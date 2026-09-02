कन्नूर में शर्मसार हुआ गुरु-शिष्य का रिश्ता, 11 साल के मासूम से 2 साल तक यौन शोषण, मदरसा शिक्षक गिरफ्तार

केरल के कन्नूर में एक मदरसा शिक्षक को नाबालिग छात्र के साथ बार-बार यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान मलप्पुरम के मुथुवल्लूर निवासी मोहम्मद बशीर के रूप में हुई है. जिस बच्चे के साथ कथित तौर पर यह घटना हुई, वह चोकली पुलिस थाना क्षेत्र का रहने वाला है. आरोप है कि मोहम्मद बशीर ने उस समय बच्चे का बार-बार यौन शोषण किया, जब उसकी उम्र 11 से 13 साल के बीच थी. आरोप के मुताबिक, यह सिलसिला एक बार की घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आरोपी ने बच्चे के साथ कई बार कथित तौर पर यौन शोषण किया.

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मामले में आरोपी पर नाबालिग छात्र को लगातार धमकाने का भी आरोप है. बताया गया है कि आरोपी बच्चे को इस बात के लिए डराता-धमकाता था कि वह किसी को भी अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में न बताए. इसी वजह से बच्चा मामले का खुलासा नहीं कर पा रहा था. बाद में छात्र की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत मिलने के बाद चोकली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया.

शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. मोहम्मद बशीर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम ने कार्रवाई की. आरोपी की गिरफ्तारी एसआई राकेश, सीनियर सिविल पुलिस अधिकारी राजिल और सबीश की टीम ने तिरूर पुलिस टीम के साथ मिलकर की. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद उसे थालास्सेरी पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया.

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अदालत में पेश किए जाने के बाद मोहम्मद बशीर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उसे कन्नूर सेंट्रल जेल भेजा गया है. मामले में पुलिस की कार्रवाई आगे जारी है. पुलिस के अनुसार, शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को अदालत के सामने पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

इस मामले में खास बात यह है कि आरोपी मदरसा शिक्षक है और कथित पीड़ित नाबालिग छात्र है. आरोप के मुताबिक, बच्चे की उम्र 11 से 13 साल के बीच थी, जब उसके साथ बार-बार यौन शोषण किया गया. मामले में बच्चे को धमकाने का आरोप भी सामने आया है. आरोप है कि आरोपी ने उसे लगातार डराकर रखा, ताकि वह अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में किसी को जानकारी न दे सके. छात्र की शिकायत के बाद यह मामला पुलिस तक पहुंचा और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई.

मोहम्मद बशीर मलप्पुरम के मुथुवल्लूर का रहने वाला है. उसकी गिरफ्तारी चोकली पुलिस की शिकायत आधारित कार्रवाई के तहत हुई. पुलिस टीम में एसआई राकेश के साथ सीनियर सिविल पुलिस अधिकारी राजिल और सबीश शामिल रहे. गिरफ्तारी में तिरूर पुलिस टीम ने भी सहयोग किया. आरोपी को थालास्सेरी पॉक्सो कोर्ट में पेश किए जाने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कन्नूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है. मामले में पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.



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