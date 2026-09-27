रात में क्यों रोने लग जाते हैं कुत्ते? क्या इसके पीछे है कोई भूत-आत्मा का कारण?

रात का समय है. चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक कहीं से कुत्ते के रोने जैसी लंबी आवाज आने लगती है. ऐसी आवाज सुनते ही कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर कुत्ता किसे देखकर रो रहा है? गांवों और छोटे शहरों में आज भी यह माना जाता है कि रात में कुत्ते के रोने का मतलब किसी अनहोनी या भूत-प्रेत की मौजूदगी हो सकता है. लेकिन क्या कुत्ते सच में भूत या आत्मा को देख सकते हैं? क्या उनके रोने का मतलब किसी अनहोनी का संकेत होता है? इस बात का कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है. दरअसल, कुत्ते रात में कई वजहों से रोने या हूकने जैसी आवाज निकाल सकते हैं. इसके पीछे उनके सामान्य व्यवहार और आसपास के माहौल का बड़ा हाथ होता है.

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अमेरिकन केनेल क्लब यानी एकेसी के मुताबिक, कुत्तों का इस तरह लंबी आवाज निकालना आपस में बात करने का एक तरीका हो सकता है. वे अपनी आवाज के जरिए दूसरे कुत्तों को संकेत दे सकते हैं या अपनी मौजूदगी का पता बता सकते हैं. इसलिए रात में कुत्ते के रोने की आवाज सुनकर तुरंत इसे भूत-प्रेत या किसी अनहोनी से जोड़ना सही नहीं है. इसके पीछे कोई सामान्य वजह भी हो सकती है.

रात में ही कुत्ते ज्यादा क्यों सुनाई देते हैं?

दरअसल, जरूरी नहीं कि कुत्ता सिर्फ रात में ही आवाज निकालता हो. दिन के समय आसपास इतना शोर होता है कि उसकी आवाज कई बार दब जाती है. रात में जब वातावरण शांत होता है तो कुत्ते की आवाज दूर तक साफ सुनाई देती है. इसके अलावा कुत्तों की सुनने की क्षमता इंसानों से अलग होती है. अमेरिकन केनेल क्लब के मुताबिक कुत्ते इंसानों की तुलना में ज्यादा ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें सुन सकते हैं. कुछ ऐसी आवाजें भी उनके कान पकड़ लेते हैं जिन्हें इंसान सुन ही नहीं पाते. इसलिए कई बार हमें लगता है कि कुत्ता बिना किसी वजह के रो रहा है. जबकि संभव है कि उसे कोई ऐसी आवाज सुनाई दे रही हो जिस पर वह प्रतिक्रिया दे रहा है.

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किसी दूसरे कुत्ते की आवाज सुनकर भी रो सकता है

कुत्तों के लिए हूकना या लंबी आवाज निकालना एक तरह का संवाद है. अगर किसी दूसरे इलाके में कोई कुत्ता आवाज निकालता है तो आसपास के दूसरे कुत्ते भी उसका जवाब दे सकते हैं.

वीसीए एनिमल हॉस्पिटल्स (VCA Animal Hospitals) के अनुसार कुत्ते दूसरे कुत्तों की आवाज या तेज और ऊंची आवाज वाले संकेतों पर हूक सकते हैं. सायरन या संगीत जैसी आवाजें भी कुछ कुत्तों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं. यानी रात में अगर एक कुत्ते ने आवाज निकाली और थोड़ी देर बाद कई दूसरे कुत्ते भी रोने जैसी आवाज निकालने लगे तो जरूरी नहीं कि वहां कुछ डरावना हुआ हो. यह उनके बीच सामान्य संवाद भी हो सकता है.

मौजूदगी बताने के लिए भी आवाज निकालता है

कुत्ते सिर्फ इंसानों से ही नहीं, बल्कि दूसरे कुत्तों से भी आवाज के जरिए संपर्क करते हैं. हूकने का एक मतलब यह भी हो सकता है कि कुत्ता दूसरे कुत्तों को बता रहा है कि वह यहां मौजूद है. वीसीए एनिमल हॉस्पिटल्स के मुताबिक जंगली भेड़ियों में भी लंबी आवाज निकालना झुंड के दूसरे सदस्यों से संपर्क करने का एक तरीका है. घरेलू कुत्तों में भी इस व्यवहार का कुछ हिस्सा देखने को मिलता है. इसलिए सुनने में भले ही यह आवाज हमें रोने जैसी लगे, लेकिन कुत्ते के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग हो सकता है.

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अकेलापन और डर भी हो सकता है कारण

अगर कोई कुत्ता लंबे समय तक अकेला रहता है तो वह अपने मालिक या दूसरे कुत्तों को बुलाने के लिए भी आवाज निकाल सकता है. कुछ कुत्तों में अलग होने की चिंता यानी सेपरेशन एंक्जायटी होती है. एकेसी के अनुसार अकेलापन और चिंता कुत्तों में हूकने का कारण हो सकते हैं. खासकर ऐसे कुत्ते जिनमें मालिक से अलग होने की चिंता होती है, वे मालिक के घर पर न होने पर ज्यादा आवाज निकाल सकते हैं. ऐसे में रात का सन्नाटा इस व्यवहार को और ज्यादा साफ सुनाई देने वाला बना सकता है.

इलाके की सुरक्षा को लेकर भी आवाज कर सकता है

कुत्ता अपने आसपास के इलाके को लेकर काफी सजग रहता है. अगर उसे कोई अनजान व्यक्ति, दूसरा जानवर या कोई असामान्य हलचल महसूस होती है तो वह आवाज निकालकर प्रतिक्रिया दे सकता है. कुछ कुत्ते हूककर दूसरे जानवरों को यह संकेत भी दे सकते हैं कि यह इलाका पहले से उनके कब्जे में है. वीसीए के मुताबिक क्षेत्र की मौजूदगी बताना और दूसरे जानवरों को दूर रखने का संकेत देना भी हूकने के कारणों में शामिल हो सकता है.

दर्द या परेशानी हो तो भी ध्यान दें

अगर कोई कुत्ता सामान्य तौर पर शांत रहता है लेकिन अचानक रात में लगातार रोने या हूकने लगा है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अमेरिकन केनेल क्लब और वीसीए एनिमल हॉस्पिटल्स दोनों के मुताबिक अचानक या सामान्य से ज्यादा आवाज निकालना कभी-कभी दर्द या किसी शारीरिक परेशानी से भी जुड़ा हो सकता है. अगर इसके साथ बेचैनी, खाना कम करना, सुस्ती, चलने में परेशानी या व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे तो पशु चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर है.

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फिर भूत-आत्मा वाली बात कहां से आई?

कुत्तों को भूत-प्रेत या आने वाली अनहोनी से जोड़ने वाली मान्यताएं काफी पुरानी हैं. इसका एक कारण यह हो सकता है कि कुत्ते ऐसी आवाजों और हलचलों पर भी प्रतिक्रिया देते हैं जिन्हें इंसान तुरंत महसूस नहीं कर पाता. अमेरिकन केनेल क्लब भी बताता है कि कई संस्कृतियों में कुत्ते के हूकने को मौत या अनहोनी से जोड़ने वाली मान्यताएं रही हैं. लेकिन किसी व्यक्ति की मौत की भविष्यवाणी करने के लिए कुत्ते के हूकने को लेकर कोई सबूत नहीं है. यानी कुत्ता रात में किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया कर सकता है जिसे इंसान नहीं सुन या देख पा रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भूत या आत्मा देख रहा है.

तो अगली बार कुत्ता रात में रोए तो क्या समझें?

अगर रात में कुत्ता रोने या हूकने जैसी आवाज निकालता है तो सबसे पहले आसपास के माहौल पर ध्यान दें. हो सकता है किसी दूसरे कुत्ते की आवाज आ रही हो, कोई सायरन या दूसरी तेज आवाज हो, कुत्ता अकेला हो या उसे किसी चीज से डर लग रहा हो. अगर आवाज अचानक शुरू हुई है और लगातार बनी हुई है तो उसके व्यवहार पर भी ध्यान दें. कहीं वह दर्द या परेशानी में तो नहीं है. कुल मिलाकर, रात में कुत्ते का रोना अपने आप में भूत-आत्मा या किसी अनहोनी का संकेत नहीं माना जा सकता.

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