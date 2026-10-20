दिनभर देखें टीवी, जब मन हो चले जाए घूमने, ये कौन सा है काम, कंपनी देती है सैलरी

फिल्में और वेब सीरीज देखना किसे पसंद नहीं होता! कई लोग तो अपने खाली समय में घंटों स्क्रीन के सामने बिताते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनोरंजन की इसी दुनिया में कुछ ऐसे काम भी हैं, जहां फिल्मों और सीरीज से जुड़ा काम करना नौकरी का हिस्सा होता है. Netflix जैसी कंपनियों में कंटेंट, भाषा और स्क्रीनिंग से जुड़े पदों पर काम करने के मौके मिलते हैं. हालांकि, इन नौकरियों में केवल फिल्म देखना ही काम नहीं होता है बल्कि कंटेंट को समझने और उसे दर्शकों तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी भी होती है. तो आखिर इन पदों के लिए क्या योग्यता चाहिए और कितनी सैलरी मिल सकती है? आइए जानते हैं.

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कितनी मिलेगी सैलरी?

Netflix की आधिकारिक करियर वेबसाइट के मुताबिक, Analyst, Content and Production Clearance, Intellectual Property के पदों के लिए सालाना 1,60,000 से 2,40,000 अमेरिकी डॉलर की सैलरी रेंज दी गई है. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 1.4 करोड़ से 2.1 करोड़ रुपये सालाना बैठती है. हालांकि, ये अनुभव और पद के मुताबिक, बदल सकती है. हालांकि, ये सैलरी अमेरिका के लिए है. भारत की बात करें, तो Language Producer को सालाना 6 से 7 लाख रुपये मिल सकते हैं. Screening Specialist, APAC के रकम 5–9 लाख रुपये हो सकती है. हालांकि, ये बदल सकती है.

क्या करना होगा काम?

इस पद पर काम करने वाले व्यक्ति को Netflix की फिल्मों और टीवी प्रोडक्शन से जुड़े कानूनी जोखिमों को संभालने में मदद करनी होगी. इसमें कई जिम्मेदारियां शामिल हैं.

फिल्मों और सीरीज की स्क्रिप्ट की समीक्षा करना.

प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली फोटो, कपड़ों, प्रॉप्स और अन्य सामग्री से जुड़े कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के जोखिमों को पहचानना.

जरूरत पड़ने पर संबंधित सामग्री के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया संभालना.

प्रोड्यूसर, राइटर और क्रिएटिव टीम के साथ मिलकर काम करना.

प्रोडक्शन से जुड़े दस्तावेजों और लाइसेंसिंग की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रखना.

कौन कर सकता है आवेदन?

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Netflix की इस जॉब लिस्टिंग के मुताबिक, उम्मीदवार के पास फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन से जुड़े कानूनी मामलों में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. खास तौर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पर्सनैलिटी राइट्स और फेयर यूज जैसे विषयों की जानकारी जरूरी है. फिल्मों और टीवी शो के प्रोडक्शन के साथ काम करने का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिल सकती है. इसके अलावा, लाइसेंस एग्रीमेंट तैयार करने और उन पर बातचीत करने का अनुभव भी उपयोगी होगा. उम्मीदवार में बारीकियों पर ध्यान देने, अलग-अलग टीमों के साथ तालमेल बनाने और तेजी से बदलती परिस्थितियों में फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए. इतना ही नहीं कुछ पदों के लिए एक्सपीरियंस और ज्यादा भी हो सकता है.

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