जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता से जुड़ी अहम परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जॉइंट CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 का विषयवार परीक्षा कार्यक्रम (Subject-wise Examination Schedule) जारी कर दिया है.

NTA की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, यह परीक्षा 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो पालियों (शिफ्ट) में होगी.

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कहां और कैसे देखें विषयवार शेड्यूल?

उम्मीदवार अपने विषय के अनुसार परीक्षा की सटीक तिथि, शिफ्ट और समय की जानकारी NTA की आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.nic.in पर जारी शेड्यूल में चेक कर सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र, शिफ्ट टाइमिंग और आगे के अपडेट्स के लिए नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें.

Joint CSIR-UGC NET December 2026, Subject-wise Examination Schedule Released! Examinations will be conducted on 19, 22, and 27 December 2026 across two shifts. Candidates can check their subject-wise exam dates and timings in the schedule above. For complete details, visit: https://t.co/bdulOOkcI5 Helpdesk: 011-40759000 / 1800-180-4747 | ✉️ csirnet@nta.ac.in संयुक्त CSIR-UGC NET दिसंबर 2026, विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी! परीक्षाएँ 19, 22 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएँगी। अभ्यर्थी ऊपर दी गई तालिका में अपने विषय की परीक्षा तिथि, पाली (शिफ्ट) और समय देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखें: https://t.co/bdulOOkcI5 हेल्पडेस्क: 011-40759000 / 1800-180-4747 | ✉️ csirnet@nta.ac.in #CSIRNET2026 #CSIRUGCNET #NTA — National Testing Agency (@NTA_Exams) November 20, 2026

हेल्पडेस्क और संपर्क विवरण

यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा कार्यक्रम या आवेदन/प्रक्रिया से जुड़ी कोई जानकारी या सहायता चाहिए, तो वे NTA के हेल्पडेस्क नंबर 011-40759000 या टोल-फ्री नंबर 1800-180-4747 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा csirnet@nta.ac.in पर ईमेल के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है.

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