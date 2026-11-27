NCR के रियल एस्टेट बाजार में तेजी के बाद अब सुस्ती के संकेत मिलने लगे हैं. पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद घरों की बिक्री पर खास असर नहीं पड़ रहा था. महंगे लग्जरी अपार्टमेंट की मांग बनी हुई थी और डेवलपर्स भी लगातार नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे. लेकिन अब बाजार की यह तस्वीर बदलती नजर आ रही है. घरों की बिक्री पांच साल के सबसे निचले तिमाही स्तर पर पहुंच गई है. खास बात यह है कि महंगे घर खरीदने वाले अमीर ग्राहक भी अब निवेश को लेकर सतर्क हो गए हैं.

और पढ़ें

नाइट फ्रैंक इंडिया की ताजा रिपोर्ट 'इंडिया रियल एस्टेट: ऑफिस एंड रेजिडेंशियल मार्केट' के मुताबिक, जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में NCR में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 17 फीसदी घटकर 10,712 यूनिट रह गई. यह तीसरी तिमाही 2021 के बाद किसी भी तिमाही में दर्ज हुई सबसे कम बिक्री है.

बिक्री में गिरावट का यह सिलसिला सिर्फ एक तिमाही तक सीमित नहीं है. NCR में 2024 की पहली तिमाही के बाद से किसी भी तिमाही में घरों की बिक्री में सालाना आधार पर बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि अब खरीदार पहले की तुलना में ज्यादा सोच-समझकर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. खासकर प्रीमियम और लग्जरी घरों के बाजार में इसका असर दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR के करीब इस शहर में खरीद सकते हैं बड़ा घर, कीमत भी है कम

Advertisement

लग्जरी घरों की बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट

NCR देश के उन आवासीय बाजारों में शामिल है, जहां महंगे घरों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है. जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में यहां बिकने वाले कुल घरों में से 86 फीसदी की कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक थी. हालांकि, 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की कीमत वाले घरों के बाजार में अब बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है.

इस कैटेगरी में 2022 से 2025 के बीच बिक्री चार गुना से ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अब इसमें तेज गिरावट आई है. जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में इस श्रेणी के घरों की बिक्री सालाना आधार पर 63 फीसदी घटकर 925 यूनिट रह गई. वहीं, इस सेगमेंट में बिना बिके घरों की संख्या में 33 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

मिगसन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर यश मिगलानी का कहना है कि NCR का लग्जरी हाउसिंग बाजार कई वर्षों की असाधारण तेजी के बाद बदलाव के दौर से गुजर रहा है. उनके मुताबिक, इस विस्तार के पीछे लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं, खरीदने की क्षमता में इजाफा और बड़े व बेहतर सुविधाओं वाले घरों की पसंद प्रमुख वजह रही है.

उन्होंने कहा कि 2022 से 2025 के बीच 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की कीमत वाले घरों की बिक्री चार गुना से ज्यादा बढ़ी थी. इसलिए मौजूदा गिरावट को इसी संदर्भ में देखना चाहिए. हालांकि, लग्जरी घरों की मांग अब भी बनी हुई है, लेकिन खरीदार बेहतर जगह, निर्माण की गुणवत्ता, डिजाइन और लाइफस्टाइल से जुड़ी सुविधाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रियल एस्टेट में विदेशी निवेशकों ने खींचे हाथ, अब घरेलू निवेशकों के भरोसे बाजार



क्या बढ़ती कीमतों से पीछे हट रहे हैं खरीदार?

बाजार में सुस्ती की एक बड़ी वजह पिछले कुछ वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी भी हो सकती है. घर लगातार महंगे होते जा रहे हैं. ऐसे में कुछ खरीदारों के लिए अपने बजट को और बढ़ाकर प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल हो रहा है. खासकर महंगे घरों के मामले में खरीदार अब कीमत और मिलने वाली सुविधाओं के बीच बेहतर तालमेल देखना चाहते हैं.

बाजार में सुस्ती का असर इस बात से भी समझा जा सकता है कि डेवलपर्स को अपने बिना बिके घर बेचने में अब पहले से ज्यादा समय लग रहा है. नाइट फ्रैंक के क्वार्टर-टू-सेल (QTS) इंडिकेटर के मुताबिक, सितंबर 2026 की तिमाही में NCR में यह आंकड़ा बढ़कर 8 तिमाही हो गया. पिछले साल इसी अवधि में यह 7.3 तिमाही था.

इसका मतलब है कि मौजूदा बिक्री की रफ्तार बनी रहने और नए घर लॉन्च नहीं होने की स्थिति में डेवलपर्स को अपना मौजूदा बिना बिका स्टॉक बेचने में करीब आठ तिमाही लग सकती हैं.

दिलचस्प बात यह है कि बिना बिके घरों की संख्या बढ़ने की वजह नए प्रोजेक्ट की अचानक बढ़ती सप्लाई नहीं है. डेवलपर्स भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने में सावधानी बरत रहे हैं. जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान NCR में नए आवासीय प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग सालाना आधार पर 5 फीसदी घटकर 10,071 यूनिट रह गई.

Advertisement

इससे कुल इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन घरों को बेचने में अधिक समय लग रहा है. खासकर 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये की कीमत वाले घरों में बिना बिके स्टॉक में 33 फीसदी की बढ़ोतरी और बिक्री में 63 फीसदी की गिरावट ने दबाव बढ़ा दिया है.

यह भी पढ़ें: विदेशी निवेशकों को भा रहा मुंबई का रियल एस्टेट बाजार, 7 गुना बढ़ा निवेश

अस्थायी सुस्ती या बाजार में बड़ा बदलाव?

ताजा आंकड़ों का यह मतलब नहीं है कि NCR का आवासीय बाजार खरीदारों की पसंद से बाहर हो रहा है. बड़े घरों, बेहतर सुविधाओं और प्रीमियम प्रोजेक्ट की तलाश करने वाले खरीदार अब भी इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं. हालांकि, बाजार में मांग का स्वरूप बदलता दिखाई दे रहा है.

लगातार बढ़ती कीमतों के बाद खरीदार अब इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किसी प्रॉपर्टी पर कितना खर्च करना सही होगा और उसके बदले उन्हें कितनी सुविधाएं मिलेंगी. निर्माण की गुणवत्ता, लोकेशन और प्रॉपर्टी की कुल कीमत भी खरीदारी के फैसले में अहम भूमिका निभा रही है.

---- समाप्त ----