scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

12 मिनट, 5.5 किलो सोना और दो बैग... वडोदरा में मुंबई के कारोबारी को यूं लगी 8 करोड़ की चपत

गुजरात के वडोदरा में 8.28 करोड़ रुपये के सोने के गहनों की चोरी का मामला सामने आया है. दुकान से 12 मिनट में 5.5 किलो गहनों से भरे दो बैग गायब हो गए. पुलिस ने जांच के लिए चार टीमें बनाईं. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच जारी है (फोटो-ITG)

गुजरात के वडोदरा में ज्वैलरी की नई दुकान खोलने के नाम पर मुंबई के एक कारोबारी से 8.28 करोड़ रुपये के सोने के गहनों की कथित धोखाधड़ी और चोरी का मामला सामने आया है. वाघोडिया रोड पर मौजूद एक दुकान से करीब 5.5 किलो सोने के गहनों से भरे दो बैग महज 12 मिनट में गायब हो गए.

पीड़ित कारोबारी हिमांशु जैन मुंबई के जवेरी बाजार की एक गोल्ड कंपनी में सेल्स मैनेजर हैं. उन्होंने इस मामले में बापोद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस को शक है कि दशहरा पर नई दुकान के उद्घाटन के बहाने इस वारदात की साजिश रची गई थी.

शिकायत के मुताबिक, हिमांशु जैन मुंबई के जवेरी बाजार स्थित 'युगन गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड' में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं. उनका काम गुजरात के अलग-अलग शहरों में ज्वैलर्स को सोने के गहने सप्लाई करना और उनसे पेमेंट वसूलना है.

सम्बंधित ख़बरें

Police take away Muskan and her lover Sahil after they were arrested in connection with Saurabh's murder. (PTI photo)
सजा के ऐलान से पहले मुस्कान-साहिल की उड़ी नींद, रातभर नहीं सोए दोनों!
Belongings scattered after the burglary in the flat (Photo: ITG)
मालिक अमेरिका गया... फ्लैट में ताले काटकर घुस गए चोर!
Lucknow Police conducting raids in search of Shraddha Dubey (Photo- ITG)
श्रद्धा का हिस्ट्रीशीटर कनेक्शन: कौन है जुल्फिकार जिसकी गोद में आई नजर?
Guwahati: Miscreants try to snatch bag, drag woman for 50 meters on road.
CCTV: बदमाशों ने महिला का बैग छीनने की कोशिश की, 50 मीटर तक घसीटा
Muzaffarnagar Priest Murder (Photo- ITG)
मुजफ्फरनगर में शिव मंदिर के पुजारी की गोली मारकर हत्या!

इसी सिलसिले में उनकी पहचान डाकोर में सोने की दुकान चलाने वाले भाविक सोनी से हुई थी. दोनों साल 2017 से कारोबारी संबंध में थे. आरोप है कि भाविक सोनी ने वडोदरा में नई दुकान खोलने की बात कहकर हिमांशु जैन से बड़ी मात्रा में सोने के गहने मंगवाए.

Advertisement

भाविक सोनी ने हिमांशु जैन को बताया था कि उन्होंने वडोदरा के वाघोडिया रोड पर जवेरीनगर के पास साईं गणेश कॉम्प्लेक्स में 'श्री अंबिका ज्वैलर्स' के नाम से नई दुकान शुरू की है. दशहरा के मौके पर शोरूम का उद्घाटन होना था, जिसके लिए उन्होंने गहनों की एक सूची भी भेजी थी.

इस ऑर्डर के मुताबिक, हिमांशु जैन करीब 5 किलो 500 ग्राम वजन के नए सोने के आभूषण लेकर वडोदरा पहुंचे. इन गहनों की अनुमानित कीमत 8,28,37,680 रुपये यानी करीब 8.28 करोड़ रुपये बताई गई है.

दुकान में गहने दिखाने के दौरान दोपहर के भोजन का समय हो गया. इसके बाद भाविक सोनी और हिमांशु जैन के भाई नील जैन खाना खाने के लिए बाहर चले गए. भाविक ने भरोसा दिलाया कि गहनों से भरे दोनों बैग दुकान के अंदर सुरक्षित रहेंगे. बताया गया कि उन्होंने दुकान को बाहर से ताला लगाया, चाबी अपने पास रखी और नील जैन के साथ निकल गए.

इसी दौरान हिमांशु जैन वॉशरूम गए थे. करीब 12 मिनट बाद जब वह लौटे, तो दुकान का ताला खुला मिला और जांच करने पर सोने के गहनों से भरे दोनों बैग गायब मिले. दुकान में रखे दूसरे गहने वहीं मौजूद थे.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. पुलिस के मुताबिक, फुटेज में नीले रंग के सुजुकी एक्सेस जैसे स्कूटर पर आए दो अज्ञात व्यक्ति दुकान से गहनों के बैग लेकर जाते दिखाई दिए.

Advertisement

दूसरी तरफ, खाना खाने के लिए बाहर गए भाविक सोनी भी अचानक गायब हो गए. उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आने लगा. इन घटनाक्रमों के बाद पुलिस को मामले में साजिश और धोखाधड़ी की आशंका है.

हिमांशु जैन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने श्री अंबिका ज्वैलर्स के संचालक भाविक सोनी के खिलाफ विश्वासघात और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. पुलिस को आशंका है कि दशहरा पर दुकान शुरू करने के बहाने करीब 5.5 किलो सोने के गहने मंगवाकर इस वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी.

हालांकि, साजिश और आरोपियों की भूमिका की पुष्टि जांच के बाद ही होगी. फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी निगरानी के आधार पर फरार भाविक सोनी तथा बैग लेकर जाने वाले दो अज्ञात व्यक्तियों की तलाश तेज कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जो विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डंडा मारते ही भड़का सांड़, पटक-पटककर ले ली जान- VIDEO |
    अल-नीनो के बीच उफनने लगी नदी, इगुआजु फॉल्स में 6 गुना बढ़ा पानी का बहाव; पर्यटकों की एंट्री बंद |
    टाइल्स के बीच गैप क्यों रखा जाता है? ऐसा नहीं किया तो होगा भारी नुकसान |
    अमेठी: राकेश प्रताप सिंह के BJP में शामिल होने से पहले पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मटियारी का बड़ा बयान, टिकट पर कही यह बात |
    Shukra Uday 2026: दिवाली से पहले उदित होंगे शुक्र, 8 राशियों को मिलेगा धन लाभ! |
    RBI की स्ट्रेटेजी हिट... रुपये ने दिखाया दम, दो दिन में डॉलर के मुकाबले 86 पैसे हुआ मजबूत |
    राहुल गांधी ने सौरव और रांका की गिरफ्तारी पर उठाई आवाज, दिपके ने कहा- थैंक्यू |
    WhatsApp पर गलती से भी न लिखें ‘NO’, खाली हो सकता है बैंक अकाउंट! पुलिस ने दी चेतावनी |
    चलती बाइक का हैंडल छोड़ कैमरा को पोज... युवती को स्टंट करना पड़ा भारी! कटा ₹16,000 का चालान |
    22 साल बाद हुआ तलाक, इस हसीना संग हिमेश रेशमिया ने रचाई दूसरी शादी, 1 बेटे के हैं पिता
    Advertisement