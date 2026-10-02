अखिलेश यादव ने ओवैसी को ना बोल दिया! कहा- पुराना गठबंधन ही रहेगा

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने AIMIM के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया है. उन्होंने साफ किया कि पार्टी पहले से चले आ रहे गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ेगी. अखिलेश यादव ने कहा कि जिस गठबंधन ने बीजेपी को हराया था, वही गठबंधन आगे भी जारी रहेगा.

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अखिलेश यादव का यह बयान उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच आया है. उन्होंने साफ किया कि समाजवादी पार्टी अपने मौजूदा सहयोगियों के साथ ही आगे बढ़ने की तैयारी में है. उन्होंने कहा कि पार्टी उसी गठबंधन को मजबूत करने का काम करेगी.

AIMIM को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने गठबंधन की संभावना को खारिज किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का रुख पहले से तय है. पार्टी उस गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी, जिसने बीजेपी को चुनाव में हराया था.

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उसी गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करेगी. उन्होंने मौजूदा गठबंधन में बदलाव के संकेत नहीं दिए. उनका जोर पुराने गठबंधन को आगे बढ़ाने पर रहा. सपा सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी अपने मौजूदा सहयोगियों के साथ ही आगे बढ़ेगी.

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ओवैसी की सक्रियता पर भी बोले अखिलेश

अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता को लेकर भी सवाल किया गया. इसी दौरान उन्होंने AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी का रुख साफ किया.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले से बने गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ेगी. अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को हराने वाला गठबंधन ही आगे जारी रहेगा. उनके बयान से साफ है कि सपा फिलहाल अपने मौजूदा गठबंधन को ही आगे ले जाने पर जोर दे रही है. पार्टी की ओर से AIMIM के साथ गठबंधन को लेकर कोई सहमति नहीं जताई गई है.

अखिलेश यादव ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी अपना रुख बताया. उन्होंने कहा कि 2027 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन ही आगे बढ़ेगा. समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ ही आगे बढ़ेगी. यानी पार्टी मौजूदा गठबंधन की व्यवस्था को जारी रखने की बात कर रही है.

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उसी गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करेगी. उनके मुताबिक, जिस गठबंधन ने बीजेपी को हराया था, वही आगे भी रहेगा.

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2027 के लिए पुराने गठबंधन पर जोर

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की तस्वीर को लेकर लगातार चर्चा होती रही है. इसी बीच अखिलेश यादव ने पार्टी का रुख सामने रखा है. उन्होंने AIMIM के साथ गठबंधन से इनकार किया है. साथ ही सपा और कांग्रेस के गठबंधन को आगे बढ़ाने की बात कही है.

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि जो गठबंधन पहले से था और जिसने बीजेपी को हराया था, वही रहेगा. सपा अध्यक्ष के बयान में मौजूदा गठबंधन को आगे बढ़ाने पर जोर रहा. उन्होंने नए गठबंधन की संभावना के बजाय पुराने गठबंधन को मजबूत करने की बात कही.





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