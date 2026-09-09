ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर फिर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 दिन में दूसरी बार हमला

ईरान ने सोमवार को अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, तीन दिनों में यह दूसरी बार है जब ईरान ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है. हालांकि, अमेरिकी सेना ने इस हमले की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है. अधिकारियों के मुताबिक, सोमवार के हमले में किसी अमेरिकी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा.

और पढ़ें

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान ने शनिवार को भी अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर मिसाइलें दागी थीं. उस हमले में एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और मिसाइलों से लैस एक दूसरे अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया गया था. दोनों जहाज मिसाइल हमले से बच गए. इस दौरान किसी अमेरिकी सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है.

अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार के हमले की जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, लगातार हो रहे हमलों से अमेरिका की चिंता बढ़ गई है. आशंका है कि ईरान अब ज्यादा आधुनिक और ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है. यह भी शक जताया गया है कि ईरान को चीन या रूस से तकनीकी मदद मिल रही है.

यह भी पढ़ें: 'अमेरिका के भरोसे रहना काफी नहीं...', ईरान से जंग के बीच कतर ने अरब मुल्कों को चेताया

Advertisement

अमेरिका ने ईरान से जुड़े तेल टैंकरों पर किया हमला

इससे पहले शनिवार को अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया था. अमेरिकी सेना ने ईरान से जुड़े तीन तेल टैंकरों पर कार्रवाई की. इनमें से दो टैंकरों को पूरी तरह काम करने लायक नहीं छोड़ा गया. तीसरे टैंकर को ओमान की खाड़ी में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया.

अमेरिका का कहना है कि ये तेल टैंकर एक बड़े सीक्रेट नेटवर्क का हिस्सा थे. इस नेटवर्क के जरिए ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और उसके सहयोगी संगठनों के लिए पैसा जुटाया जाता था.

अमेरिकी सेना के मुताबिक, तेल टैंकरों पर यह कार्रवाई ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में की गई थी. ईरान ने शनिवार को एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक दूसरे अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया था. अमेरिकी सेना का कहना है कि दोनों जहाज हमले से बच गए और किसी अमेरिकी सैनिक को नुकसान नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: ईरान से लड़ते हुए US मेजर की मौत, पेंटागन का मुआवजा देने में आनाकानी- कहा ये युद्ध है ही नहीं

ईरान के सरकारी मीडिया ने अमेरिकी तेल टैंकरों पर कार्रवाई की पुष्टि की है. इसके साथ ही ईरान ने दावा किया कि उसकी सेना ने भी जवाबी हमला किया. ईरान के मुताबिक, उसने अमेरिका से जुड़े तीन जहाजों और तीन तेल टैंकरों को निशाना बनाया.

Advertisement

ईरान ने दावा किया कि ये तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ऐसे रास्ते पर जा रहे थे, जिसकी परमिशन नहीं थी. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है.

अमेरिका और ईरान के बीच करीब एक हफ्ते पहले फिर संघर्ष शुरू हुआ था. इससे पहले दोनों देशों के बीच करीब एक महीने तक हालात शांत रहे थे. 60 दिन का युद्धविराम भी पिछले महीने खत्म हो गया था. इसके बाद भी दोनों देशों के बीच कोई बड़ा समझौता नहीं हो सका.

ताजा संघर्ष का असर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी पड़ा है. यहां जहाजों की सामान्य आवाजाही लगभग बंद हो गई है. यह रास्ता दुनिया के लिए बेहद अहम है. यहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस दूसरे देशों तक पहुंचती है. तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल और ऊर्जा की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें: अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बड़ा कदम, होर्मुज के बाहर ‘एक्सक्लूजन जोन’ बनाने की तैयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को छोटा और रुक-रुककर होने वाला बताया है. उन्होंने इसे पूरी तरह युद्ध मानने से इनकार किया है. वहीं, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करेगा, तो अमेरिका उसके तेल टैंकरों को निशाना बनाएगा.

Advertisement

सोमवार को हुए ताजा मिसाइल हमले पर ट्रंप की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी क्षेत्र में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं.



---- समाप्त ----