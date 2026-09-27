Panchmel Dal Pakoda Recipe: बेसन नहीं, पंचमेल दाल से झटपट बनाएं क्रिस्पी पकौड़े, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Panchmel Dal Pakoda Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ गरमा-गरम और कुरकुरा खाने को मिल जाए तो चाय का मजा और भी बढ़ जाता है. पकौड़े ऐसी ही चीजों में शामिल हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग चाय के साथ खाना पसंद करते हैं. आमतौर पर घरों में बेसन के पकौड़े बनाए जाते हैं लेकिन आप कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार पंचमेल दाल पकौड़े बना सकते हैं.

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पंचमेल दाल पकौड़े कई तरह की दालों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं. इसमें चना दाल, छिलके वाली हरी मूंग, मसूर दाल, उड़द दाल और मूंग दाल का इस्तेमाल किया जाता है. इसके साथ पालक, अदरक, हरी मिर्च और मसालों को मिलाने से इनका स्वाद और भी बढ़ जाता है. बाहर से ये पकौड़े कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, जिससे खाने में काफी टेस्टी लगते हैं. तो अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ नया और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो पंचमेल दाल पकौड़ों की यह आसान रेसिपी ट्राई कर सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1/4 कप चना दाल

1/4 कप छिलके वाली हरी मूंग

1/4 कप छिलके वाली मसूर दाल

1/4 कप छिलके वाली उड़द दाल

1/4 कप मूंग दाल

2-3 हरी मिर्च

8-10 काली मिर्च के दाने

2 इंच अदरक का टुकड़ा

1 छोटी चम्मच गरम मसाला

1 कप पालक के पत्ते, बारीक कटे हुए

2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ नारियल

नमक स्वादानुसार

तेल, तलने के लिए

पंचमेल दाल पकौड़े बनाएंगे कैसे?

सबसे पहले सभी दालों को एक साथ मिलाकर अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इन्हें पर्याप्त पानी में लगभग 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रख दें. तय समय बाद दालों का पानी पूरी तरह निकाल दें. अब भीगी हुई दालों में अदरक, हरी मिर्च और काली मिर्च डालें. इन्हें मिक्सी में डालकर दरदरा पीस लें. दाल पीसते समय पानी न डालें, क्योंकि पकौड़ों के लिए मिश्रण गाढ़ा रखना जरूरी है. अब तैयार दाल के मिश्रण को एक बाउल में निकाल लें. इसमें बारीक कटा हुआ पालक, कद्दूकस किया हुआ नारियल, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण को लगभग 2 मिनट तक हाथ या चम्मच की मदद से अच्छी तरह फेंटें. इससे पकौड़े हल्के और अच्छे बनेंगे. अब कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे पकौड़े बनाकर कड़ाही में डालें. इन्हें मध्यम आंच पर चारों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. पकौड़े ज्यादा तेज आंच पर न तलें, वरना ये बाहर से जल्दी ब्राउन हो सकते हैं और अंदर से ठीक से नहीं पकेंगे. इसी तरह बाकी मिश्रण से भी सारे पकौड़े तैयार कर लें. तैयार पंचमेल दाल पकौड़ों को हरी चटनी, खट्टी-मीठी चटनी या सॉस के साथ गरमा-गरम सर्व करें. इन्हें चाय के साथ खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है.

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