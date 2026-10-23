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ठाणे: अचानक भरभराकर गिरी चॉल की बालकनी, 50 साल का किरायेदार घायल

ठाणे के कलवा पूर्व में चॉल की बालकनी की दीवार गिरने से 50 साल के किरायेदार घनश्याम राव घायल हो गए. प्रतिक्रिया दल ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जबकि क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ ने सुरक्षा के लिए घटनास्थल की घेराबंदी कर दी.

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चॉल की दीवार गिरने से शख्स घायल हुआ (Representational)
चॉल की दीवार गिरने से शख्स घायल हुआ (Representational)

महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक चॉल की बालकनी और दीवार का हिस्सा गिरने से 50 साल का एक व्यक्ति घायल हो गया. यह घटना कलवा पूर्व के वाघोबा नगर में स्थित महालक्ष्मी चॉल में हुई. ठाणे नगर निगम के एक अधिकारी ने हादसे की जानकारी दी.

घायल व्यक्ति की पहचान घनश्याम राव के रूप में हुई है. वह चॉल के कमरा नंबर 9 में किरायेदार हैं. हादसे में उनके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में चोट आई. सूचना मिलने के बाद प्रतिक्रिया दल ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.

ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि हादसा शुक्रवार सुबह 7.40 बजे हुआ. चॉल की बालकनी और बाहरी दीवार का कुछ हिस्सा कमरा नंबर 9 के पास गिर गया. इसी दौरान वहां मौजूद घनश्याम राव इसकी चपेट में आ गए और घायल हो गए.

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घटना की सूचना संबंधित दल को दी गई. इसके बाद प्रतिक्रिया दल ने घायल घनश्याम राव को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की. उन्हें कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारी के मुताबिक, उनके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में चोट लगी है.

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घटनास्थल की हुई घेराबंदी

हादसे के बाद क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घटनास्थल की घेराबंदी कर दी. यह कदम लोगों को प्रभावित हिस्से के पास जाने से रोकने के लिए उठाया गया. अधिकारी ने बताया कि हादसा महालक्ष्मी चॉल के कमरा नंबर 9 के नजदीक हुआ.

बता दें, चॉल कम लागत वाली कई मंजिलों की रिहायशी इमारत का एक प्रकार है. ऐसी इमारतें मुख्य रूप से मुंबई में पाई जाती हैं. इनमें रहने के लिए कई कमरे बने होते हैं. फिलहाल संभावित खतरे को देखते हुए घटनास्थल की घेराबंदी की गई है. 

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