scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भाभी से अफेयर में रोड़ा बना पति... चचेरे भाई ने ट्रेन के आगे दिया धक्का, बचा तो पत्थर से कुचलकर उतारा मौत के घाट!

जयपुर में भाभी से प्रेम संबंध के चलते चचेरे भाई की हत्या का मामला सामने आया है. आरोपी ने शराब पार्टी के बहाने उसे रेलवे ट्रैक पर ले जाकर ट्रेन के सामने धकेला और फिर पत्थर-लोहे की रॉड से हमला कर दिया.

Advertisement
X
हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव से दूर फेंकी चप्पलें और बैग. (Photo: Representational )
हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव से दूर फेंकी चप्पलें और बैग. (Photo: Representational )

जयपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. भाभी से प्रेम संबंधों में रोड़ा बन रहे चचेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए आरोपी ने खौफनाक साजिश रच डाली. शराब पार्टी के बहाने उसे रेलवे ट्रैक के पास ले गया और ट्रेन के सामने धक्का दे दिया. लेकिन जब युवक ट्रेन की चपेट में आने के बावजूद बच गया तो आरोपी ने पत्थर और लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात को हादसा दिखाने के लिए शव के पास से चप्पलें और बैग भी दूर फेंक दिए.

मामला बिंदायका थाना इलाके के धानक्या-शयोसिंहपुरा रेलवे ट्रैक का है. डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक, 30 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिला था. मृतक की पहचान 34 वर्षीय श्रवण सिंह के रूप में हुई. वह मकराना में रेलवे ठेकेदार के पास काम करता था.

पुलिस जांच में सामने आया कि 29 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन श्रवण अपने चचेरे छोटे भाई भवानी उर्फ कालू के साथ मकराना से गांव जाने के लिए निकला था. दोनों जयपुर जाने के बजाय रास्ते में फुलेरा उतर गए. यहां से लिफ्ट लेकर शाम करीब 6:30 बजे धानक्या पहुंचे. इसके बाद दोनों रेलवे ट्रैक के पास बैठकर शराब पार्टी करने लगे.

सम्बंधित ख़बरें

अपने मोबाइल पर बैंक का मैसेज देख दंग रह गया युवक. (Photo: Representational)
युवक के खाते में 1 लाख करोड़ रुपये ब्लॉक! बैंक का मैसेज देख उड़े होश
इस वक्त सुर्खियों में है IAS-IPS दंपति का मामला. (Photo: ITG)
40 विला-कॉटेज खरीदने वाले IAS-IPS दंपति पर एक्शन, पत्नी की भी मुश्किलें बढ़ीं
पवन साहू ने पत्नी कोमल को लड़वाया था चुनाव. (Photo: ITG)
सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स, फिर भी पत्नी को नहीं जिता पाए पवन साहू
ias shikar agarwal rajasthan
IAS शिखर अग्रवाल के खिलाफ जांच को मंजूरी, 20 विला खरीदने का आरोप!
राजस्थान के किसान का कमाल
एक ही खेत से खेती और बिजली की कमाई, किसान ने अपनाई अनोखी तकनीक

इसी दौरान आरोपी ने ट्रेन आती देखकर श्रवण को अचानक रेलवे ट्रैक की तरफ धक्का दे दिया. ट्रेन की टक्कर से श्रवण दूर जा गिरा, लेकिन उसकी जान बच गई. इसके बाद आरोपी ने पत्थर और लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर हत्या कर दी.

Advertisement

हत्या के बाद आरोपी ने वारदात को हादसे का रूप देने की कोशिश की. उसने श्रवण की चप्पलें और बैग शव से दूर फेंक दिए, ताकि पुलिस को लगे कि युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है. इतना ही नहीं, आरोपी ने मृतक की पत्नी को फोन कर उसकी मौत की जानकारी भी दी और मौके से फरार हो गया.

मृतक का फाइल फोटो

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि भवानी उर्फ कालू के अपने चचेरे भाई श्रवण की पत्नी से प्रेम संबंध थे. श्रवण को दोनों के बीच बातचीत और संबंधों की जानकारी हो गई थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच रंजिश बढ़ गई थी.

पुलिस के मुताबिक, इसी रंजिश के चलते भवानी ने श्रवण को रास्ते से हटाने की साजिश रची और उसे शराब पार्टी के बहाने रेलवे ट्रैक तक ले गया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी भवानी उर्फ कालू को गिरफ्तार कर लिया है. देखें VIDEO:- 

पुलिस अब मृतक की पत्नी की भूमिका और पूरे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भाभी से अफेयर में रोड़ा बना पति... चचेरे भाई ने ट्रेन के आगे दिया धक्का, बचा तो पत्थर से कुचलकर उतारा मौत के घाट! |
    मालिक की नींद खुली तो आंगन में था तेंदुआ, डॉग ने बचाया फार्महाउस |
    मणिपुर में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, केंद्र को दिया अल्टीमेटम |
    दिग्विजय बोले- मुझसे बड़ा सनातनी बताओ; आजम खान से दोस्ती, राम मंदिर के चंदे पर सवाल और EVM को चुनौती |
    दिल्ली में 1 नवंबर से प्रदूषण पर बड़ा प्रहार... बाहरी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक, दफ्तरों में 50% WFH और पार्किंग फीस दोगुनी |
    Home Plumbing Tips: नल बंद करने के बाद भी टपक रहा है बूंद-बूंद पानी? प्लंबर को पैसे देने से पहले घर पर ऐसे चुटकियों में करें ठीक |
    भागलपुर: रोशन रोही और डिंपल सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने किया लाठीचार्ज |
    'मैं परसेंटेज नहीं लेता, लेकिन प्यार से दे तो रख लेता हूं', रिश्वत पर बयान देने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड |
    पंचकूला की मासूम ने मौत को दी मात! मां की गोद में लौटी नन्ही परी, हैवानियत के बाद पहली बार खाई खिचड़ी |
    दिल्ली में आठ साल का रिकॉर्ड टूटा... अक्टूबर में औसतन 166 दर्ज हुआ AQI, हवा की गुणवत्ता में दर्ज हुआ बड़ा सुधार
    Advertisement