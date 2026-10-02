scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देश के नंबर-1 कॉलेज में ये क्या चल रहा है? हिंदू कॉलेज को DU अपने हाथ में ले... प्रोफेसर्स ने ल‍िखी च‍िट्ठी

स्टाफ एसोसिएशन का आरोप है कि कॉलेज में सुपरन्यूमरेरी (अतिरिक्त सीटों) के एडमिशन में जम कर धांधली हुई है. एडमिशन कमेटी और डिपार्टमेंट हेड्स के कड़े ऐतराज के बावजूद 20% की तय लिमिट और डीयू के नियमों को दरकिनार कर मनमर्जी से एडमिशन दिए गए. जान‍िए पूरा मामला क्या है?

Advertisement
X
एडमिशन में धांधली, टेंडर में झोल... देश के बेस्ट हिंदू कॉलेज में क्यों मचा बवाल?
एडमिशन में धांधली, टेंडर में झोल... देश के बेस्ट हिंदू कॉलेज में क्यों मचा बवाल?

दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज... जिसे देश के सबसे बेहतरीन कॉलेजों में गिना जाता है, आज वही हिंदू कॉलेज घोटालों और गड़बड़ियों के संगीन आरोपों के घेरे में आ खड़ा हुआ है.

हालत यह हो गई है कि कॉलेज के अपने ही प्रोफेसर्स और स्टाफ (हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन) ने मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने डीयू के कुलपति (VC) को एक चिट्ठी सौंपी है, जिसमें मांग की गई है कि हिंदू कॉलेज का कंट्रोल तुरंत दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने हाथ में ले और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए. आखिर देश के इस मशहूर कॉलेज के अंदर ऐसा क्या पक रहा है? आइए जानते हैं प्रोफेसर्स ने अपनी शिकायत में क्या-क्या सनसनीखेज आरोप लगाए हैं.

 बिना नियमों के एडमिशंस और फर्जी बैठकें

सम्बंधित ख़बरें

IIMC हिंदी-उर्दू विवाद पहुंचा हाईकोर्ट
डूसू चुनाव में NSUI को HC से झटका, धांधली के आरोप की याचिका खारिज
women protest in delhi
दिल्ली में वुमेन प्रोटेस्ट के अनोखे नारे, सोशल मीडिया पर मचाई हलचल
rahul gandhi review meeting dusu election results
'जीत के करीब थे, फिर क्या हुआ?' DUSU पर राहुल की कन्हैया को फटकार
DU ने छात्राओं से बदसलूकी मामले में लिया एक्शन (Photo-CCTV)
DU छात्राओं से कथित बदसलूकी मामले में एक्शन, 3 छात्र सस्पेंड
LSR कॉलेज में पुलिस की बैठक, 24 सितंबर से ऑफलाइन पढ़ाई

स्टाफ एसोसिएशन का आरोप है कि कॉलेज में सुपरन्यूमरेरी (अतिरिक्त सीटों) के एडमिशन में जम कर धांधली हुई है. एडमिशन कमेटी और डिपार्टमेंट हेड्स के कड़े ऐतराज के बावजूद 20% की तय लिमिट और डीयू के नियमों को दरकिनार कर मनमर्जी से एडमिशन दिए गए.

Advertisement

यही नहीं एडमिशन पर मुहर लगाने के लिए बुलाई गई एक आम बैठक को कागजों पर 'स्टाफ काउंसिल' की फर्जी बैठक बताकर पेश कर दिया गया, जबकि चुने हुए सेक्रेटरी उसमें मौजूद ही नहीं थे. 

प्रोफेसर्स को परेशान करने और तानाशाही के आरोप

कॉलेज प्रशासन की तानाशाही से परेशान शिक्षकों का कहना है कि उनके छुट्टियां और प्रमोशन रोके गए. प्रोफेसर्स की स्टडी लीव, बच्चों की देखभाल वाली छुट्टियां और हक के प्रमोशन को बेवजह रोका या अटकाया जा रहा है. कॉलेज की आधिकारिक 'स्टाफ काउंसिल' को साइडलाइन करके समानांतर (पैरेलल) कमेटियां बनाकर मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं.

टेंडर में झोल, पैसों का हेरफेर और प्राइवेट कमर्शियल काम

वित्तीय मामलों को लेकर तो आरोप और भी तीखे हैं. आरोप है कि कॉलेज के संसाधनों और जमीन का इस्तेमाल निजी कमाई वाले व्यावसायिक कामों के लिए किया जा रहा है. हॉस्टल की मैस का टेंडर नियमों को ताक पर रखकर दिया गया. वहीं सालों से सिक्योरिटी और सफाई कर्मचारियों का ठेका बिना खुला टेंडर निकाले ही आगे बढ़ाया जा रहा है. सीएजी (CAG) की रिपोर्ट, ऑडिट के कागजात और टेंडर की शर्तें सार्वजनिक नहीं की जा रही हैं.

छात्रों की जेब पर डाका और नई बिल्डिंग की सीलन!

बात सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं है, छात्रों के हक पर भी मार पड़ रही है. आरोप है कि हर साल फीस में अनाप-शनाप बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन कोई हिसाब नहीं दिया जाता. स्कॉलरशिप देने में भी कोई पारदर्शिता नहीं है. कॉलेज की नई बनी इमारतों में सीलन आ रही है और बार-बार आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जिसकी जांच की सख्त मांग की गई है. वाइस प्रिंसिपल और बाकी अधिकारी अपने तय समय (टैन्योर) के खत्म होने के बाद भी कुर्सियों पर जमे हुए हैं.

Advertisement

प्रिंसिपल और चेयरमैन को तुरंत हटाओ

हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रतन लाल और सेक्रेटरी शंकर कुमार के दस्तखत वाली इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि जब तक हिंदू कॉलेज के गवर्निंग बॉडी चेयरमैन और प्रिंसिपल को उनके पद से हटाया नहीं जाता, तब तक निष्पक्ष जांच मुमकिन नहीं है. प्राइवेटाइजेशन की कोशिशों को रोकने के लिए डीयू तुरंत कॉलेज का अधिग्रहण करे!

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महाराष्ट्र के रायगढ़ में बड़ा हादसा, समुद्र में नहाने गए 8 छात्रों की डूबने से मौत |
    वोटर लिस्ट से 198 मुस्लिमों का नाम हटाने की कोशिश, BJP नेता पर केस दर्ज |
    8th Pay Commission: ₹30000 या ₹68000... 8वें वेतन आयोग में कितनी हो जाएगी आपकी पेंशन? देखें कैलकुलेशन |
    समुद्र में व्हेल ने यॉट को मारी जोरदार टक्कर, डूबी नाव... 18 घंटे बाद बची 4 लोगों की जान |
    इंश्योरेंस अधिकारी बनकर ठगी, PhD छात्र समेत 8 आरोपी गिरफ्तार |
    UP राज्यसभा चुनाव: राजभर ने अखिलेश यादव को दी ये खुली चुनौती |
    चंद्रशेखर आजाद की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट |
    एशियन गेम्स में लवलीना बोरगोहेन ने जीता गोल्ड, चीन की बॉक्सर को दी मात |
    एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी अंपायर पर आरोप से हड़कंप, जापान से लौटाया गया |
    'मैं प्रेमी संग ही रहूंगी' बेटी की बात सुन भड़की मां, 'समधी' को चप्पलों से पीटकर बोलेरो से फरार!
    Advertisement