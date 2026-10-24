लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी, एल्विश यादव के घर फायरिंग... कौन है भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ? अमेरिका में गिरफ्तार

भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अमेरिका में पकड़ा गया है. FBI ने कुख्यात इंटरनेशनल गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका में गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ 2023 में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था. वह NIA, दिल्ली पुलिस और हरियाणा STF की हिट लिस्ट में भी शामिल था. लेकिन आखिर हिमांशु भाऊ कौन है और इतनी कम उम्र में कैसे उसने अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाई?

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हिमांशु भाऊ का नाम हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया बताया जाता है. वह हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला है. उसका जन्म 2002 में हुआ था. बताया जाता है कि वह 17 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में आया था. साल 2020 में वह हिसार बाल सुधार गृह से 20 लड़कों के साथ फरार हो गया था.

हरियाणा में उसके खिलाफ 20-24 से ज्यादा मामले बताए जाते हैं. इनमें हत्या, हत्या की कोशिश, फिरौती और हथियार तस्करी के मामले शामिल हैं. दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में भी उसके खिलाफ इसी तरह के मामले दर्ज हैं.

24 घंटे में तीन हत्याओं के बाद चर्चा में आया

हिमांशु भाऊ पर 20-30 गोलियां चलवाकर हत्याकांड को अंजाम दिलाने के आरोप हैं. साल 2022 में 24 घंटे के अंदर हरियाणा में तीन हत्याएं करवाने के बाद उसका नाम तेजी से चर्चा में आया. उसे हरियाणा का सबसे कम उम्र का इंटरनेशनल गैंगस्टर भी बताया जाता है.

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एल्विश यादव के घर फायरिंग का भी दावा

हिमांशु भाऊ ने मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर भी दर्जनों गोलियां चलवाने का दावा किया था. इसके अलावा दिल्ली के बर्गर किंग में हुई हत्या, बेरी चेयरमैन की हत्या की साजिश और जिम ट्रेनर विजय की हत्या जैसे मामलों की जिम्मेदारी लेने का भी दावा किया गया है.

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नीरज बवाना और बंबीहा गैंग से करीबी

हिमांशु भाऊ को नीरज बवाना और बंबीहा गैंग का करीबी बताया जाता है. वहीं, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ उसकी दुश्मनी बताई जाती है. वह विदेश से अपना गैंग ऑपरेट करता था. पहले वह पुर्तगाल भागा था और अब अमेरिका में बैठकर दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में वर्चुअल नंबर और स्नैपचैट के जरिए फिरौती वसूलने की बात सामने आई है. उसके करीबी लोगों में साहिल रिटोली, नसीब उर्फ डाकू कुलासिया, अमन भैंसवाल और नीरज फरीदपुरिया के नाम बताए जाते हैं.

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2023 में जारी हुआ था रेड कॉर्नर नोटिस

हिमांशु भाऊ के खिलाफ 2023 में इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. हरियाणा पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपये और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. NIA, हरियाणा STF और दिल्ली पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल हिमांशु भाऊ को अब FBI ने अमेरिका में पकड़ लिया है.

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