बिहार में शराब की मची लूट, ट्रक पलटा तो बोतल और कार्टन लेकर भागते दिखे लोग, VIDEO

बिहार के अररिया में सड़क हादसे के बाद विदेशी शराब की लूट का मामला सामने आया है. दरअसल, अररिया-रानीगंज मुख्य मार्ग पर एक शराब से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए.

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इसी दौरान स्थानीय लोगों को ट्रक में शराब लदी होने की जानकारी मिली. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. लोगों ने ट्रक से शराब की बोतलें निकालनी शुरू कर दीं. देखते ही देखते वहां शराब लूटने वालों की भीड़ जुट गई. कई लोग कार्टून भरकर शराब ले गए. जिसे जितना मौका मिला, वह उतनी शराब लेकर वहां से निकल गया.

बच्चे और बुजुर्ग भी शराब लूटने पहुंचे

हादसे की जानकारी फैलते ही आसपास के गांवों से लोग मौके पर पहुंचने लगे. इनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे. कुछ लोग मोटरसाइकिल से पहुंचे. इसके बाद वे भी ट्रक से शराब के कार्टून निकालकर ले जाने लगे.

स्थानीय लोगों में शराब लूटने की होड़ मच गई. अलग-अलग ब्रांड की विदेशी शराब ट्रक में लदी थी. लोगों ने मौका देखकर शराब की बोतलें और कार्टून अपने साथ ले लिए.

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दरअसल, यह हादसा अररिया-रानीगंज मुख्य मार्ग पर एनएच-327 ई में हुआ. घटना गीतवास टोल प्लाजा के पास की बताई जा रही है. ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सड़क किनारे शराब लदा वाहन पड़ा था. हादसे के बाद ड्राइवर और खलासी के मौके से फरार हो गए. इसी दौरान लोगों को ट्रक में शराब होने की जानकारी मिली. इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती चली गई.

हादसे की सूचना मिलने के बाद रानीगंज और दूसरे थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, पुलिस के पहुंचने तक ट्रक में लदी आधे से ज्यादा शराब गायब हो चुकी थी. ग्रामीण बड़ी मात्रा में शराब लेकर वहां से जा चुके थे.

मौके पर सदर एसडीपीओ सुशील कुमार सिंह, रानीगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी और जवान पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की. साथ ही लूटी गई शराब की बरामदगी की कोशिश की जा रही है.

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शराब बरामद करने में जुटी पुलिस

पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है. मौके से शराब ले जाने वाले लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है. पुलिस लूटी गई शराब को बरामद करने में जुटी है. साथ ही हादसे के बाद फरार हुए ट्रक चालक और खलासी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



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