कम उम्र में छूट गई पढ़ाई! फिर भी 35 साल में मिल सकती है सरकारी नौकरी, क्या जानते हैं इसके नियम?

सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने के लिए उम्र हमेशा आड़े आए, ऐसा जरूरी नहीं होता है. कई लोग किसी वजह से 10वीं या 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते और कुछ साल बाद सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं. ऐसे में सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या 35 साल की उम्र में भी सरकारी नौकरी मिल सकती है? तो इसका जवाब है हां... हालांकि, ये रुल के कुछ भर्तियों तक ही सीमित होती है लेकिन आपको नौकरी मिल सकती है. वैसे तो हर सरकारी नौकरी में उम्र सीमा और शैक्षणिक योग्यता पद और भर्ती के अनुसार अलग-अलग होती है, इसलिए 35 साल की उम्र में किसी भी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले उसकी आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखनी चाहिए.

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35 साल में GDS का विकल्प

डाक विभाग की GDS Online Engagement Schedule-II, July 2026 की अधिसूचना के मुताबिक ग्रामीण डाक सेवक के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए थी. इसका मतलब साफ है कि इसपर 35 साल के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

हालांकि, केवल उम्र की योग्यता पूरी होने से नौकरी नहीं मिल जाती है. उम्मीदवारों को अन्य योग्यता को भी पूरा करना होता है. इसपर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होने अनिवार्य है. इसके अलावा गणित और अंग्रेजी विषय में भी 10वीं स्तर पर पास होना जरूरी है. केवल इतना ही नहीं उम्मीदवार को उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा का अध्ययन भी कम से कम 10वीं कक्षा तक किया हुआ होना चाहिए, जहां वह आवेदन कर रहा है.

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काफी नहीं है 35 साल की उम्र

यहां पर यह समझना भी जरूरी है कि उम्र सीमा के भीतर होना नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है. GDS भर्ती में चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार होने वाली कंप्यूटर से बनाई गई मेरिट सूची के जरिए किया जाता है. इसलिए उम्मीदवार के 10वीं के अंक चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यानी इस भर्ती में अलग से लिखित परीक्षा देकर मेरिट बनाने की व्यवस्था नहीं है. उम्मीदवार को पहले यह देखना चाहिए कि उसके 10वीं के अंक और बाकी पात्रता शर्तें संबंधित अधिसूचना के अनुसार पूरी होती हैं या नहीं.

यह भी पढ़ें: https://www.indiapost.gov.in/gdsonlineengagement/pdf/descriptive-notification.pdf

GDS में आखिर काम क्या करना पड़ता है?

GDS का मतलब सिर्फ डाक बांटना नहीं है. अलग-अलग पदों के हिसाब से जिम्मेदारियां अलग हो सकती हैं. डाक सेवक को डाकघर में डाक टिकट और स्टेशनरी की बिक्री, डाक वितरण, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से जुड़े लेन-देन और अन्य डाक संबंधी काम करने पड़ सकते हैं. सहायक शाखा डाकपाल (ABPM) को डाक टिकट और स्टेशनरी की बिक्री, डाक पहुंचाने और बांटने, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से जुड़े लेन-देन और शाखा डाकपाल की सहायता जैसे काम करने होते हैं. वहीं, शाखा डाकपाल (BPM) के पास शाखा डाकघर के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी होती है. पद के अनुसार डाक पहुंचाने और वितरण से जुड़े काम भी करने पड़ सकते हैं.

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35 साल की उम्र में SSC की नौकरी मिल सकती है?

अब जो दूसरा सवाल उठता वह ये है कि क्या 35 साल के उम्मीदवारों को कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC की अलग-अलग भर्तियों में नौकरी मिल सकती है? तो इसका जवाब होगा कि SSC की हर भर्ती में 35 साल के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं. उदाहरण के लिए समझते हैं कि SSC MTS की 2025 भर्ती में सामान्य पदों के लिए उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष और कुछ पदों के लिए 18 से 27 वर्ष थी.

निर्धारित श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिल सकती है. इसी तरह SSC सिलेक्शन पोस्ट की 2026 भर्ती में भी अलग-अलग पदों के लिए अलग उम्र सीमा रखी गई थी. कई पदों में अधिकतम उम्र 30 साल भी थी. इसलिए केवल यह देखकर कि किसी SSC भर्ती में अधिकतम उम्र 30 वर्ष है, 35 साल का उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकता. उम्र में किसी तरह की छूट लागू होती है या नहीं, यह भी संबंधित भर्ती के नियमों के अनुसार देखना जरूरी है.

किन लोगों को एज में मिलती है छूट?

कुल मिलाकर देखा जाए तो 35 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पाने के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं होता है. कुछ भर्तियों में अधिकतम उम्र 35 साल से ज्यादा होती है, जबकि आरक्षित श्रेणियों और कुछ अन्य पात्र उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के तहत ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाती है. इसे ऐसे समझ लेते हैं कि GDS भर्ती में सामान्य अधिकतम उम्र 40 वर्ष है. आधिकारिक नियमों के मुताबिक SC/ST उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलती है. वहीं, EWS उम्मीदवारों को उम्र में कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जाती. PwBD उम्मीदवारों के लिए 10 साल की छूट का प्रावधान है, जबकि PwBD-OBC के लिए 13 साल और PwBD-SC/ST के लिए 15 साल तक की छूट दी जा सकती है.

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हालांकि, उम्र में छूट का नियम हर सरकारी भर्ती में एक जैसा नहीं होता. उदाहरण के लिए SSC की 2026 की एक भर्ती में SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और Ex-Servicemen को निर्धारित नियम के अनुसार 3 साल की छूट दी गई थी. Ex-Servicemen के मामले में सैन्य सेवा की अवधि को वास्तविक उम्र से घटाने का नियम भी लागू होता है.

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