मारा गया करणबीर, अमृतसर में ASI जसवंत सिंह पर की थी फायरिंग

पंजाब के अमृतसर में 11 सितंबर को एक गांव के पास ड्यूटी पर तैनात एएसआई जसवंत सिंह पर फायरिंग हुई थी. इसके बाद आरोपी करणबीर को पुलिस ने पकड़ा, जो कि बाद में पुलिस हिरासत से फरार हो गया था. पुलिस के साथ उसकी आज जिले के झंडेर इलाके में मुठभेड़ हुई, जिसमें वो मारा गया है.

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IG बॉर्डर रेंज, गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि करणबीर सिंह ने कुछ दिन पहले हमारे ASI जसवंत सिंह पर हमला किया था. उसे गिरफ्तार किया गया था लेकिन वह भाग गया था. आज करणबीर को देखा गया और जब उसे रुकने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस पर गोली चला दी.

भुल्लर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई. इसमें करणबीर को गोली लगी और वो मारा गया. इस मुठभेड़ में हमारे एक पुलिसकर्मी की जांघ में गोली लगी है. जबकि दूसरे की बुलेट-प्रूफ जैकेट पर गोली लगी.

पुलिस को मिला था ये इनपुट

बताया जा रहा है कि पुलिस को इनपुट मिला कि हिरासत से फरार करणबीर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है. इस पर पुलिस एक्टिव हुई और करणबीर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. इसी कड़ी में उस इलाके की घेराबंद की गई जहां उसकी मौजूदगी थी. खुद को पुलिस के घेरे में फंसता देख करणबीर ने फायरिंग शुरू कर दी. इसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया.

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कब और कैसे AS पर किया था हमला

ये घटना 11 सितंबर की है. अजनाला थाना में तैनात ASI जसवंत ड्यूटी से घर लौट रहे थे. अजनाला-अमृतसर मुख्य मार्ग पर भल्ला पिंड के पास पहुंचे ही थे कि बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. एएसआई पर हमले के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस एक्शन में आई और करणबीर को पकड़ लिया. हालांकि, वो चकमा देकर फरार हो गया. इसके बाद से पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही थीं.

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