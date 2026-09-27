गोरखपुर में रवि किशन के घर के बाहर भरा पानी, लोगों ने लगाए 'स्पेन-स्पेन' के नारे

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश ने शहर की सड़कों और गलियों की हालत बिगाड़ दी है. कई इलाकों में जलभराव हो गया है. लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है. इसी बीच गोरखपुर के सांसद रवि किशन के रामगढ़ताल लेक व्यू लेन स्थित आवास का एक वीडियो भी सामने आया है. दरअसल, इलाके में भारी बारिश से रविकिशन के मकान के सामने भी पानी भर गया है.
वीडियो में रवि किशन के घर के बाहर सड़क पर काफी पानी जमा दिखाई दे रहा है. जलभराव का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने गोरखपुर को 'स्पेन' बताते हुए तंज कसा है. वहीं सांसद के घर के पास से गुजरने वाले स्थानीय निवासी भी स्पेन-स्पेन कहकर मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे है.
मालूम हो, गोरखपुर में लगातार तीसरे दिन तेज बारिश हुई. बारिश के बाद शहर की कई सड़कें पानी में डूब गईं. कई जगह सड़क और जलभराव के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी हुई. कई घरों और दुकानों में पानी पहुंच गया. लोगों को रोजमर्रा के काम में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. जलभराव के कारण कई इलाकों में आवागमन भी प्रभावित हुआ.
बारिश के बीच सांसद रवि किशन भी देर शाम शहर का हाल जानने निकले. उनके साथ गोरखपुर के डीएम दीपक मीणा, नगर आयुक्त अजय जैन और महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे. टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी. अधिकारियों ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया. लगातार बारिश के बीच प्रशासन और नगर निगम की टीमों पर जलनिकासी को लेकर दबाव बढ़ गया है.
गोरखपुर की स्पेन से की थी तुलना
रवि किशन के आवास के बाहर जलभराव का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर 'स्पेन' को लेकर कमेंट किए जा रहे हैं. गोरखपुर को लेकर रवि किशन के पुराने 'स्पेन' वाले बयान का भी जिक्र हो रहा है.
दरअसल, गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने 29 अगस्त 2026 को एक कार्यक्रम में मंच से अपने भोजपुरी अंदाज में कहा था, 'हमके लगराहा स्पेन, हमके लगराहा ये अद्भुत जगह. हमको स्मार्ट सिटी लागत बा...'
उन्होंने गोरखपुर के विकास की तारीफ करते हुए आगे यह भी कह दिया कि जो लोग शहर के इस बदलाव को नहीं देख पा रहे हैं, वे 'आंख के अंधे' हैं. उनका यह बयान सुनकर मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे. बाद में सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर काफी चर्चा और ट्रोलिंग भी हुई.
पार्षद ने रवि किशन पर कसा तंज
गोरखपुर में बारिश के बाद जलभराव की समस्या को लेकर बेतियाहाता वार्ड के पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने सांसद रवि किशन को फोन किया. बातचीत में रवि किशन ने पार्षद से पूछ लिया कि 'सपा जॉइन कई लिहला का?'
इस पर विश्वजीत त्रिपाठी ने पलटकर पूछा, 'सांसद जी, बसपा जॉइन कर ली क्या?' दोनों के बीच हुई बातचीत का वीडियो भी सामने आया है. विश्वजीत त्रिपाठी पहले सपा के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीत चुके हैं. बाद में उन्होंने बीजेपी जॉइन कर ली थी.
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विश्वजीत त्रिपाठी की ओर से सामने आए एक वीडियो में वह रामगढ़ताल के मुख्य द्वार पर खड़े नजर आ रहे हैं. पार्षद का कहना है कि बातचीत के दौरान रवि किशन ने भी अपनी लोकेशन रामगढ़ताल में बताई थी. इसी को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सांसद भी वहीं मौजूद थे तो वह दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे.