज्ञानेश कुमार के निलंबन पर SC में याचिका, सोमवार को CJI की बेंच करेगी सुनवाई |
    Kids Tiffin Special: टिफिन में रोज बच जाता है खाना? मूंग दाल से बनाएं चटपटा बर्गर, डिब्बा होगा खाली और प्रोटीन भी मिलेगा |
    'मेरे आश्रम महिलाएं अकेली न आएं', बाबा बागेश्वर ने क्यों कही ये बात |
    UP में टायर फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार |
    फिर बदलेगा GST कानून! अधिकारियों की गिरफ्तारी वाली ताकत पर लग सकती है रोक |
    दिवाली से पहले दिलजीत दोसांझ करेंगे बड़ा धमाका! अनाउंस किया AURA इंडिया टूर, देश के किन शहरों में होगा कॉन्सर्ट?
    Advertisement