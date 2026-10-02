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Chutney Wala Raita Recipe: गरमा-गरम पराठे के साथ बनाएं चटनी वाला चटपटा रायता, रेसिपी है बेहद आसान

Chutney Wala Raita Recipe: अगर आप रोज के सादे रायते से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो चटनी वाला रायता ट्राई कर सकते हैं. इसमें पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और अनारदाने की चटनी मिलाई जाती है, जिससे इसका स्वाद हल्का खट्टा, मसालेदार और फ्रेश लगता है.

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चटनी वाला रायता रेसिपी (Photo- ITG)
चटनी वाला रायता रेसिपी (Photo- ITG)

Chutney Wala Raita Recipe: लंच में खाने के साथ ठंडा-ठंडा रायता मिल जाए तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है. ज्यादातर लोग बूंदी, खीरे या प्याज का रायता बनाते हैं लेकिन आप कुछ अलग और चटपटा ट्राई करना चाहते हैं तो चटनी वाला रायता बना सकते हैं. इस रायते में पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और अनारदाने से तैयार चटनी मिलाई जाती है जो इसे हल्का खट्टा, मसालेदार और फ्रेश स्वाद देती है. ऊपर से तिल का तड़का इसके स्वाद को और खास बना देता है. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और आप इसे पराठे, बिरयानी, पुलाव या किसी भी मसालेदार खाने के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर चटनी वाला रायता बनाने का आसान तरीका और इसमें किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

रायते के लिए
2 कप गाढ़ा दही
1 चम्मच ताजी पुदीने की पत्तियां
1 कप ताजा हरा धनिया
4-5 हरी मिर्च
2 बड़े चम्मच सूखे अनारदाने
आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
एक चौथाई छोटी चम्मच काला नमक
आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर
स्वादानुसार नमक

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तड़के के लिए
1 बड़ा चम्मच तेल
1 छोटी चम्मच काले तिल
1 छोटी चम्मच सफेद तिल

चटनी वाला रायता बनाएंगे कैसे?

  1. चटनी वाला रायता बनाने के लिए सबसे पहले पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और अनारदाने को मिक्सर में डालें. इसमें थोड़ा पानी डालकर सभी चीजों को बारीक पीस लें. इससे रायते के लिए चटनी तैयार हो जाएगी.
  2. अब एक बड़े बाउल में गाढ़ा दही लें और इसे अच्छी तरह फेंट लें. इसमें लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर मिलाएं. इसके बाद तैयार हरी चटनी को दही में डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें.
  3. अब तड़का तैयार करने के लिए एक छोटे पैन में तेल गर्म करें. इसमें काले और सफेद तिल डालकर हल्का भूनें. जब तिल चटकने लगें, तो गैस बंद कर दें.
  4. तैयार तड़के को दही के मिश्रण में डालकर अच्छी तरह मिला लें. पुदीना-धनिया रायता तैयार है. इसे सर्विंग बाउल में निकालें और बिरयानी, पुलाव या अपनी पसंद की किसी भी डिश के साथ सर्व करें.
---- समाप्त ----
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