scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'एक सुट्टा-दो चाय...' कोडरमा में स्कूल की बदहाली पर सड़क पर उतरे जेन जी, लगाए 'वायरल' नारे

2500 बच्चे, 10 टीचर और एक बेंच पर ठुंसे 8-8 छात्र! झारखंड के कोडरमा में Gen-Z ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था का यह कड़वा सच देखा, तो उनका सब्र का बांध टूट गया. 10 किलोमीटर पैदल मार्च निकालकर ब्लॉक मुख्यालय का घेराव करने वाले छात्र-छात्राओं के अनोखे आंदोलन और प्रशासन को दिए 15 दिनों के अल्टीमेटम की पूरी इनसाइड स्टोरी.

Advertisement
X
कोडरमा में शिक्षक कमी से छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था बदहाल
कोडरमा में शिक्षक कमी से छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा व्यवस्था बदहाल

2500 बच्चे, 10 टीचर और 1 बेंच पर 8 छात्र... झारखंड के कोडरमा में स्कूल की इन समस्याओं से ऊबकर जेन जी यानी आज की युवा पीढ़ी सड़कों पर उतर आई. इन बच्चों ने सोशल मीड‍िया पर वायरल नारे 'एक सुट्टा दो चाय, ऐसे प्रतिन‍िध‍ि हाय हाय' जैसे नारे लगाए. छात्रों ने कहा कि टीचर दो, पढ़ाई दो... या फिर स्कूल का ताला हमें दे दो. प्रर्दशन से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. 

यह मामला बासोडीह के राज्य संपोषित 10+2 उच्च विद्यालय का है, जहां 2500 से अधिक छात्र-छात्राओं का भविष्य महज 10 शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है. अपनी कक्षाओं में पढ़ाई न होने, टपकती छतों, बंद पड़े शौचालयों और बदहाल व्यवस्था से नाराज सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने पैदल मार्च निकाला और सतगावां प्रखंड मुख्यालय का घेराव कर दिया.

2540 छात्र और सिर्फ 10 शिक्षक: पढ़ाई का यह कौन सा मॉडल है?

सम्बंधित ख़बरें

Monika Human Trafficking
नौकरी का झांसा देकर दुबई में किया किडनैप! मोनिका के परिवार ने MEA से लगाई गुहार
Family members of a former Jharkhand MP get stuck in a lift at newly made Jharkhand bhawan
झारखंड भवन की लिफ्ट में फंसा पूर्व सांसद का पूरा परिवार, 6 लोग हुए बेहोश
Jharkhand CM Hemant Soren
झारखंड CM सोरेन की बढ़ी मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय
वियतनाम से राजा की देह लाने में लगेगा 20 लाख का खर्च.(Photo:ITG)
वियतनाम में रांची के युवक की मौत, गरीब पिता पर शव मंगाने के भी पैसे नहीं
jamshedpur bank robbery
बैंक से 23 Kg सोना और 42 लाख नकद की लूट, सामने आए CCTV फुटेज

विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक कुल 2540 विद्यार्थी नामांकित हैं. कागजों पर 22 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 18 पदस्थापित थे. लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इन 18 में से 8 शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में डेप्युटेशन (प्रतिनियुक्ति) पर भेज दिया गया.  छात्रों का कहना है कि यहां 9वीं और 10वीं में अंग्रेजी, इतिहास, संस्कृत, बायो और इकोनॉमिक्स के टीचर गायब हैं. वहीं 11वीं-12वीं में मैथ्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाला कोई नहीं है.

Advertisement

एक-एक बेंच पर 8-8 बच्चे बैठने को मजबूर 

छात्रों का कहना है कि बरसात में क्लासरूम में पानी टपकता है. सबसे शर्मनाक बात यह है कि शौचालयों में ताले लटके रहते हैं, जिससे छात्राओं को भारी असहजता का सामना करना पड़ता है. स्थानीय शिकायतों पर जब किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली, तो छात्र-छात्राओं का गुस्सा सब्र का बांध तोड़कर बाहर आ गया. बासोडीह स्कूल से लेकर सतगावां प्रखंड मुख्यालय तक छात्र-छात्राओं ने 10 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकाला और दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गर्मी ने झुलसाया, सूखे ने सुखाया... यूरोप में 1.67 करोड़ टन अनाज का उत्पादन चौपट |
    Kal Ka Rashifal 3 October 2026: कल के दिन 4 राशियां पाएंगी स्मार्ट वर्किंग से लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल |
    NPS छोड़, पुरानी पेंशन लेने का मौका, सिर्फ ये लोग उठा सकते हैं लाभ |
    Land of White Orchids: दार्जिलिंग के पास छिपा है ये शांत हिल स्टेशन, दोस्तों संग अक्टूबर में घूमने का बनाएं प्लान |
    क्या श्राद्ध के दिन घर में बना खाना खाना चाहिए? जानें प्रेमानंद महाराज की बात |
    22 महीने का बैन, छिना एशियन गेम्स मेडल... अब बॉक्सर परवीन हुड्डा ने जड़ा GOLD वाला मुक्का |
    Psychology facts: कैसे होते हैं वो लोग जिन्हें पुरानी चीजें फेंकने का मन नहीं करता? ये होते हैं उनके सीक्रेट |
    यहूदियों को मारने की चर्चा... ओमानी को-पायलट के सोशल मीडिया पोस्ट से 'नफरत' का खुलासा |
    बिहार में शराब की मची लूट, ट्रक पलटा तो बोतल और कार्टन लेकर भागते दिखे लोग, VIDEO |
    22वां तेंदुआ पिंजरे में कैद, उसी रात दूसरे इलाके में फिर दिखी मौजूदगी... मुरादाबाद के गांवों में मंडरा रहा खतरा!
    Advertisement