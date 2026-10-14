scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gen Z Office Culture: Gen Z की वर्क कल्चर पर Gen Z में ही छिड़ी बहस! साथी एम्प्लॉय ने उठाए सवाल

रेडिट पर जेन जी एम्प्लॉय ने अपनी ही पीढ़ी के नए एम्प्लॉयज के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. रेडिट पर उसने कहा कि कुछ जेन जी काम को गंभीरता से नहीं लेते और नई चीजें सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते. इस पोस्ट पर लोगों ने अपनी राय रखी और बताया कि बदलते वक्त में काम करने का तरीका और नौकरी से जुड़ी उम्मीदें भी बदल रही हैं.

Advertisement
X
क्या जेन जी काम करने के तरीके से उसी पीढ़ी के लोग है परेशान?
क्या जेन जी काम करने के तरीके से उसी पीढ़ी के लोग है परेशान?

ऑफिस में काम करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग हो सकता है. कोई अपने काम को लेकर काफी गंभीर होता है, तो कोई सिर्फ उतना ही काम करना चाहता है, जितना उसे दिया गया है. लेकिन क्या जेन जी काम को गंभीरता से नहीं ले रहे? ये आरोप जेन जी पर बार-बार लगते आए हैं. लेकिन अबकी बार मामला अलग है. इस बार खुद एक जेन जी एम्प्लॉय ने जेन जी को वर्क कल्चर में अपने इस बिहेवियर के लिए कॉल आउट किया है.

जेन जी एम्प्लॉय ने अपनी ही जेनरेशन पर क्या कहा?

एक रेडिट यूजर ने जेन जी एम्प्लॉय के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए है. एम्प्लॉय ने बताया कि वो खुद भी जेन जी है, लेकिन उससे कुछ साल छोटे नए एम्प्लॉयज में उसे काम को लेकर एक्साइटमेंट की कमी दिखाई दे रही है.

सम्बंधित ख़बरें

डी-इन्फ्लुएंसिंग का ट्रेंड जेन जी को क्यों आ रहा है पसंद
Gen Z हुआ सयाना! फॉलो कर रहा डी-इन्फ्लुएंसिंग का ट्रेंड, क्या है मतलब?
क्या जेन जी की डेटिंग पर पड़ रही महंगाई की मार
महंगी डेट के बाद कर दिया घोस्ट! Gen Z की जेब पर भारी पड़ रही लवलाइफ!
ऑफिस लुक में जेन जी ना करें ये 5 गलतियां
ऑफिस में Gen Z को कूल बनाएगा फैशन, बस ना करें ये 5 गलती
जेन जी के स्लैंग क्यों है इतने अनोखे?
Yapping, Baddie... Gen Z के इन शब्दों का क्या मतलब?
क्या जेन जी के आलसपन से परेशान है पुरानी पीढ़ियां
हफ्ते में 20 घंटे काम, लाखों सैलरी! आलस के फेर में फंस गए Gen Z?

उसके मुताबिक, कुछ नए जेन जी अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते. उन्हें काम करने के लिए बार-बार कहना पड़ता है और वे नई चीजें सीखने में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते. कुछ लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं, जिनकी वजह से उनकी जॉब खतरे में पड़ सकती है या उन्हें तुरंत फायर किया जा सकता है. 

हालांकि, एम्प्लॉय ने ये भी माना कि सभी जेन जी ऐसे नहीं हैं. कुछ नए एम्प्लॉय काफी मेहनती हैं और काम सीखने के लिए तैयार रहते हैं. उसने दूसरे लोगों से पूछा कि क्या उन्हें भी अपने ऑफिस में ऐसा देखने को मिल रहा है.

Advertisement

यह भी पढ़ें:  "Gen Z डी-इन्फ्लुएंसिंग: हर वायरल चीज नहीं खरीद रही Gen Z, जानिए क्या है ट्रेंड

कमेंट सेक्शन में लोगों ने क्या कहा?

इस पोस्ट पर लोगों की राय अलग-अलग थी. एक यूजर ने कहा कि आज के युवा ही नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के लोगों को कभी न कभी काम के तरीके को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा है. उसके मुताबिक, पिछली पीढ़ियों ने भी मिलेनियल्स को आलसी और काम से बचने वाला कहा था. इसलिए पूरी पीढ़ी को एक जैसा मानना सही नहीं है.

एक दूसरे यूजर ने कहा कि नई पीढ़ी के एम्प्लॉय को आलसी कहने के बजाय उनके हालात को भी समझना चाहिए. उसने बताया कि कोविड के दौरान पढ़ाई, लोगों से मिलना-जुलना और काम का शुरुआती अनुभव प्रभावित हुआ. इसके अलावा, आज नौकरी पाना मुश्किल है, खर्च बढ़ रहे हैं और नौकरी में आगे बढ़ने की उम्मीद भी कई बार पूरी नहीं होती. ऐसे में कुछ यंगस्टर्स का काम को लेकर उत्साह कम होना सिर्फ आलस की वजह से नहीं हो सकता.

क्या जेन जी सच में आलसी है?

इस चर्चा से पता चलता है कि जेन जी के काम करने के तरीके को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों को जेन जी में जिम्मेदारी की कमी दिखती है, तो कुछ इसे बदलते हालात और नौकरी से जुड़ी उम्मीदों से जोड़ते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    माता भुवनेश्वरी की पूजा का क्या है महत्व? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    IND vs WI T20: हैदराबाद में छक्कों का तूफान तय! भारत यहां बना चुका है 297 रन, अब 300 का इंतजार |
    Maha Navami 2026: नवमी का व्रत 19 या 20 अक्टूबर को? नोट करें कन्या पूजन और हवन का मुहूर्त |
    मांग में सिंदूर-गले में मंगलसूत्र, नई दुल्हन सी सजीं अक्षरा सिंह, बोलीं- मां का आशीर्वाद… |
    28 साल तक पैदल घूमे दुनिया, 50,000 किमी चलकर अब घर लौट रहे कार्ल बुशबी, चौंका देगी जुनून की ये कहानी |
    गांव में बनाता था रील, अब बुर्ज खलीफा में गोल्ड कॉफी... ‘एलियन’ की ‘एलियन स्टार’ बनने की कहानी |
    कश्मीर की ट्राउट मछली अब देशभर के बाजारों में पहुंचेगी? गांदरबल में बना एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म |
    सऊदी-यमन जंग हुई तेज, हूती विद्रोहियों के हमले से सऊदी अरब में मचा हड़कंप! |
    यूपी में चुनावी टिकट की खरीद-फरोख्त पर CBI जांच से सुप्रीम का इनकार, जानें क्या कहा |
    बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश! बड़े स्टार्स की फिल्मों की होगी अग्निपरीक्षा, कौन मारेगा बाजी?
    Advertisement