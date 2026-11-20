Temba Bavuma ruled out: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज करने वाली साउथ अफ्रीकी टीम को बड़ा झटका लगा है. कप्तान टेम्बा बावुमा पिंडली (Calf) में खिंचाव के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. सेंचुरियन में सोमवार से शुरू होने वाले इस मुकाबले में उनकी जगह एडेन मार्करम टीम की कप्तानी कर सकते हैं, जबकि प्लेइंग इलेवन में टोनी डी जोर्जी को मौका मिलने की संभावना है. बावुमा दूसरे टेस्ट के दौरान टीम के साथ ही रहेंगे.

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बावुमा को जोहानिसबर्ग के वांडरर्स में खेले गए पहले टेस्ट के दौरान चोट लगी थी. साउथ अफ्रीका की पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए वह 68 रन बनाकर चोटिल हो गए और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा. दूसरी पारी में उन्हें बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ी और टीम ने 9 विकेट से मुकाबला जीत लिया.

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बावुमा ने चोट को लेकर निराशा जाहिर की है. उन्होंने कह- मैं इस स्थिति में खुद को पाकर निराश हूं. फिलहाल रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रहा हूं और जल्द से जल्द वापसी करना चाहता हूं. बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने को लेकर उन्होंने कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह फिट हो पाएंगे या नहीं.

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बार-बार चोट से परेशान हैं बावुमा

36 साल के बावुमा के लिए चोट नई परेशानी नहीं है. हैमस्ट्रिंग, कोहनी और पिंडली की समस्याओं के कारण वह कप्तान के तौर पर संभावित 23 टेस्ट में से 7 मुकाबले नहीं खेल पाए हैं. इसके अलावा फरवरी 2024 में न्यूजीलैंड दौरे पर भी वह दो टेस्ट नहीं खेल सके थे. उस समय साउथ अफ्रीका की टीम SA20 लीग की प्रतिबद्धताओं के कारण कमजोर थी.

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बावुमा ने अंडर-19 स्तर से लेकर अब तक क्रिकेट के अलग-अलग फॉर्मेट में 538 मुकाबले खेले हैं. उन्होंने माना कि चोटों से निपटना अब उनके करियर का हिस्सा बन गया है. हालांकि, वह हर मैच में चोट लगने की आशंका के साथ नहीं उतरते. उन्होंने इसे मानसिक रूप से संभालने का अपना तरीका भी बताया.

कप्तानी में शानदार रहा है बावुमा का रिकॉर्ड

बावुमा दिसंबर 2014 में टेस्ट डेब्यू के बाद से एक्ट‍िव साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. फरवरी 2023 में कप्तानी मिलने के बाद उनका प्रदर्शन और बेहतर हुआ है. कप्तान के तौर पर खेले 16 टेस्ट में उन्होंने 4 शतक लगाए हैं और 54.12 की औसत से रन बनाए हैं. उनकी कप्तानी में साउथ अफ्रीका ने 14 मुकाबले जीते हैं. शुरुआती 16 टेस्ट में किसी भी दूसरे कप्तान की तुलना में यह सबसे ज्यादा जीत हैं. टीम ने पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप (WTC) का खिताब जीता था और अब अगले साल होने वाले फाइनल में जगह बनाने की मजबूत स्थिति में है.

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जनवरी और फरवरी में इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर तीन टेस्ट खेलेगी. यह सीरीज वांडरर्स में है. ऐसे में साउथ अफ्रीका चाहेगा कि बावुमा उस समय तक पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौट आएं.

पहले टेस्ट में 400 रन के बाद भी बांग्लादेश को मिली हार

साउथ अफ्रीका ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश की पहली पारी के 400 रन बनाने के बावजूद शानदार वापसी की. बावुमा के मुताबिक, टीम गेंदबाजी में अपने स्तर पर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और परिस्थितियों को समझने में भी थोड़ा वक्त लगा. शुरुआत में उन्हें पिच से ज्यादा तेजी मिलने की उम्मीद थी.

उन्होंने कहा कि परिस्थितियों पर चर्चा करने और उनके मुताबिक गेंदबाजी की रणनीति बनाने के बाद टीम की असली क्षमता सामने आई. बावुमा ने टीम के बल्लेबाज मार्केस एकरमैन की भी तारीफ की, जिन्होंने पहली पारी में लगभग रन-ए-बॉल अंदाज में 157 रन बनाए. बावुमा ने कहा कि एकरमैन की बल्लेबाजी पारंपरिक नहीं है और वह गेंद को ऐसे क्षेत्रों में मारते हैं, जहां फील्डरों के लिए मुश्किल पैदा होती है. जब उनका दिन होता है तो वह टीम को जीत की स्थिति में पहुंचा देते हैं.

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