scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं  प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों पर सिपाही और समकक्ष पदों की भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस भर्ती में सिविल पुलिस, पीएसी, यूपीएसएसएफ, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर के पद शामिल हैं. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

Advertisement
X
यूपी पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी.
यूपी पुलिस भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी.

उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सिपाही भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 32,679 पदों पर चयन किया जाना है.उम्मीदवार अब बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और चयन सूची देख सकते हैं.

कहां चेक करें यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट?

उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने से पहले जान लें ये नियम
Viral Reddit Post Shows Job Search Struggle
मांगी दशहरे की छुट्टी, बॉस ने PIP में डाल दिया, कर्मचारी ने बयां किया दर्द
Women protester slapping the women constable
महिला कांस्टेबल का MLC, NSUI प्रदर्शनकारी बोली- गला दबाया, थाने में पीटा
DELHI POLICE PROBES ‘HUMAN ONLINE’ SOCIAL MEDIA HANDLE
प्रोटेस्ट के बीच पाकिस्तानी टूलकिट? दिल्ली पुलिस की रडार पर कई हैंडल्स
चेन्नई मेट्रो में तेजस सुदर्शन को PM मोदी के साथ 90 सेकंड मिले.यहां उनके के बताए गए दो AI आइडिया दिए गए हैं. (Image courtesy: Tejas Parthasarathi Sudarshan/Linkedln) (AI enhanced image)
कौन हैं तेजस सुदर्शन? चेन्नई मेट्रो में PM मोदी से म‍िलने वाले फाउंडर

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

सबसे पहले UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.

सिपाही भर्ती 2025 के फाइनल रिजल्ट से जुड़ा लिंक चुनें.

चयन सूची में अपने पद और संबंधित लिस्ट को देखें.

अगर लॉगिन के जरिए रिजल्ट देखना है, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मांगी गई जानकारी भरें.

रिजल्ट देखने के बाद उसे डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

कितने छात्र हुए सफल? 

फाइनल रिजल्ट में आरक्षण श्रेणी के अनुसार पदों और सफल उम्मीदवारों की संख्या भी बताई गई है. सामान्य वर्ग के 6,685 पदों के लिए EWS समेत कुल 8,818 उम्मीदवारों के चयन का विवरण दिया गया है. वहीं, SC वर्ग के 6,857 पदों के मुकाबले 7,136 उम्मीदवार सफल हुए हैं. ST वर्ग में 647 पदों के सापेक्ष 648 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है.

Advertisement

कितनी महिलाओं का चयन 

यूपी पुलिस की इस भर्ती में कुल 4,481 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ है. महिला बटालियन में कांस्टेबल के 2,282 पदों के अलावा अन्य संबंधित पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मामा के हाथों नाबालिग भांजे की मौत... मामूली डांट पर हुआ था चाकूबाजी |
    'हम सोचे प्राइवेट नंबर है, छोड़ो...' PMO का फोन ही नहीं उठा रहे थे ओडिशा के नए गवर्नर, बताई वजह |
    NEET एग्जाम से ठीक पहले AI तैयार करे क्वेश्चन पेपर, नंदन नीलेकणि का ये सुझाव क‍ितने काम का? |
    यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक |
    IPL Trade: SRH में हुई यॉर्कर किंग टी नटराजन की घर वापसी, पर हो गया करोड़ों का घाटा, दिल्ली में इस धुरंधर की एंट्री |
    PF का पैसा निकालने से पहले जान लें नए नियम, किस जरूरत के लिए कितनी बार निकासी? |
    'दंड भी धर्म है...', मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाते हुए कोर्ट ने क्या कहा |
    Hyundai Bayon में Perplexity! सफर की प्लानिंग से लेकर रेस्ट्रों तक, जानिए कैसे बनाएगा लाइफ आसान |
    'कलावा पहनता था कसाब, सिगरेट-बिरयानी का शौकीन', कैसे उज्ज्वल निकम ने नाबालिग होने के झूठ पर फेरा पानी? |
    नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर किसे मिली मौत की सजा? देखें पंजाब आजतक
    Advertisement