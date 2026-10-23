scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्रेकअप से नाराज होकर युवक ने खेला खूनी खेल, गर्लफ्रेंड की मां का कत्ल कर दो बहनों को किया अगवा

तमिलनाडु के थूथुकुडी में 23 वर्षीय युवक पर नाबालिग गर्लफ्रेंड की मां को मौत के घाट उतार दिए जाने का संगीन इल्जाम लगा है. उस पर लड़की के पिता को घायल करने और दो बहनों को अगवा करने का आरोप है. पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

तमिलनाडु के थूथुकुडी में एक 23 साल का युवक ब्रेकअप से इस कदर नाराज हो गया कि उसने कथित तौर पर एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें लड़की की मां का निधन हो गया. अब आरोपी ज्ञानप्रकाशम पर लड़की की मां मैरी रेगिला की हत्या करने, उसके पिता मुथुकृष्णन को घायल करने और परिवार की दो बेटियों को अगवा करने का आरोप है. आरोपी फरार है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी का 15 साल की बड़ी बेटी के साथ कथित प्रेम संबंध था. परिवार की आपत्ति और रिश्ता खत्म किए जाने के बाद उसने कथित तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने दोनों लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया है, जबकि आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है.

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपी ज्ञानप्रकाशम 15 साल की लड़की के साथ रिश्ते में था. लड़की के परिवार को उसकी कम उम्र की वजह से यह रिश्ता मंजूर नहीं था. बताया गया है कि लड़की ने भी आरोपी से कहा था कि परिवार की सहमति नहीं होने के कारण यह रिश्ता आगे जारी नहीं रह सकता. 

सम्बंधित ख़बरें

Coimbatore Dalit Student Death
'बीफ खाते हो?' पूछकर दलित छात्र को किया परेशान, 16 साल के अकिलन ने दे दी जान
Suspicion of running away from home due to romantic relationship (Photo- ITG)
बाराबंकी: करवाचौथ से पहले 3 बच्चों के बाप संग भागी 5 बच्चों की मां
Woman from Bijnor murdered in Mumbai (Photo- ITG)
3 बच्चों को छोड़कर आशिक संग भागी रुखसाना, नाले में मिली लाश!
हत्याकांड से दहला छत्रपति संभाजीनगर. (Photo: Screengrab)
कार से टक्कर, फिर रॉड से अटैक... छत्रपति संभाजीनगर में दिनदहाड़े मर्डर
23 साल के लड़के ने लड़की बनकर 82 लोगों को हनीट्रैप में फंसाया. (Photo: Representational)
जिसे लड़की समझा, वो लड़का था... चैट करते-करते इंस्पेक्टर ने 10 लाख गंवाए

इसी बात से आरोपी कथित तौर पर नाराज हो गया. पुलिस को आशंका है कि इसी रंजिश के चलते उसने लड़की के परिवार को निशाना बनाया. आरोप है कि रिश्ता खत्म होने से नाराज ज्ञानप्रकाशम हथियारों के साथ लड़की के घर में घुस गया. वहां उसने परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया. 

Advertisement

इस हमले में लड़की की मां मैरी रेगिला की मौत हो गई, जबकि उसके पिता मुथुकृष्णन घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, हमले के बाद आरोपी अपनी गाड़ी में दोनों लड़कियों को लेकर फरार हो गया. इस घटना के बाद पुलिस ने लड़कियों की तलाश शुरू की और दोनों को सुरक्षित बरामद कर लिया.

थूथुकुडी के एसपी शिवप्रसाद के मुताबिक, आरोपी ने परिवार पर हमला किया, जिसमें मैरी रेगिला की जान चली गई और पिता घायल हो गए. उन्होंने बताया कि अगवा की गई दोनों लड़कियों को पुलिस टीम ने सुरक्षित बचा लिया है. 

शुरुआती जांच में प्रेम संबंध और परिवार की ओर से इसका विरोध किए जाने की बात सामने आई है. इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. हालांकि, पुलिस के मुताबिक आरोपी ज्ञानप्रकाशम को अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है.

पीएमके नेता अंबुमणि रामदॉस ने इस घटना की निंदा की है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कथित तौर पर आरोपी के पास हथियार होने और उसके खुलेआम घूमने को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए. 

अंबुमणि ने कहा कि यह अफसोसजनक है कि पुलिस अब तक आरोपियों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है. घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी और मामले की जांच को लेकर पुलिस पर दबाव बढ़ गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ठाणे: अचानक भरभराकर गिरी चॉल की बालकनी, 50 साल का किरायेदार घायल |
    मोबाइल रिपेयर कराने जा रहे हैं? जरा संभलकर! ओरिजिनल के नाम पर लग सकता है नकली पार्ट, ऐसे बचें धोखाधड़ी से |
    मां ने डांटा, अगली सुबह 21वीं मंजिल से कूद गई 13 साल की किशोरी... पुलिस कर रही जांच |
    अरुणाचल प्रदेश: पावर प्रोजेक्ट के विरोध में सड़कों पर लोग, झड़प में 4 घायल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Vish Yog 2026: शनि-चंद्रमा का अशुभ संयोग! अगले 3 दिन इन राशियों को रहना होगा संभलकर |
    CM पुष्कर सिंह धामी ने दलेर मेहंदी को किया फोन, विवाद खत्म करने की अपील की |
    Kylie Jenner Hometour: बोल्ड अंदाज़, लग्ज़री लाइफस्टाइल... महल जैसे घर में रहती है Gen Z हसीना |
    गुरुग्राम में 40 घंटे के ब्लैकआउट से मचा हाहाकार, अंधेरे में डूबा साइबर सिटी |
    टाइगर श्रॉफ पर हमले के आरोप‍ियों का खुलासा, रणबीर कपूर के घर की भी की थी रेकी
    Advertisement