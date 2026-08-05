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कनाडा में करना चाहते हैं पढ़ाई? तो पहले देना होगा इस बात का प्रूफ, कहीं हो न जाए दिक्कत!

भारतीयों के बीच विदेशों में पढ़ाई करने का ट्रेंड आज भी तेजी से बढ़ रहा है. लेकिन बढ़ते मांग की वजह से भी कनाडा ने छात्र वीजा के लिए आर्थिक जांच को और सख्त कर दिया है. अब अधिकारी सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि छात्र के पास कितने पैसे हैं, बल्कि यह भी जांच करेंगे कि ये पैसे कहां से आए हैं. नए नियमों का असर भारतीय छात्रों पर भी पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब छात्रों और उनके परिवारों को बैंक रिकॉर्ड और पैसों से जुड़े सभी दस्तावेज सही तरीके से तैयार रखने होंगे, ताकि वीजा आवेदन में कोई परेशानी न हो.

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कनाडा में पढ़ाई के लिए बताना होगा कि कहां से आया पैसा.
कनाडा में पढ़ाई के लिए बताना होगा कि कहां से आया पैसा.

कनाडा में पढ़ाई का सपना देखने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों, खासकर भारतीय छात्रों के लिए अब वीजा प्रक्रिया और सख्त हो गई है. कनाडा सरकार ने अध्ययन परमिट (Study Permit) के लिए वित्तीय जांच बढ़ा दी है. अब सिर्फ यह देखना काफी नहीं होगा कि छात्र के पास पर्याप्त पैसे हैं या नहीं बल्कि यह भी जांच की जाएगी कि यह पैसा कहां से आया है. 

नए नियमों के तहत आव्रजन अधिकारी छात्रों के बैंक रिकॉर्ड, फंड के स्रोत और आर्थिक दस्तावेजों की ज्यादा बारीकी से जांच कर सकते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम का उद्देश्य फर्जी वित्तीय दस्तावेजों और गलत जानकारी के जरिए वीजा हासिल करने की कोशिशों को रोकना है. भारतीय छात्र कनाडा जाने वाले सबसे बड़े समूहों में शामिल हैं, इसलिए इन बदलावों का असर भारतीय आवेदकों पर भी पड़ सकता है. छात्रों और उनके परिवारों को अब आवेदन करते समय पैसों के स्रोत से जुड़े सभी दस्तावेज सही और स्पष्ट रखने होंगे. 

छात्र वीजा के लिए जरूरी न्यूनतम पैसे की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अब पैसों की जांच पहले से ज्यादा सख्ती से की जाएगी. अधिकारियों द्वारा फंड के स्रोत और उसकी वास्तविकता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. 

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क्या बदला है? 

बता दें कि पहले कनाडा का वीजा अधिकारी सिर्फ यह देखते थे कि छात्र के पास पढ़ाई और रहने के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है. लेकिन अब वे यह भी जांचेंगे कि ये पैसे कहां से आए हैं और क्या ये सच में छात्र के काम आ सकते हैं. जरूरत पड़ने पर अधिकारी बैंक स्टेटमेंट, नौकरी या आय से जुड़े दस्तावेज भी मांग सकते हैं. कई मामलों में पिछले 6 महीने तक के बैंक रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है. 

कनाडा जाने वाले छात्रों को यह साबित करना होगा कि वे वहां नौकरी किए बिना अपनी पढ़ाई की फीस, रहने का खर्च और आने-जाने का खर्च उठा सकते हैं. अगर कोर्स एक साल से ज्यादा का है, तो छात्रों को यह भी बताना होगा कि आगे की पढ़ाई का खर्च वे कैसे पूरा करेंगे. 

क्यों भारतीयों छात्रों के लिए हैं जरूरी? 

कनाडा में भारतीय छात्र सबसे बड़े इंटरनेशनल छात्र समूहों में से एक हैं, जिससे ये बदलाव विशेष रूप से अहम हो जाता है. केवल तय रकम को दिखाना काफी नहीं होगा. छात्रों को यह भी साबित करना होगा कि उनके पास मौजूद पैसा सही तरीके से कमाया गया है और वास्तव में पढ़ाई व रहने के खर्च के लिए उपलब्ध है. इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि परिवारों को वीजा आवेदन से कुछ समय पहले नहीं बल्कि पहले से ही आर्थिक तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. आय, लोन और अन्य पैसों से जुड़े दस्तावेज साफ और सही होने चाहिए ताकि अधिकारी उन्हें आसानी से समझ सकें और उन पर भरोसा कर सकें. 

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क्या बढ़ सकता है वीजा रिजेक्शन?  

नए नियमों की वजह से कुछ छात्रों के वीजा आवेदन की जांच में ज्यादा समय लग सकता है, खासकर उन मामलों में जहां पैसों के स्रोत को लेकर सवाल होंगे. अगर कोई छात्र पर्याप्त पैसे तो दिखाता है लेकिन यह साबित नहीं कर पाता कि पैसा कहां से आया है, तो उसके वीजा रिजेक्ट होने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वीजा रिजेक्शन की संख्या बहुत बढ़ जाएगी. यह बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब कनाडा अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या और उनकी वीजा प्रक्रिया पर ज्यादा निगरानी रख रहा है. 2024 में स्टडी परमिट की सीमा तय करने के बाद कनाडा ने नियमों को और सख्त करना शुरू किया है. 

कैसे बच सकते हैं छात्र? 

विशेषज्ञों का कहना है कि अब छात्रों को वीजा के लिए पहले से अच्छी तैयारी करनी होगी. उन्हें यह दिखाना होगा कि उनके पास आने वाला हर पैसा सही और कानूनी स्रोत से आया है. छात्रों को अचानक जमा किए गए पैसों से बचना चाहिए और शिक्षा लोन, परिवार से मिली आर्थिक मदद या अपनी बचत की पूरी जानकारी सही दस्तावेजों के साथ देनी चाहिए, ताकि अधिकारियों को जांच करने में आसानी हो. विशेषज्ञों ने यह भी सलाह दी है कि छात्र सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक पोस्ट पर ही ध्यान दें. अब सिर्फ बैंक खाते में ज्यादा पैसे दिखाना काफी नहीं होगा. यह बताना भी जरूरी होगा कि पैसा कहां से आया है. जिन छात्रों की आर्थिक जानकारी साफ और पारदर्शी होगी, उनके वीजा आवेदन मजबूत हो सकते हैं.

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