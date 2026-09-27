Orange Peel Uses: संतरा खाकर फेंक देते हैं छिलके? इकट्ठा कर इन 7 कामों में करें इस्तेमाल, पड़ोसी भी करेंगे तारीफ

अक्सर हम संतरा खाने के बाद उसके छिलकों को बेकार का कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि संतरे के जिस छिलके को आप फेंक रहे हैं, वह विटामिन-सी, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, फाइबर और नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स का खजाना है. जी हां, संतरे के छिलके न केवल आपकी सेहत और त्वचा की खूबसूरती को निखार सकते हैं, बल्कि रसोई की जिद्दी चिकनाई साफ करने, घर महकाने और पौधों को पोषण देने में भी बेहद कारगर हैं.

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महंगे कॉस्मेटिक्स और केमिकल युक्त क्लीनर्स पर पैसे खर्च करने के बजाय आप इन छिलकों का जादुई इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं संतरे के छिलकों के 7 ऐसे कमाल के फायदे और हैक्स, जिन्हें जानकर आप कभी भी इन्हें फेंकने की गलती नहीं करेंगे!

1. ग्लोइंग स्किन के लिए नेचुरल उबटन और स्क्रब

संतरे के छिलकों को 2-3 दिन धूप में सुखाकर मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें. इस पाउडर में 1 चम्मच दही या गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाने से टैनिंग, मुहांसों के दाग और ब्लैकहेड्स दूर होते हैं और त्वचा पर तुरंत ग्लो आता है.

2. घर का बना ऑर्गेनिक रूम फ्रेशनर

एक बर्तन में पानी उबालें और उसमें संतरे के छिलके, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2-3 लौंग डाल दें. इसे धीमी आंच पर खोलने दें. इसकी सोंधी और ताजी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी और सीलन या सीफूड की जिद्दी बदबू मिनटों में गायब हो जाएगी.

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3. किचन और सिंक के लिए नेचुरल क्लीनर व डीग्रीजर

एक कांच के जार में संतरे के छिलके भरें और ऊपर से सफेद सिरका डाल दें. 2 हफ्ते बाद इसे छानकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. यह एक बेहतरीन ऑल-परपज नेचुरल क्लीनर है जो किचन के चिपचिपे स्लैब, गैस स्टोव और सिंक के जिद्दी दागों को बिना केमिकल के चमका देता है.

4. इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए संतरे की चाय

ताजे या सूखे संतरे के छिलके के छोटे टुकड़ों को पानी में 5 मिनट उबालें. इसमें थोड़ी-सी अदरक और शहद मिलाकर पीएं. इसमें मौजूद फ्लेवोनॉयड्स और विटामिन-सी पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और सर्दी-जुकाम से बचाते हैं.

5. सांसों की ताजगी

संतरे के छिलके के अंदरूनी सफेद हिस्से को दांतों पर हल्के हाथों से रगड़ने से दांतों का पीलापन दूर होता है. इसके अलावा, छिलके के छोटे टुकड़े को चबाने से मुंह के बैक्टीरिया खत्म होते हैं और सांसों की दुर्गंध दूर होती है.

6. पौधों के लिए बेहतरीन कंपोस्ट खाद व कीटनाशक

संतरे के छिलकों को पानी में 24 घंटे भिगोकर रखें और उस पानी को पौधों की जड़ों में डालें. यह मिट्टी को नाइट्रोजन देता है और कीड़ों व चींटियों को पौधों से दूर रखता है. छिलकों को छोटे टुकड़ों में काटकर खाद में मिलाने से खाद तेजी से बनती है.

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7. कचरे के डिब्बे और फ्रिज की बदबू दूर भगाएं

फ्रिज या डस्टबिन के नीचे संतरे के छिलके पर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा छिड़क कर रख दें. यह सभी तरह की बदबू और नमी को सोख लेगा और आपका फ्रिज हमेशा तरोताजा महकेगा.

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