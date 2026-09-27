scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अलीगढ़ में युवक से हैवानियत! सिर-दाढ़ी मुंडवाई, पेड़ से बांधा और जबरन पिलाया पेशाब

अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ कथित तौर पर अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. आरोप है कि शादीशुदा महिला से संबंध के शक में उसे पीटा गया, सिर और दाढ़ी के कुछ हिस्से मुंडवाए गए, पेड़ से बांधा गया और जबरन पेशाब पिलाया गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

Advertisement
X
युवक से बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल. (Photo: Representational )
युवक से बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल. (Photo: Representational )

अलीगढ़ पुलिस ने रविवार को बताया कि तीन महिलाओं समेत सात लोगों के खिलाफ़ एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने, उसके सिर और दाढ़ी के कुछ हिस्से को मुंडवाने, उसे पेड़ से बांधने और जबरन पेशाब पिलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक यह घटना गुरुवार को अलीगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर अकराबाद पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव में हुई, लेकिन शुक्रवार को सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित एक अविवाहित व्यक्ति है और कथित तौर पर अपनी बहन के ससुराल पक्ष की एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था. जब इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो लोगों के एक समूह ने उसे पीट दिया. पुलिस ने बताया कि इसके बाद व्यक्ति के सिर और दाढ़ी के कुछ हिस्से को मुंडवा दिया गया, उसे पेड़ से बांध दिया गया और जबरन पेशाब पिलाया गया.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
शनिवार को पुलिस के एक बयान में कहा गया कि मारपीट में पीड़ित की बहन के ससुराल पक्ष के सात लोग और कुछ अज्ञात व्यक्ति कथित तौर पर शामिल थे. बयान में कहा गया है कि वे फरार हैं और उन्हें खोजने की कोशिशें की जा रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

मिर्जापुर के रेलवे अंडरपास में कीचड़ में फंसी विधायक की गाड़ी (Photo: ITG)
मिर्जापुर में कीचड़ में फंसी विधायक की गाड़ी, लोग बोले- पहले जनता, अब...
Om Prakash Rajbhar UP division
4 टुकड़ों में बंटेगा उत्तर प्रदेश! OP राजभर का बड़ा दावा!
government doctors in UP
UP में बढ़ाई गई सरकारी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट की उम्र, 70 साल तक देंगे सेवाएं
Heavy Rainfall Flood ALert Uttar Pradesh
UP में बारिश बनी आफत, 48 घंटे में 15 लोगों की मौत, कई जिलों में अलर्ट
घर बैठे भी कर सकते हैं पिंडदान. (Photo: ITG)
घाट पर मंत्र और ऑनलाइन तर्पण! प्रयागराज में श्राद्ध परंपरा की कहानी

मारपीट और अमानवीय व्यवहार के लिए मामला दर्ज किया गया है, जबकि आगे की जांच और अन्य लोगों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Panchmel Dal Pakoda Recipe: बेसन नहीं, पंचमेल दाल से झटपट बनाएं क्रिस्पी पकौड़े, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी |
    कम उम्र में छूट गई पढ़ाई! फिर भी 35 साल में मिल सकती है सरकारी नौकरी, क्या जानते हैं इसके नियम? |
    Exclusive: 'हनुमान अंश' क्यों बनी बड़ी हिट? कुणाल खेमू ने बताया पूरा खेल, बोले- दो हफ्ते बाद हार |
    सोशल मीडिया से गेमिंग तक, कैसे बदल रही जेन Z की दोस्ती? |
    बोकारों में फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक मैदान पर गिरा खिलाड़ी, हो गई मौत- VIDEO |
    UN की वेबसाइट का डेटा एक्सेस करने की कोशिश! OpenAI के ऑटोनॉमस बॉट्स पर बड़ा दावा |
    'फैसले किस बहुमत से लिए...', ओवैसी ने SIR और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Post Office MIS Scheme: पत्नी संग खोलें ये खाता, फिर हर महीने ₹9250 की कमाई... समझ लें 'A to Z' गणित |
    जालंधर LPU कैंपस में देर रात छात्रों का भारी हंगामा, अफवाह के बाद भड़का छात्रों का गुस्सा, जमकर की तोड़फोड़
    Advertisement