अलीगढ़ में युवक से हैवानियत! सिर-दाढ़ी मुंडवाई, पेड़ से बांधा और जबरन पिलाया पेशाब

अलीगढ़ पुलिस ने रविवार को बताया कि तीन महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ़ एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने, उसके सिर और दाढ़ी के कुछ हिस्से को मुंडवाने, उसे पेड़ से बांधने और जबरन पेशाब पिलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना गुरुवार को अलीगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर अकराबाद पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में हुई, लेकिन शुक्रवार को सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

और पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित एक अविवाहित व्यक्ति है और कथित तौर पर अपनी बहन के ससुराल पक्ष की एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था. जब इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो लोगों के एक समूह ने उसे पीट दिया. पुलिस ने बताया कि इसके बाद व्यक्ति के सिर और दाढ़ी के कुछ हिस्से को मुंडवा दिया गया, उसे पेड़ से बांध दिया गया और जबरन पेशाब पिलाया गया.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

शनिवार को पुलिस के एक बयान में कहा गया कि मारपीट में पीड़ित की बहन के ससुराल पक्ष के सात लोग और कुछ अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर शामिल थे. बयान में कहा गया है कि वे फरार हैं और उन्हें खोजने की कोशिशें की जा रही हैं.

मारपीट और अमानवीय व्यवहार के लिए मामला दर्ज किया गया है, जबकि आगे की जांच और अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----