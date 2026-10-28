'टी20 में 6 ओवर, ODI में 10 ओवर...मैदान पर तबाही पक्की है!', क्या वनडे वर्ल्ड कप में होगी अभिषेक शर्मा की एंट्री?

वेलिंगटन के मैदान पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाले भारतीय युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की तूफानी बैटिंग पर दिग्गज लगातार अपनी राय दे रहे हैं. भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने अभिषेक शर्मा के खेल का विश्लेषण करते हुए बड़ा बयान दिया है.

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मोहम्मद कैफ का मानना है कि अभिषेक जिस खूंखार अंदाज में टी20 क्रिकेट के महज 6 ओवर के पावरप्ले में विरोधी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रहे हैं. अगर उन्हें वनडे फॉर्मेट में 10 ओवर का पावरप्ले मिल जाए तो वह मैदान पर ऐसा कोहराम मचाएंगे कि क्रिकेट वर्ल्ड में भूचाल आ जाएगा!

मोहम्मद कैफ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर एक चर्चा के दौरान कहा कि अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसी खूंखार जोड़ियां जब मैदान पर उतरती हैं तो विपक्षी कप्तानों के पास सोचने तक का मौका नहीं बचता.

टी20 के शुरुआती 6 ओवरों में जिस तरह से अभिषेक ने दुनिया के बड़े-बड़े गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, उसे देखकर यह साफ है कि आने वाले समय में जब वह वनडे क्रिकेट खेलेंगे और उन्हें शुरुआती 10 ओवरों का पावरप्ले मिलेगा तो वह गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा डरावना सपना साबित होंगे.

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All they knew tonight was hitting in Shift + S mode 😉 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UVXIHfBm9j — BCCI (@BCCI) October 27, 2026

कैफ ने की कोच गंभीर और अय्यर की तारीफ

कैफ के मुताबिक ऐसी बैटिंग देखकर बड़े-बड़े कप्तान और गेंदबाज भी लाचार नजर आते हैं, जैसा कि इस सीरीज में कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की हालत देखने को मिली है. इस दौरान मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया के इस विदेशी दौरे की जमकर तारीफ की.

उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड को उनके घर में जाकर 3-0 से हराना और वो भी इतने एकतरफा अंदाज में कोई आम बात नहीं है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के तुरंत बाद बिना किसी खास आराम के सीधे न्यूजीलैंड पहुंचकर ऐसी खतरनाक और अनुशासित टीम को धूल चटाना यह साबित करता है कि भारतीय टीम इस समय दुनिया की सबसे खूंखार और डॉमिनेटिंग टीम बन चुकी है.

Just admiring their own brilliance 🫡 Abhishek Sharma 🤝 Vaibhav Sooryavanshi #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/g7FTeNGOsf — BCCI (@BCCI) October 27, 2026

क्या वर्ल्ड कप में मिलेगा मौका?

भारतीय टीम को अगले साल वनडे वर्ल्ड कप खेलना है. मोहम्मद कैफ के इस बयान के बाद इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि अभिषेक को वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा या नहीं? वनडे वर्ल्ड कप के लिए अभिषेक को बैकअप ओपनर के तहत टीम से जोड़ा जा सकता है. अभिषेक शर्मा के पास ऐसी काबिलियत है कि वह अपनी बल्लेबाजी से पावरप्ले में ही मैच का नतीजा तय कर देते हैं.



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