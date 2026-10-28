scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'टी20 में 6 ओवर, ODI में 10 ओवर...मैदान पर तबाही पक्की है!', क्या वनडे वर्ल्ड कप में होगी अभिषेक शर्मा की एंट्री?

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ़ 38 गेंदों पर कुल 113 रन बनाए जिसमें 11 छक्के और 9 चौके शामिल थे. अभिषेक की इस पारी के बाद उन्हें वनडे टीम में शामिल करने की वकालत की जा रही है. अगले साल भारत को वनडे वर्ल्ड कप खेलना है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अभिषेक को टीम में शामिल किया जाता है या नहीं?

Advertisement
X
अभिषेक को लेकर बड़ा खुलासा. (PHOTO: BCCI)
अभिषेक को लेकर बड़ा खुलासा. (PHOTO: BCCI)

वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले भारतीय युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग पर दिग्गज लगातार अपनी राय दे रहे हैं. भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा के खेल का विश्लेषण करते हुए बड़ा बयान दिया है. 

मोहम्मद कैफ का मानना है कि अभिषेक जिस खूंखार अंदाज में टी20 क्रिकेट के महज 6 ओवर के पावरप्ले में विरोधी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे हैं. अगर उन्हें वनडे फॉर्मेट में 10 ओवर का पावरप्ले मिल जाए तो वह मैदान पर ऐसा कोहराम मचाएंगे कि क्रिकेट वर्ल्ड में भूचाल आ जाएगा!

मोहम्मद कैफ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर एक चर्चा के दौरान कहा कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसी खूंखार जोड़ियां जब मैदान पर उतरती हैं तो विपक्षी कप्तानों के पास सोचने तक का मौका नहीं बचता. 

सम्बंधित ख़बरें

Abhishek Sharma Vaibhav Sooryavanshi
'पहली गेंद से धोना था!', वैभव ने बोला था 'भाग मिल्खा भाग' वाला डायलॉग
Kamran Akmal
अभिषेक की बैटिंग देख सदमे में पाक दिग्गज! कहा- ऐसी तबाही नहीं देखी
Team India
मोहम्मद शमी को टीम से बाहर रखने पर भड़के कैफ
Mohammed Kaif
शमी को टीम से बाहर रखने पर आगबबूला हुए कैफ, BCCI से की बड़ी मांग
Gautam Gambhir
'युवाओं का करियर बर्बाद कर रहे हैं कोच गंभीर...ऐसे डूबेगी टीम'

टी20 के शुरुआती 6 ओवरों में जिस तरह से अभिषेक ने दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, उसे देखकर यह साफ है कि आने वाले समय में जब वह वनडे क्रिकेट खेलेंगे और उन्हें शुरुआती 10 ओवरों का पावरप्ले मिलेगा तो वह गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा डरावना सपना साबित होंगे. 

Advertisement

कैफ ने की कोच गंभीर और अय्यर की तारीफ

कैफ के मुताबिक ऐसी बैटिंग देखकर बड़े-बड़े कप्तान और गेंदबाज भी लाचार नजर आते हैं, जैसा कि इस सीरीज में कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की हालत देखने को मिली है. इस दौरान मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया के इस विदेशी दौरे की जमकर तारीफ की.

उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड को उनके घर में जाकर 3-0 से हराना और वो भी इतने एकतरफा अंदाज में कोई आम बात नहीं है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के तुरंत बाद बिना किसी खास आराम के सीधे न्यूजीलैंड पहुंचकर ऐसी खतरनाक और अनुशासित टीम को धूल चटाना यह साबित करता है कि भारतीय टीम इस समय दुनिया की सबसे खूंखार और डॉमिनेटिंग टीम बन चुकी है. 

क्या वर्ल्ड कप में मिलेगा मौका?

भारतीय टीम को अगले साल वनडे वर्ल्ड कप खेलना है. मोहम्मद कैफ के इस बयान के बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि अभिषेक को वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा या नहीं? वनडे वर्ल्ड कप के लिए अभिषेक को बैकअप ओपनर के तहत टीम से जोड़ा जा सकता है. अभिषेक शर्मा के पास ऐसी काबिलियत है कि वह अपनी बल्लेबाजी से पावरप्ले में ही मैच का नतीजा तय कर देते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'टी20 में 6 ओवर, ODI में 10 ओवर...मैदान पर तबाही पक्की है!', क्या वनडे वर्ल्ड कप में होगी अभिषेक शर्मा की एंट्री? |
    MP में 10 करोड़ का बीमा घोटाला, जिंदा लोगों को दिखाया मृत, जानें पूरा मामला |
    यूपी MLC चुनाव नतीजे: 5 में से 4 सीटों पर BJP का कब्जा, SP को मिली एक सीट |
    'ईमानदारी से चुनाव होने पर ही...', मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का बयान |
    गुलामी के इतिहास पर ब्रिटिश राजघराने से माफी की मांग, किंग चार्ल्स के कैरेबियाई दौरे पर फिर उठा मुद्दा |
    आंध्र प्रदेश: भारतीय नंबर, पाकिस्तानी Whatsapp! PAK की नापाक चाल की खुली पोल |
    How to Make Namkeen Mathi: बाजार की मिलावटी तेल वाली मठरी छोड़ें, घर में गेहूं के आटे और सूजी से झटपट बनाएं टेस्टी मट्ठी, आसान है बनाना |
    Vaibhav ने मैच से पहले Abhishek से क्या कहा? जीत के बाद हुआ बड़ा खुलासा |
    कोच्चि: पहले 4 पुलिसकर्मी बर्खास्त, अब कमिश्नर का तबादला! Mercedes सड़क हादसे में बड़ा एक्शन |
    चक्रवाती तूफान अर्नब का तटीय इलाकों में तांडव, मौसम विभाग ने दी ये सलाह
    Advertisement