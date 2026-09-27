क्यों एक-एक कर हट रहे जज? IFS संजीव चतुर्वेदी के केस से अब तक 17 जजों ने बनाई दूरी

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों में एक और जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. हाल ही में दिल्ली की केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की पीठ के न्यायमूर्ति राजवीर सिंह वर्मा ने भी उनके मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.

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यह मामला उत्तराखंड सरकार के नवंबर 2021 के आदेश से जुड़ा है. इस आदेश में आईएफएस अधिकारियों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ACR) तैयार करने की प्रक्रिया बताई गई थी. संजीव चतुर्वेदी ने इस आदेश को चुनौती दी है. उनकी याचिका में मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है.

अब तक 17 जज उनके अलग-अलग मामलों की सुनवाई से हट चुके हैं.

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जजों के खुद को अलग करने के आदेशों में इसका कारण नहीं बताया गया. अब तक सुप्रीम कोर्ट के 2, नैनीताल हाईकोर्ट के 4, CAT के 9 और जिला अदालतों के 2 जज संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामलों से अलग हो चुके हैं. इनमें नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक वर्मा, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति मनोज तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल शामिल हैं.

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