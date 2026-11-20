कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद युवाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उन्हें बिना अनुभव के नौकरी कैसे मिलेगी और अगर मिल भी जाती है, तो वह करियर में आगे कैसे बढ़ेंगे. कई बार अच्छी डिग्री और स्किल होने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है. लेकिन कई बार नौकरी मिलने के बाद कॉरपोरेट पॉलिटिक्स, वर्क-लाइफ बैलेंस और कम सैलरी जैसी चुनौतियां भी सामने आती हैं.

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इंडिया टुडे मास्टरक्लास में इन सभी मुद्दों पर युवाओं के सवालों का जवाब देते हुए लोहित ने बताया कि कंपनियां उम्मीदवारों में सिर्फ डिग्री या किताबी नॉलेज नहीं देखती है बल्कि उनका पैशन, काम के प्रति रवैया, धैर्य और ईमानदारी की भी जांच करती है. उन्होंने यह भी समझाया कि AI के दौर में कौन-से सेक्टर में नौकरियों के नए अवसर बन सकते हैं और फ्रेशर्स अपना रिज्यूमे किस तरह तैयार करें.

कॉरपोरेट पॉलिटिक्स से बचना है तो खुद पर ध्यान दो

कॉरपोरेट जगत में पॉलिटिक्स को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो, उन्होंने बताया कि सबसे पहले लोगों को कॉरपोरेट को किसी ईंट-पत्थर की इमारत के रूप में देखना बंद करना चाहिए. कॉरपोरेट वहां काम करने वाले लोगों से बनता है. उनके मुताबिक, अगर हर व्यक्ति अपने काम पर ध्यान दे और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो वर्कप्लेस का माहौल भी बेहतर हो सकता है.

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उन्होंने आगे बताया कि कर्मचारियों को यह तय करना चाहिए कि वे अपना समय किसी दूसरे सहकर्मी की चर्चा करने में लगाना चाहते हैं या किसी ऐसी समस्या पर काम करने में समाधान निकाला जा सकता है. कई बार लोग लंच टेबल पर कुछ मिनट में खाना खा लेते हैं लेकिन बाकी समय दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं. अगर ऐसा हो रहा है तो वे खुद भी उसी समस्या का हिस्सा हैं, जिसकी शिकायत करते हैं.

उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में पिछले 19 सालों में कॉरपोरेट पॉलिटिक्स के खिलाफ अलग से कोई ट्रेनिंग या भाषण देने की जरूरत नहीं पड़ी. कंपनी का जोर लोगों को रोजमर्रा के व्यवहार से यह समझाने पर रहा है कि उन्हें अपना समय और ऊर्जा काम को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए.

कंपनियां नौकरी देते समय किन 5 बातों पर देती हैं ध्यान?

बातचीत के दौरान लोहित ने बताया कि कंपनियां युवाओं का चुनाव करते समय मुख्य रूप से पांच तरह की बातें देखती हैं-

काम के प्रति पैशन- उम्मीदवार को यह पता होना चाहिए कि उसे किस क्षेत्र में काम करना पसंद है. यह सेल्स, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी या कोई दूसरा क्षेत्र हो सकता है.

धैर्य और मुश्किल हालात से उबरने की क्षमता- उन्होंने यही भी बताया कि हर दिन हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता है. कंपनी यह देखती है कि खराब दिन या असफलता के बाद भी कर्मचारी अगले दिन काम पर लौटकर बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करता है या नहीं.

ईमानदारी और नैतिकता- कर्मचारी मैनेजर की मौजूदगी में ही नहीं बल्कि उसके न रहने के समय में भी कितनी जिम्मेदारी संभालता है या कितना काम करता है, यह बेहद अहम है.

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कंपनी के हित को समझना- कर्मचारी अपने निजी फायदे से पहले संगठन और उसके काम को कितनी अहमियत देता है, यह भी देखा जाता है.

सीखने और सोचने की क्षमता- लोहित भाटिया ने बातचीत के दौरान आगे कहा कि केवल रटकर पढ़ना या परीक्षा में अच्छे नंबर लाना काफी नहीं है. कंपनियां ऐसे लोगों को चाहती हैं, जो सवाल पूछ सकें, सोच सकें और समस्याओं का हल निकाल सकें.

उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन में काम करते समय प्राथमिकता का क्रम समझना जरूरी है. पहले देश, फिर कंपनी और उसके बाद खुद का हित होना चाहिए. उनके मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने फायदे को सबसे ऊपर रखेगा तो लंबे समय तक संगठन के साथ आगे बढ़ना मुश्किल होगा.

नई शिक्षा नीति में स्किल का महत्व

कॉलेजों से हर साल बड़ी संख्या में युवाओं के निकलने के बावजूद कंपनियों को योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में हो रहे बदलावों का जिक्र किया. इसे लेकर भी उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के दौरान बाहर जाकर काम करने, ट्रेनिंग लेने और उससे जुड़े स्किल्स व क्रेडेंशियल्स हासिल करने जैसे विकल्पों को महत्व दिया गया है. विद्यार्थी काम का अनुभव लेने के बाद दोबारा पढ़ाई से जुड़ सकते हैं और अपने अनुभव का लाभ उठा सकते हैं.

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उन्होंने रटकर पढ़ने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल पूछने और समस्याओं को समझने की क्षमता को अहम बताया. उनके मुताबिक, कंपनियां सिर्फ यह नहीं देखतीं कि उम्मीदवार ने कहां से पढ़ाई की है या कितने नंबर हासिल किए हैं. वे यह जानना चाहती हैं कि वह संगठन के लिए क्या योगदान दे सकता है.

वर्क-लाइफ बैलेंस कितना जरूरी?

नई पीढ़ी के कर्मचारी अपनी निजी जिंदगी को भी महत्व देते हैं जबकि कई कंपनियां अब भी उनसे लंबे समय तक काम करने की उम्मीद करती हैं. इस अंतर पर लोहित ने कहा कि वर्क-लाइफ बैलेंस जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी सिर्फ अपनी जिंदगी पर ध्यान दे और काम को समय मिलने पर करें.

वहीं, उन्होंने यह भी साफ किया कि वर्क-लाइफ बैलेंस का मतलब हर रविवार कर्मचारी से काम कराना या उसकी छुट्टी की जरूरत को नजरअंदाज करना नहीं है. उन्होंने अपनी कंपनी का उदाहरण देते हुए बताया कि कंपनी करीब 2,600 क्लाइंट्स के लिए लगभग 5 लाख 4 हजार लोगों को मैनेज करती है. दिवाली जैसे त्योहार पर भी इन कर्मचारियों के वेतन का इंतजार करने वाले लाखों लोग होते हैं.

उन्होंने कहा कि त्योहार पर पूजा और परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है, लेकिन काम की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए. कर्मचारी सुबह जल्दी आकर काम पूरा कर सकता है, कुछ काम ऑफिस से और कुछ घर से कर सकता है. उनके मुताबिक, नई पीढ़ी के साथ काम करने के लिए कंपनियों को भी लचीलापन और भरोसा रखना होगा. अगर सही लोग टीम में हैं तो वे जिम्मेदारी समझते हुए अपना काम कर सकते हैं.

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AI से नौकरियां खत्म नहीं, कई नए अवसर भी बनेंगे

इस दौरान स्मार्टक्लास में एआई से पैदा होने वाली नौकरियां का भी जिक्र किया है. इसे लेकर भाटिया ने कहा कि AI के आने वाले समय में रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर उन्होंने कहा कि AI को किसी भूत की तरह देखने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि AI सब काम करने लगेगा और इंसानों के लिए रोजगार ही नहीं बचेगा. उन्होंने समझाया कि अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उपभोक्ताओं की जरूरत होती है. अगर इंसान ही नहीं होंगे और उनकी खरीदने की क्षमता नहीं होगी तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट किसके लिए बनाएंगी?

उन्होंने AI की तुलना करीब 30 साल पहले आए कंप्यूटर और प्रिंटर से की. उस समय भी लोगों को डर था कि कंप्यूटर आने से बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियां खत्म हो जाएंगी. लेकिन आज भी बड़े बैंक हर साल सैकड़ों नई शाखाएं खोल रहे हैं. टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग के काम करने का तरीका बदला, लेकिन इसके साथ डेटा, ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नए अवसर भी बने.

उनका कहना था कि AI भी काम को आसान और तेज बनाने का एक माध्यम है. युवाओं को इसका इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन या निजी संदेश लिखने के लिए नहीं, बल्कि रिसर्च, सही प्रॉम्प्ट देने और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करना सीखना चाहिए. उन्होंने कहा कि इंसान की सोच और भावनाओं का मेल ऐसी क्षमता है, जिसे बनाए रखना जरूरी है.

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AI, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी और EV सेक्टर में बढ़ सकती हैं नौकरियां

आने वाले समय में किन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे, इस पर उन्होंने AI से जुड़े क्षेत्रों के साथ डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, पावर, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि AI मॉडल चलाने के लिए डेटा सेंटर की जरूरत होती है और डेटा सेंटर को बड़ी मात्रा में बिजली चाहिए. ऐसे में पावर और ऊर्जा से जुड़े क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बन सकते हैं.

उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में बदलाव से कुछ पुरानी नौकरियों का स्वरूप बदलता है, लेकिन नए काम और नए क्षेत्र भी सामने आते हैं. इसलिए युवाओं को बदलाव से डरने के बजाय उससे जुड़ी स्किल्स सीखनी चाहिए.

बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी बने रहेंगे अवसर

लोहित ने भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार का उदाहरण देते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस जैसे क्षेत्रों में भी काम बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि जब अर्थव्यवस्था में लेन-देन और निवेश बढ़ेंगे तो उन्हें संभालने के लिए बड़े वित्तीय सिस्टम और ज्यादा लोगों की जरूरत होगी.

उनके मुताबिक, यह मान लेना सही नहीं है कि टेक्नोलॉजी आने से बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियां कम हो जाएंगी. जिस तरह अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, उसी तरह वित्तीय सेवाओं की जरूरत भी बढ़ सकती है.

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फ्रेशर्स को भी मिलना चाहिए नौकरी का मौका

कई कंपनियों की ओर से फ्रेशर पदों के लिए भी एक-दो साल का अनुभव मांगे जाने के सवाल पर लोहित ने कहा कि वह इस सोच से सहमत नहीं हैं. उनका मानना है कि हर अनुभवी कर्मचारी कभी न कभी फ्रेशर रहा है और उसे भी किसी ने पहला मौका दिया था.

उन्होंने अपनी कंपनी का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां फ्रेशर्स को मौका दिया जाता है. कंपनी टेम्परेरी स्टाफिंग और वर्कफोर्स मैनेजमेंट के जरिए युवाओं को बड़े ब्रांड्स और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काम करने का अवसर देती है. अगर क्लाइंट को उनका काम पसंद आता है तो वह उन्हें सीधे स्थायी नौकरी पर भी रख सकता है. अगर कोई प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो कंपनी उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट या क्लाइंट के साथ काम करने का मौका देती है.

उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि अगर इंटरव्यू में उनसे अनुभव के बारे में सवाल किया जाए तो वे विनम्रता से पूछ सकते हैं कि जब इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति खुद फ्रेशर था, तब उसे पहला मौका किसने दिया था. इससे उम्मीदवार अपनी बात भी रख सकता है.

फ्रेशर रिज्यूमे में ये 5 चीजें जरूर शामिल करें

लोहित भाटिया ने इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि उन्हें अपने रिज्यूमे में किन-किन बातों को शामिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है.

परिवार और बैकग्राउंड- अपने परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में जरूरी जानकारी दें.

शिक्षा- अपनी पढ़ाई, डिग्री और शैक्षणिक योग्यता का साफ जिक्र करें.

पैशन- सिर्फ हॉबी लिखने के बजाय यह बताएं कि आपको किन चीजों में दिलचस्पी है और आप किस काम को जुनून के साथ करते हैं.

जीवन का मकसद- आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं और अपने करियर को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, यह बताएं.

कंपनी के लिए योगदान- जिस कंपनी में आवेदन कर रहे हैं, उसके काम के बारे में रिसर्च करें और बताएं कि आप वहां किस तरह योगदान दे सकते हैं.

उन्होंने कहा कि हर कंपनी के लिए रिज्यूमे का आखिरी हिस्सा बदलना चाहिए. जब उम्मीदवार यह सोचकर आवेदन करेगा कि वह उस कंपनी के लिए क्या कर सकता है, तो उसे इंटरव्यू में यह जवाब देने में भी मदद मिलेगी कि वह उसी संगठन में नौकरी क्यों करना चाहता है.

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