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यहूदियों को मारने की चर्चा... ओमानी को-पायलट के सोशल मीडिया पोस्ट से 'नफरत' का खुलासा

इजरायली अधिकारियों ने बताया कि ओमान की फ़्लाईदुबई एयरलाइन के जिस को-पायलट ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार पर चाकू से हमला किया और फ़्लाइट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की उसने ऑनलाइन यहूदियों की हत्या करने के बारे में बात की थी. अधिकारियों के अनुसार ऐसा लगता है कि वह कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हो गया था.

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ओमानी को-पायलट को UAE भेज दिया गया है. (Photo: ITG)
ओमानी को-पायलट को UAE भेज दिया गया है. (Photo: ITG)

'द टाइम्स ऑफ़ इजरायल' को एक इज़राइली अधिकारी ने बताया कि ओमान के जिस को-पायलट ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ़्लाइट में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार को चाकू मारा और फ़्लाइट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसने सोशल मीडिया पर यहूदियों को मारने के बारे में बात की थी.

इज़रायली अधिकारी के अनुसार हमलावर ने अमीराती क्रू सदस्यों से उसे मार डालने के लिए भी कहा और फ़्लाइट में मौजूद यात्रियों के साथ हुई बातचीत का हवाला दिया.

'द टाइम्स ऑफ़ इज़राइल' के अनुसार अधिकारी ने कहा, "यह व्यक्ति आत्महत्या करने को तैयार था. उसके सोशल मीडिया अकाउंट साफ़ बताते हैं कि वह जिहादी विचारधारा से प्रभावित हो गया था. वह यहूदियों को मारने की बात करता है."

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इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जांच से पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने अपने साथी पायलट को चाकू मारा और फ़्लाइट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसे "इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा" की शिक्षा दी गई थी.

बुधवार को अपनी यात्रा के लगभग दो घंटे बाद फ्लाईदुबई का विमान 17,000 फ़ीट (5,200 मीटर) से ज़्यादा नीचे गिर गया, जिसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर पर काबू पा लिया और विमान पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे विमान सुरक्षित रूप से उतर सका.

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नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि इस बात की "बहुत ज़्यादा संभावना" है कि हमलावर जिसकी पहचान ओमान के नागरिक के तौर पर हुई है, "विमान को गिराने वाला था."

इज़रायली अधिकारी ने यह भी कहा कि जांचकर्ता अभी तक हमले के मकसद का पक्का पता नहीं लगा पाए हैं. 

अधिकारी ने कहा, "जांच पूरी होने तक हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते. लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि वह खुदकुशी करने के इरादे से आया था और शायद उस प्लेन को गिराने की कोशिश करने वाला था."

नेतन्याहू ने कहा, "और वहां मौजूद सभी यात्रियों को देखते हुए, और अगर आप इसे उसकी इस्लामी सोच और उसके बैकग्राउंड में मिली कट्टरपंथी सोच से जोड़कर देखें, तो मुझे लगता है... इससे हमें काफ़ी अहम सुराग मिल जाएगा।"

हालांकि, नेतन्याहू ने ज़ोर देकर कहा कि वह अभी इस घटना के मकसद के बारे में कोई पक्का नतीजा नहीं निकालना चाहते.

UAE भेजा गया हमलावर पायलट

इस बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि वहां इस बात की जांच शुरू हो गई है कि "क्या यह घटना किसी आतंकवादी गतिविधि या मकसद से जुड़ी थी."

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने बताया कि मेडिकल टीम से मंज़ूरी मिलने के बाद गुरुवार सुबह पायलट और को-पायलट दोनों को UAE वापस भेज दिया गया. 
 

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