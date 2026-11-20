इराक की एक यूनिवर्सिटी में पुरुष प्रोफेसरों को महिला छात्रों की क्लास से हटाने के फैसले के खिलाफ सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं. दक्षिणी इराक की अल-कादिसियाह यूनिवर्सिटी में करीब 400 महिलाओं ने प्रदर्शन कर अपने पुरुष प्रोफेसर्स को वापस बुलाने की मांग की. द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने महिला और पुरुषों के एक साथ पढ़ने पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया है. इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसकी तुलना तालिबान की लैंगिक भेदभाव वाली नीतियों से की है.

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यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि महिला स्टूडेंट्स के परिवारों की मांग पर पुरुष और महिलाओं के एक साथ पढ़ने को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. वहीं, छात्राओं का कहना है कि इस फैसले से उनके ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट और रिसर्च का काम प्रभावित हो रहा है. उनका कहना है कि पढ़ाई के इस अहम पड़ाव पर गाइड और सुपरवाइजर बदलने से प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा.

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छात्राओं के मुताबिक, यूनिवर्सिटी अधिकारियों ने उनसे यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें इस बदलाव पर आपत्ति है तो वे पढ़ाई छोड़ सकती हैं. कार्डिफ यूनिवर्सिटी की इराकी-ब्रिटिश महिला एक्टिविस्ट बलसम मुस्तफा ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार किया, जैसे वे नाबालिग हों और उन्हें अपनी पढ़ाई से जुड़े फैसलों पर आपत्ति जताने का अधिकार ही न हो.

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अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई पर तालिबान की रोक

इराक की यूनिवर्सिटी के इस फैसले की तुलना अफगानिस्तान से भी हो रही है, जहां तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा पर देशव्यापी पाबंदियां लगा रखी हैं. अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद तालिबान ने लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल जाने पर रोक लगा दी थी. बाद में महिलाओं के विश्वविद्यालयों में पढ़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया.

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यूनेस्को के मुताबिक, अफगानिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जहां लड़कियों और महिलाओं को औपचारिक रूप से माध्यमिक और उच्च शिक्षा से बाहर रखा गया है. एजेंसी का अनुमान है कि 24 लाख लड़कियां सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई से वंचित हैं. यूनेस्को ने इन प्रतिबंधों को तत्काल और बिना शर्त हटाने की मांग की है. एजेंसी की अधिकारी होदा जबेरियन के मुताबिक, इन पाबंदियों के कारण लड़कियां माध्यमिक शिक्षा का लगभग पूरा एक चक्र गंवा चुकी हैं.

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