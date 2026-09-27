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Kal Ka Rashifal 28 September 2026: कन्या राशि वाले ठगों से सावधान रहें, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन

Kal Ka Rashifal 28 September 2026: कन्या राशि वाले कल सावधानी से आगे बढ़ना होगा. वाद-विवाद से दूर रहें और अनिर्णय की स्थिति से बचें. खानपान और सेहत का ध्यान रखें. लेनदेन में जल्दबाजी न करें और ठगों से सावधान रहें. कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है.

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जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन. (Photo: ITG)
जानें, सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है कल का दिन. (Photo: ITG)

मेष राशि
मेष राशि वालों के कार्यों में गति आएगी. कार्य व्यापार में उत्साह बना रहेगा और नई कोशिशों में रुचि बढ़ेगी. परिजनों का सहयोग मिलेगा. रचनात्मक कार्यों में सफलता के अवसर बनेंगे. साख और सम्मान में वृद्धि हो सकती है.

शुभ रंग: रेड रोज
शुभ अंक: 1, 2 और 9
उपाय: सपरिवार पूर्वजों का स्मरण करें, विधिवत तर्पण और अन्नदान करें.

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों का फोकस निवेश और रिश्तों पर रह सकता है. आर्थिक मामलों में सूझबूझ से काम लें. अपनों के लिए अपनी क्षमता से अधिक करने की कोशिश करेंगे. विदेश या बाहरी विषयों से जुड़े मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

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शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 2 और 6
उपाय: पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और अन्नदान करें. सतर्क रहें.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के आर्थिक परिणाम उम्मीद से बेहतर रहेंगे. लाभ प्रतिशत में सुधार हो सकता है. मित्रों और अपनों को समय देंगे. सहयोग से मनचाहा परिणाम पाने में सफलता मिलेगी. व्यावसायिक और पेशेवर अवसरों का लाभ उठाएंगे. निजी रिश्तों को भी बेहतर ढंग से संभालेंगे.

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शुभ रंग: मूनस्टोन
शुभ अंक: 1, 2 और 5
उपाय: पितरों का स्मरण कर तर्पण और अन्नदान करें. काम में तेजी बढ़ाएं.

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभाव बना रहेगा. महत्वपूर्ण फैसले लेने के अवसर आएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलता रहेगी और प्रशासनिक काम सहज होंगे. पद-प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और नीति-नियमों पर जोर बनाए रखें.

शुभ रंग: हल्का गुलाबी
शुभ अंक: 1, 2 और 9
उपाय: पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और अन्नदान करें. परस्पर सहयोग बढ़ाएं.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी. भाग्य का साथ मिलेगा और सकारात्मक माहौल उत्साह बढ़ाएगा. धर्म और आस्था के प्रति रुचि बढ़ेगी. मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. वरिष्ठों से मुलाकात हो सकती है. संपर्क और संवाद बेहतर रहेंगे.

शुभ रंग: डीप पिंक
शुभ अंक: 1, 2 और 9
उपाय: पितरों का स्मरण करें, तर्पण-अन्नदान करें और धर्मकार्य बढ़ाएं.

कन्या राशि
कन्या राशि वालों को कल सावधानी से आगे बढ़ना होगा. वाद-विवाद से दूर रहें और अनिर्णय की स्थिति से बचें. खानपान और सेहत का ध्यान रखें. लेनदेन में जल्दबाजी न करें और ठगों से सावधान रहें. कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस हो सकता है.

शुभ रंग: समुद्री
शुभ अंक: 1, 2 और 5
उपाय: पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और अन्नदान करें. दूसरों की मदद करें.

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तुला राशि
तुला राशि वालों के कार्य व्यापार में स्थायित्व बढ़ेगा. भेंटवार्ता में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखेंगे. टीम वर्क में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कारोबार में शुभता बढ़ेगी. मित्र संबंध गहरे होंगे. महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालेंगे. साझेदारी और दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने पर जोर रहेगा.

शुभ रंग: ओपल व्हाइट
शुभ अंक: 2 और 6
उपाय: पितरों का स्मरण कर तर्पण और अन्नदान करें. साझेदारी बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को मेहनत और निरंतरता पर ध्यान देना होगा. नौकरी और पेशेवर कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. सहकर्मियों और पेशेवरों का सहयोग मिलेगा. समय सीमा का पालन करेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और जोखिम लेने से बचें. प्रयासों को बेहतर बनाने पर ध्यान रहेगा.

शुभ रंग: चेरी रेड
शुभ अंक: 1, 2 और 9
उपाय: पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और अन्नदान करें. नियमों का पालन बढ़ाएं.

धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए मित्रों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर बनेंगे. भ्रमण और मनोरंजन से जुड़े मौके मिल सकते हैं. कलात्मक प्रयासों को गति मिलेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. विरोधियों से सावधान रहें. लंबित कार्यों को पूरा करने में तेजी आएगी.

शुभ रंग: ऑरेंज
शुभ अंक: 1, 2 और 3
उपाय: पितरों का स्मरण, तर्पण और अन्नदान करें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें.

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मकर राशि
मकर राशि वालों को परिवार में सहजता बनाए रखने की जरूरत है. अपनों से मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए बड़ों की बातों को महत्व दें. पेशेवर मामलों में सूझबूझ और सहयोग से काम करेंगे. पद-प्रतिष्ठा में प्रभाव बना रहेगा. निजी और पारिवारिक कार्यों पर ध्यान रहेगा.

शुभ रंग: मूनस्टोन
शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9
उपाय: पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और अन्नदान करें. जिद से बचें.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के सामाजिक और व्यावसायिक मामलों में तेजी आएगी. संपर्क और संवाद बेहतर रहेगा. कार्य योजनाओं में पहल करेंगे और प्रस्तावों को समर्थन मिल सकता है. वाणिज्यिक प्रयासों में सफलता मिलेगी. भाइयों से करीबी बढ़ेगी. आय में बढ़त के अवसर बनेंगे.

शुभ रंग: एक्वा ब्लू
शुभ अंक: 2, 5 और 8
उपाय: पितरों का स्मरण, तर्पण और अन्नदान करें. सक्रियता बनाए रखें.

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए परिवार में सुखद संवाद और अनुकूलता बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. आर्थिक समृद्धि के अवसर बनेंगे और रक्त संबंध मजबूत होंगे. मेहमानों का आगमन हो सकता है. निजी आयोजनों में शामिल होंगे. आस्था और अध्यात्म से जुड़े अवसर बढ़ेंगे.

शुभ रंग: आम्र के समान
शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9
उपाय: पूर्वजों का स्मरण, तर्पण और अन्नदान करें. सत्कार की भावना बढ़ाएं.

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