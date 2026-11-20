छत्तीसगढ़ के कोरबा में बालको एल्युमिनियम प्लांट से कॉपर वायर चोरी करने का अनोखा मामला सामने आया है. यहां दो युवकों ने करीब 49 किलो तांबे के तार को अपने शरीर पर लपेटकर बाहर ले जाने की कोशिश की. दोनों ने तार को कमर से सीने तक छिपाया और ऊपर से कपड़े पहन लिए. हालांकि, प्लांट के मुख्य गेट पर सुरक्षा जांच के दौरान उनकी चालाकी पकड़ी गई. पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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मामला 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात का है. दोनों युवक प्लांट से बाहर निकल रहे थे. तभी गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों संदीप श्रीवास्तव और मुकेश बरेठ को उनकी गतिविधियों पर शक हुआ. जब उनकी तलाशी ली गई तो कपड़ों के भीतर कॉपर वायर लिपटा मिला. इसके बाद दोनों को बालको नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, दोनों ने प्लांट के सीएच-04 के सामने खुले में रखे केबल ड्रम से तार काटा था. चोरी से पहले उन्होंने केबल का प्लास्टिक कवर हटाया और तांबे के तार को अलग कर लिया. इसके बाद तार को अपने शरीर पर लपेटकर कपड़ों से ढक लिया, ताकि बाहर निकलते समय किसी को शक न हो.

पुलिस ने दोनों के पास से 49.280 किलोग्राम कॉपर वायर बरामद किया है. इसकी अनुमानित कीमत 49,280 रुपये बताई गई है. यह केबल एआईएफएल कंपनी की थी. मौके से केबल का कटा हुआ हिस्सा और पास की इमारत की छत से प्लास्टिक कवर भी बरामद किए गए हैं.

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रविवार की छुट्टी देखकर बनाई चोरी की योजना

पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि दोनों ने रविवार को कर्मचारियों की कम मौजूदगी का फायदा उठाने की योजना बनाई थी. आरोप है कि ड्यूटी पर नहीं होने के बावजूद दोनों गेट पास कार्ड के जरिए प्लांट में दाखिल हुए. इसके बाद सुनसान जगह देखकर केबल ड्रम से तार काटा और उसे अपने शरीर में छिपा लिया.

उनके पास से कटर और हेक्सा ब्लेड भी जब्त किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि दोनों ने पुछताछ में मिलकर चोरी की योजना बनाने और उसे अंजाम देने की बात स्वीकार की है.

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बालको प्लांट के सुरक्षा अधिकारी मनीष विश्वास की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. आरोपियों की पहचान कोरबा के पथर्रीपारा निवासी भीम मल्लाह (23) और भटगांव निवासी नरेश कुमार कंवर (21) के रूप में हुई है.

बालकोनगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 3(5) और 61(2) के तहत कार्रवाई की है. दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया.

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