अलग होंगे इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव, बदल गए हैं ये नियम

Delhi University Student Union Election 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में जल्द ही छात्र चुनाव शुरू होने वाले हैं. विश्वविद्यालय ने चुनाव का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है. भविष्य में राजनीति में अपना करियर बनाने का सोच रहे छात्रों के लिए छात्र चुनाव बहुत अहम हैं. यूनिवर्सिटी में चुनाव में खड़े होने या जीतने वाले छात्रों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनके लिए आगे के रास्ते भी खुल जाते हैं. इस साल चुनावों में क्या कुछ बदला है और वोटिंग कब शुरू होगी, आइए जानते हैं.

ये छात्र संघ लड़ेंगे डीयू का चुनाव

दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव शुरू होने से पहले ही कैंपस का माहौल बदल जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनावों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा और DUSU चुनावों में करीब 10 वर्षों से सबसे सफल संगठन रहा है *अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), कांग्रेस का छात्र संगठन **नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI), वामपंथी छात्र संगठन **स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI), SFI के साथ गठजोड़ बनाकर चुनाव लड़ने वाला **ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA)* और हाल ही में शुरू किया गया आम आदमी पार्टी का छात्र संगठन *एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP)* अपना कैंडिडेट चुनने और प्रचार-प्रसार में जुट जाते हैं.

चुनावों के दौरान ऐसा होता है कैंपस का माहौल

कैंपस में हर तरफ कौन किसको क्यों वोट देगा, इसी पर चर्चा होती है. सभी पार्टियां चुनावों की तैयारी करती हैं. सभी छात्रों के साथ अपना मेलजोल बढ़ाती हैं, साथ ही अपनी पार्टी का एक चुनावी एजेंडा भी सेट करती हैं. पार्टी से जुड़े लोग छात्रों के हाथों में पर्चे थमाते हैं, चारों तरफ पोस्टर और बैनर लगाते हैं. माइक और छोटी स्टेज लगाकर भाषण भी देते हैं. पार्टियों के समर्थक नारे लगाते हैं, जीप, ट्रक और खुले वाहन सजाकर उनमें उम्मीदवार खड़े होकर छात्रों से वोट मांगते हैं.

Advertisement

इस बार के चुनावों में क्या अलग है?

लेकिन इस बार चुनाव में पोस्टर और बैनर को लेकर पहले जैसा माहौल नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले चुनावों में छात्र संघों के प्रचार-प्रसार में सड़कों पर ढेरों पोस्टर और बैनर दिखाई दिए थे. इसे लेकर नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद छात्रों द्वारा सफाई न होने तक चुनाव के नतीजे घोषित करने से पहले मना कर दिया गया था.

इस साल नए दिशानिर्देशों के तहत, कॉलेज की दीवारों पर कोई बैनर, पोस्टर या नोटिस चिपकाने की अनुमति नहीं है. डीयू ने चुनाव के दौरान प्रचार के लिए कॉलेजों में वाहनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. यही कारण है कि इस साल छात्र पहले से ही सतर्क हैं.

10 सितंबर को नामांकन पर्चा भरेंगे सभी पार्टियों के उम्मीदवार

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के अनुसार, चुनाव 18 सितंबर 2025 से शुरू होंगे. चीफ इलेक्शन ऑफिसर द्वारा 13 अगस्त को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था. 10 सितंबर तक सभी पार्टी के कैंडिडेट को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद के लिए नामांकन पर्चा भरना होगा.

इस साल यूनिवर्सिटी की तरफ से शर्त रखी गई है कि पर्चा भरने के लिए कैंडिडेट्स को एक लाख का बॉन्ड भरना होगा. ₹500 के डिमांड ड्राफ्ट, एफिडेविट के साथ-साथ इस बार ₹1 लाख के बॉन्ड के साथ नामांकन पत्र, 3 बजे तक चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस, कॉन्फ्रेंस सेंटर में जमा करने होंगे. तमाम छात्र संगठन इस बॉन्ड का विरोध कर रहे हैं.

Advertisement

एक लाख के बॉन्ड को लेकर हाईकोर्ट में दायर की याचिका

इस बॉन्ड को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है. छात्र संघों का कहना है कि यह शर्त आम स्टूडेंट्स को चुनाव लड़ने से दूर कर रही है. हालांकि, यह बॉन्ड हटाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है.

यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं मिला कोई जवाब

आइसा का कहना है कि एक लाख रुपये के बॉन्ड को हटाए जाने को लेकर स्टूडेंट्स और संगठन ने विरोध-प्रदर्शन भी किया था, लेकिन रजिस्ट्रार कार्यालय और मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से इसे लेकर कोई जवाब सामने नहीं आया, इसलिए आइसा ने कोर्ट का रुख किया.

11 सितंबर को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी

नोटिफिकेशन के अनुसार, 10 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच पूरी करके शाम 6 बजे तक हर पार्टी की तरफ से चुने गए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी. 11 सितंबर की दोपहर तक कैंडिडेट्स नामांकन पत्र से अपना नाम हटवा सकते हैं. इसी दिन शाम 5 बजे फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी.

18 सितंबर को होगी वोटिंग

इसके बाद 18 सितंबर को वोटिंग होगी. पहली शिफ्ट की वोटिंग सुबह 8:30 से दोपहर 1:00 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट की वोटिंग शाम तीन बजे से 7 बजे तक चलेगी. इसके बाद बैलेट बॉक्स सील कर दिए जाएंगे. अगले दिन वोटों की काउंटिंग होगी

---- समाप्त ----