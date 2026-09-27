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10 में 10... जयपुर मेट्रो में पहली बार बैठी रूसी महिला, बोली- ‘दुबई मेट्रो जैसी है’

पहली बार जयपुर मेट्रो में सफर करने वाली रूसी महिला स्टेशन और प्लेटफॉर्म देखकर इतनी इंप्रेस हुई कि उसने इसे 10 में 10 नंबर दे दिए

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रूसी महिला का ध्यान जयपुर मेट्रो ने खींच लिया (Photo:Insta/@vera__india)
रूसी महिला का ध्यान जयपुर मेट्रो ने खींच लिया (Photo:Insta/@vera__india)

विदेशी पर्यटकों के लिए जयपुर की ऐतिहासिक इमारतें और रंग-बिरंगी गलियां और वहां की रौनक हमेशा खींचती रही है. इस बार एक रूसी महिला का ध्यान जयपुर मेट्रो ने खींच लिया. भारत में रह रहीं रूसी महिला वेरा प्रोकोफेवा ने पहली बार जयपुर मेट्रो का सफर किया और अपने अनुभव का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया.

वीडियो में वेरा मेट्रो स्टेशन पर पहुंचती नजर आती हैं. वह वहां मौजूद एक स्टाफ सदस्य से रास्ते को लेकर मदद लेती हैं और फिर प्लेटफॉर्म की तरफ जाती हैं. वह मेट्रो स्टेशन के आसपास का माहौल भी कैमरे में रिकॉर्ड करती हैं.वेरा वीडियो में कहती हैं कि हम उस मेट्रो स्टेशन जाना चाहते हैं, जो हवा महल के पास है. इसके बाद वह स्टेशन पर अपना अनुभव बताती हैं.

जयपुर मेट्रो देखकर बोलीं- 10 में 10 नंबर

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आपका चैलेंज है कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर में छिपी 5 गलतियां खोजनी हैं. ( Photo: Pinterest)
तस्वीर में 5 गलतियां खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज

स्टेशन देखने के बाद वेरा काफी खुश नजर आती हैं. वह प्लेटफॉर्म की तारीफ करते हुए इसे 10 में 10 नंबर देती हैं. वह कहती हैं कि बहुत अच्छा. मैं इसे अच्छा प्लेटफॉर्म कहूंगी. अभी तक तो 10 में 10.इसके बाद वह मेट्रो स्टेशन के अलग-अलग हिस्से दिखाती हैं. वीडियो के एक हिस्से में वेरा जयपुर मेट्रो की तुलना दुबई मेट्रो से करती नजर आती हैं. "यह दुबई मेट्रो जैसी लगती है."

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वीडियो पर लिखा है, "पहली बार जयपुर मेट्रो की कोशिश."

देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वेरा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया. कई लोगों ने उनके जयपुर आने का स्वागत किया, तो कुछ यूजर्स ने उन्हें शहर की दूसरी जगहें और मेट्रो रूट देखने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा, "जयपुर में आपका स्वागत है."एक अन्य व्यक्ति ने राजस्थान आने और जयपुर का अनुभव शेयर करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया.ॉ

यह भी पढ़ें: दिल्ली मेट्रो में लड़कियों की चोरी-छिपे खींच रहा था फोटो? फिर ऐसे खुली पोल

वीडियो पर कुछ लोगों ने अपने शहर की मेट्रो का भी जिक्र किया. एक यूजर ने बताया कि वह यह वीडियो बेंगलुरु मेट्रो में बैठकर देख रहा है. वहीं कुछ लोगों ने वेरा को दिल्ली मेट्रो और रैपिड रेल का सफर करने की सलाह दी.

वेरा का यह छोटा सा मेट्रो एक्सपीरियंस इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक विदेशी पर्यटक की नजर से जयपुर की रोजमर्रा की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा का अनुभव देखने को मिला. वीडियो में उनकी सबसे ज्यादा चर्चा वाली बात जयपुर मेट्रो की तुलना दुबई मेट्रो से करना रही.

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