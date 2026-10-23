टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद खौफ में बॉलीवुड! शूटिंग सेट की सुरक्षा बढ़ाने की अपील

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद से बॉलीवुड में खौफ का माहौल है. पूछताछ में टाइगर पर हमले के आरोपी कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने सलमान खान और रणबीर कपूर के घर की रेकी भी की थी. इस बीच मुंबई में एक अमेरिकन स्कूल को भी धमकी भरा मेल मिला है. इस मेल में अमिताभ बच्चन और कई दूसरे सेलिब्रिटी के नाम शामिल हैं. पुलिस मेल भेजने वाले की तलाश कर रही है. हालांकि, अमिताभ बच्चन को सीधे तौर पर कोई धमकी भरा मेल नहीं मिला है.

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मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में सितारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. इस घटना के बाद विपक्ष ने भी बॉलीवुड के सितारों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. इसी बीच मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के ऑफिस को धमकी भरा ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया.

हालांकि, जांच के दौरान वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. मुंबई के एक अमेरिकी स्कूल को भी धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें अमिताभ बच्चन समेत कई सेलिब्रिटी के नामों का जिक्र किया गया है.

स्कूल को भेजे गए ईमेल में पंजाब से जुड़े कुछ मामलों का भी उल्लेख होने की बात सामने आई है. पुलिस इस ईमेल को भेजने वाले की तलाश कर रही है. हालांकि, अमिताभ बच्चन को सीधे तौर पर कोई धमकी भरा ईमेल मिलने की जानकारी नहीं है. उनके नाम का जिक्र स्कूल को भेजे गए धमकी भरे संदेश में किया गया है.

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इन घटनाओं के बीच मुंबई पुलिस टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ के जरिए उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है.

टाइगर श्रॉफ पर हमले के मामले में पूछताछ के दौरान आरोपियों को लेकर एक और अहम दावा सामने आया है. खबरों के मुताबिक, आरोपियों ने सलमान खान और रणबीर कपूर के घरों की रेकी भी की थी. बताया जा रहा है कि इन दोनों सितारों के घरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा होने के कारण हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाया.

हालांकि, रेकी और टारगेट चुनने से जुड़ी इन जानकारियों की पुष्टि जांच एजेंसियों के आधिकारिक बयान से होना बाकी है. पुलिस इस मामले में आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कर्मचारियों और प्रोड्यूसर्स के संगठन FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है. संगठन ने फिल्म निर्माताओं से शूटिंग सेट और स्टूडियो में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है.

एडवाइजरी में शूटिंग लोकेशन पर आने-जाने वाले लोगों की पहचान की जांच करने और एंट्री पर नियंत्रण रखने पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती और परिसर में सुरक्षा के जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की जांच के दौरान सामने आया था कि हमले में शामिल शूटर वारदात से पहले मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित RR रेजिडेंसी होटल में रुके थे. होटल के बाहर लगे CCTV कैमरों में आरोपियों की गतिविधियां कैद हुई थीं. इन तस्वीरों में होटल के बाहर ऑटो और आरोपियों की आवाजाही भी दिखाई देने की बात सामने आई.

जांच के मुताबिक, आरोपियों ने होटल में अपनी असली पहचान छिपाने के लिए कथित तौर पर फर्जी नामों का इस्तेमाल किया था. फूल सिंह और रेहान के 'अंकित' और 'मोहित' जैसे नामों से होटल में ठहरने की जानकारी सामने आई है.

वारदात वाले दिन यानी 18 अक्टूबर का CCTV फुटेज भी सामने आया है. यह फुटेज हमले से कुछ समय पहले का बताया जा रहा है. तस्वीरों के मुताबिक, शाम करीब 4 बजे से 4:15 बजे के बीच आरोपी RR रेजिडेंसी होटल से बाहर निकले थे. CCTV में शाम 4 बजकर 12 मिनट पर एक आरोपी को होटल से बाहर आते देखा गया, जबकि अगले ही मिनट दो आरोपी बाइक से निकलते नजर आए.

एक आरोपी के पास नीले रंग का बैग दिखाई दिया, जिसमें पिस्टल होने की बात कही गई है. जांच में इस्तेमाल की गई पीले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल को लेकर भी जानकारी सामने आई है. बताया गया है कि 14 से 18 अक्टूबर के बीच आरोपी ऋतिक इस बाइक को रोजाना जुहू गली-गिल्बर्ट हिल इलाके से RR रेजिडेंसी होटल तक लाता था.

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पुलिस इस आवाजाही और होटल में आरोपियों के ठहरने से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है. CCTV फुटेज में दर्ज गतिविधियां जांच के लिहाज से अहम मानी जा रही हैं. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले की तैयारी किस तरह की गई और इसमें कौन-कौन शामिल था.

आजतक की टीम ने RR रेजिडेंसी होटल पहुंचकर पूरे मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई. होटल मैनेजर धीरज यादव के मुताबिक, वहां ठहरे आरोपी दिन में अक्सर होटल से बाहर जाते थे. आरोपियों के ठहरने के दौरान होटल में फर्जी पहचान का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है.

रिपोर्ट के मुताबिक, होटल के कमरे में गोली के निशान मिलने की जानकारी भी सामने आई. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कमरे में गोली कैसे चली और उसका इस वारदात से क्या संबंध है.

बॉलीवुड के सितारों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी धमकियों और हमलों की घटनाओं के बीच फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना ने इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है.

सलमान खान समेत कई सितारों को पहले भी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का सामना करना पड़ा है. ऐसे में फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के लिए शूटिंग लोकेशन, स्टूडियो और निजी ठिकानों पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के सितारों को डरने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि राज्य सरकार और मुंबई पुलिस ऐसे गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हैं.

वहीं, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस हिरासत में लिए गए आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है. जांच का मकसद हमले की पूरी साजिश, आरोपियों के संपर्कों और उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाना है. पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है.

(मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, दिव्येश सिंह और मुस्तफा शेख के साथ विद्या की रिपोर्ट)

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