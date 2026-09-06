scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी में अगले चार महीनों में होंगी ये बड़ी परीक्षाएं, चेक कर लें पूरा शेड्यूल

सरकारी नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के आने वाले चार महीने बेहद अहम रहने वाले हैं. इस दौरान कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में. 

Advertisement
X
अगले चार महीने में होने वाली हैं ये भर्ती परीक्षाएं.
अगले चार महीने में होने वाली हैं ये भर्ती परीक्षाएं.

उत्तर प्रदेश में शिक्षक या उच्च शिक्षक से जुड़ी भर्तियों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिसंबर तक कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करने का फैसला किया है. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर, एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक, पीजीटी, टीजीटी, स्पेशल टीईटी और परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं सुपर टीईटी शामिल है. हालांकि, कई परीक्षाओं की तारीख तय हो चुकी है, तो कई के लिए डेट का ऐलान करना बाकी है. 

प्राचार्य के पदों पर होगी परीक्षा 

इस लिस्ट में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में प्राचार्य के पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा होगी. प्राचार्य के 111 पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर को कराई जाएगी.     

सम्बंधित ख़बरें

Delhi-NCR Rain.
दिल्ली में दिनभर बारिश से तापमान में गिरावट, मौसम हुआ सुहाना
Union Minister Nitin Gadkari at the Aaj Tak G20 Summit event | Photo: India Today/Hardik Chhabra
IIT दिल्ली में बनी ये डिवाइस घटाएगी पुरानी डीजल गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन
SRCC के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी का संबोधन, सुनिए भाषण की बड़ी बातें
'SRCC के एलुमिलाई OG, धुरंधर न हों लेकिन धूम तो मचाई...', बोले पीएम मोदी
हाथ मिलाया, सेल्फी ली... मेट्रो में बच्चों संग PM मोदी का अलग अंदाज

स्पेशल TET

इसके बाद परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहले से नियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली स्पेशल टीईटी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देश के बाद कार्यरत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता पूरी करने के लिए परीक्षा कराई जा रही है.

स्पेशल टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक शिक्षक 4 अक्टूबर तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में किसी तरह का सुधार करने के लिए 8 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्पेशल टीईटी परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित होगी. यह परीक्षा नियमित टीईटी से अलग होगी.

Advertisement

PGT के लिए परीक्षा 

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 2,615 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है. हालांकि, इसमें शैक्षिक अर्हता में बदलाव किया गया है. इसके लिए उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50 फीसदी अंक होना जरूरी होगा. इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,936 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार में बाढ़ का कहर, कहीं टूटा संपर्क तो कहीं नाव बनी सहारा |
    पाकिस्तानी टीम में मचा हड़कंप, PCB ने जब्त किए खिलाड़ियों के फोन, कहीं मैच फिक्सिंग का तो मामला नहीं? |
    कश्मीर में सीजन का पहला Snowfall... बर्फ की सफेद चादर से ढकी गुरेज की काबुल गली, घाटी में बढ़ी ठंड |
    पटना में टूटा 2016 का रिकॉर्ड, खतरे के निशान से ऊपर गंगा, बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का खतरा |
    बैंक डिटेल्स नहीं दी तो व्यापारी को किया किडनैप, फिर की लूटपाट... भोपाल में साइबर ठगों का खौफनाक खेल |
    100 करोड़ पार 'हनुमान अंश', डायरेक्टर ने नहीं ली फीस, 5 महीने खाए फल, रोज हनुमान चालीसा का किया पाठ |
    'वहां जो हो रहा है वह बहुत दुखद...', ईरान के बाद अब ट्रंप के निशाने पर स्पेन |
    Hindu Dharam: क्या आज सच हो रहे हैं कलयुग के रहस्य? जो श्रीकृष्ण ने पांडवों को पहले ही बता दिए थे! |
    Beetroot Chop Recipe: आलू चॉप बहुत खा लिया, अब चुकंदर से बनाएं कोलकाता का फेमस बीटरूट चॉप, रेसिपी है बेहद आसान |
    नेपाल की सुरंग से 10 दिन बाद जिंदा निकला चीनी नागरिक, देखें VIDEO
    Advertisement