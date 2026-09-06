यूपी में अगले चार महीनों में होंगी ये बड़ी परीक्षाएं, चेक कर लें पूरा शेड्यूल

उत्तर प्रदेश में शिक्षक या उच्च शिक्षक से जुड़ी भर्तियों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए आने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिसंबर तक कई बड़ी परीक्षाओं का आयोजन करने का फैसला किया है. अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर, एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक, पीजीटी, टीजीटी, स्पेशल टीईटी और परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं सुपर टीईटी शामिल है. हालांकि, कई परीक्षाओं की तारीख तय हो चुकी है, तो कई के लिए डेट का ऐलान करना बाकी है.

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प्राचार्य के पदों पर होगी परीक्षा

इस लिस्ट में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में प्राचार्य के पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा होगी. प्राचार्य के 111 पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर को कराई जाएगी.

स्पेशल TET

इसके बाद परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहले से नियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली स्पेशल टीईटी की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देश के बाद कार्यरत शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता पूरी करने के लिए परीक्षा कराई जा रही है.

स्पेशल टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक शिक्षक 4 अक्टूबर तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में किसी तरह का सुधार करने के लिए 8 अक्टूबर तक का समय दिया गया है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्पेशल टीईटी परीक्षा 3 नवंबर 2026 को आयोजित होगी. यह परीक्षा नियमित टीईटी से अलग होगी.

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PGT के लिए परीक्षा

एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 2,615 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है. हालांकि, इसमें शैक्षिक अर्हता में बदलाव किया गया है. इसके लिए उम्मीदवारों को पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50 फीसदी अंक होना जरूरी होगा. इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,936 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है.

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