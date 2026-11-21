मेष

द स्टार

आज का दिन आप के लिए विवेक से फैसले लेने और अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने का संकेतक है.योजनाओं में स्पष्टता रखें. विभिन्न मामलों में लापरवाही न दिखाएं. सबसे सामंजस्य बिठाने का प्रयास बनाए रखेंगे. विविध गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी. कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें. वित्तीय मामलों में भूलचूक की स्थिति से बचें.

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अनावश्यक चर्चा में समय नष्ट न करें. अतिउत्साह व साहस दिखाने से बचें. सभी से सामंजस्यता बढ़ाएं. सीख सलाह और संतुलन से कार्य करें. व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रहेंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. व्यर्थ चर्चा पर अंकुश रखेंगे. करीबियों पर नजर रहेगी. खानपान व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. किसी पर भरोसा न करें.

स्वास्थ्य: रुटीन बनाए रहें. लापरवाही न दिखाएं. मौसमी सजगता बढ़ाएं. सेहत सामान्य रहेगी.

आर्थिक स्थिति: जरूरी लेनदेन ही करें. चर्चा में सावधानी बरतें. प्रलोभन व आशंका में नहीं आएं.

रिश्ते: संबंध निभाएं. रिश्तों को बनाए रखें. अपनों की खुशी बढ़ाएं. करीबी पर खर्च बढ़ सकता है.

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