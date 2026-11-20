एक ही पद के लिए सैकड़ों-हजारों आवेदन आते हैं, लेकिन शॉर्टलिस्ट कुछ ही नाम हो पाते हैं. इंडिया टुडे-आजतक मास्टरक्लास के 'नौकरी पाने का सीक्रेट मंत्र' सत्र में जॉब सर्च सीक्रेट्स के लेखक और एचआर लीडर सुबीर वर्मा ने बताया कि नौकरी पाने के लिए सिर्फ आवेदन करने की भीड़ में शामिल होना काफी नहीं है, बल्कि सही रणनीति, कस्टमाइज्ड रिज्यूम और संवाद की समझ जरूरी है.

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उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों में शुरुआती स्तर पर रिज्यूम की छंटनी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (ATS) के जरिए होती है. इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन (JD) के अनुरूप सही कीवर्ड्स होना बेहद अहम है, लेकिन किसी भी ऐसे कौशल या अनुभव का जिक्र न करें जो आपके पास नहीं है. एआई टूल्स का उपयोग करते समय भी हर कंपनी और भूमिका के हिसाब से सीवी को कस्टमाइज करना चाहिए.

नौकरी पाने की 5 व्यावहारिक रणनीतियां

सत्र के दौरान सुबीर वर्मा ने युवाओं को नौकरी खोजने के पांच तरीके बताए:

1. भीड़ से अलग हटें: उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नौकरियां बिना सार्वजनिक विज्ञापन के या रेफरल के जरिए भरी जाती हैं, इसलिए केवल भीड़भाड़ वाले पोर्टल्स पर निर्भर रहने के बजाय सीधे संबंधित लोगों और रिक्रूटर्स से जुड़ने की कोशिश करें.

2. प्रोजेक्ट रणनीति: चुनिंदा कंपनियों में सीमित अवधि के लिए किसी प्रोजेक्ट पर काम करने या अपनी क्षमता दिखाने का प्रस्ताव रखकर भी प्रवेश का रास्ता बनाया जा सकता है.

3. समस्या पहचानें और समाधान दें: कंपनी की संभावित चुनौतियों पर थोड़ा शोध करके संक्षिप्त प्रेजेंटेशन या सुझाव साझा करना उम्मीदवार को अलग खड़ा कर सकता है.

4. वीडियो पिच: पारंपरिक सीवी के साथ संक्षिप्त वीडियो परिचय भी एक विकल्प हो सकता है.

5. साइड-डोर और रेफरल: पद से जुड़े लोगों या टीम के सदस्यों से संवाद बनाकर रेफरल के माध्यम से पहुंचने का प्रयास करना.

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कोल्ड ईमेल, अंग्रेजी का मिथक और इंटरव्यू की तैयारी

कोल्ड ईमेल पर बात करते हुए सुबीर वर्मा ने कहा कि अनजान ईमेल भेजने के बजाय पहले अपनी पसंद की कंपनियों और हायरिंग से जुड़े लोगों की सूची बनाएं, उनके काम व पोस्ट्स को समझें और स्वाभाविक जुड़ाव व मेंटरशिप/संवाद के जरिए आगे बढ़ें.

अंग्रेजी को लेकर युवाओं की हिचकिचाहट पर उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी गलतफहमी है कि अच्छी अंग्रेजी के बिना नौकरी नहीं मिल सकती. यदि पद की अनिवार्य शर्त अंग्रेजी न हो, तो स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखना ज्यादा मायने रखता है, और जरूरत पड़ने पर विनम्रता से अपनी सुविधा की भाषा का जिक्र किया जा सकता है. इंटरव्यू के दौरान उन्होंने उम्मीदवार को केवल 'मैं' पर केंद्रित रहने के बजाय इंटरव्यू लेने वाले और कंपनी की जरूरतों से जुड़कर बात करने की सलाह दी.

जॉब स्विच, बैकअप प्लान और शुरुआती करियर

नौकरी बदलने की रफ्तार पर उन्होंने कहा कि पारंपरिक कंपनियों में कम समय में बार-बार नौकरी बदलना 'रेड फ्लैग' माना जा सकता है, जबकि नए दौर की कई कंपनियां सही कौशल और क्षमता को अधिक महत्व देती हैं. उन्होंने कहा कि यदि अपनी पसंदीदा फील्ड में तुरंत अवसर न मिले, तो लंबे समय तक खाली बैठे रहने के बजाय किसी उपयुक्त काम से शुरुआत करना और साथ-साथ अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रखना अधिक व्यावहारिक है.

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कहीं, किसी खास भूमिका या सपने (जैसे एंकरिंग) की ओर बढ़ने वाले छात्रों को उन्होंने सलाह दी कि जरूरी कौशल जैसे संवाद, आवाज का उतार-चढ़ाव और कैमरे के सामने सहजता पर काम करें, लेकिन व्यावहारिकता के साथ एक बैकअप विकल्प भी तैयार रखें.

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