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'एक्सपीरियंस को नहीं मिल रही फ्रेशर्स की नौकरी', जॉब को कोसने वालों को महिला की सलाह 

ऑफिस पॉलिटिक्स, काम का ज्यादा दवाब और बर्नआउट की वजह से लोग हमेशा अपनी नौकरी को कोसते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर एक महिला ने उन लोगों को बड़ी अहम सलाह दी है. 

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महिला ने नौकरी को लेकर दी खास सलाह. (Photo: insta/@mridulgupta_9)
महिला ने नौकरी को लेकर दी खास सलाह. (Photo: insta/@mridulgupta_9)

आजकल के लोग काम के बढ़ते दबाव से परेशान रहते हैं. ऑफिस जाने के नाम से ही कई लोग घबरा जाते हैं और अपनी नौकरी को कोसने लगते हैं. लेकिन मुंबई की रहने वाली एक महिला ने लोगों के साथ एक ऐसा सच शेयर किया है, जो अपनी नौकरी से नफरत करते हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हाल के समय में जॉब मार्केट अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है. कई आवेदन भेजने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है. 

सबसे खराब दौर है...

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम @mridulgupta_9 से शेयर किया है. उन्होंने इस दौरान कहा कि मेरी बात मानिए दोस्तों... नौकरी से नफरत करने के लिए यह समय बेहद खराब है. ये सबसे खराब आर्थिक दौर है. अगर आप रोज अपनी नौकरी पर जाने के टाइम जॉब को कोसते हैं, तो आपने अभी बाहर की स्थिति नहीं देखी है. लोग हर रोज 100 से 200 आवेदन भेज रहे हैं और कंपनी उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही हैं. सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी लोगों को फ्रेशर्स की नौकरी के लिए मना किया जा रहा है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बार-बार चेक कर रहे हैं मेल 

महिला ने आगे वीडियो में बताया कि रोज एक तरह की रुटीन से लोग थक जाते हैं, जो आम बात है. लेकिन रोज लॉगिन के समय शिकायत करना भी सही नहीं है. उन्होंने लोगों से कहा कि ये बात याद रखें कि बाहर लोग केवल एक इंटरव्यू के लिए अपना मेल बार-बार चेक कर रहे हैं ताकि उन्हें एक इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए. 

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यूजर्स क्या बोले?

महिला के इस वीडियो पर यूजर्स ने भी प्रतिक्रिया दी है. कुछ यूजर्स ने इसे रियलिटी चेक बताया है. वहीं, कई यूजर्स ने जॉब मार्केट को ब्रूटल बताया है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया है कि नौकरी होना एक विशेषाधिकार है.

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