Vish Yog 2026: शनि-चंद्रमा का अशुभ संयोग! अगले 3 दिन इन राशियों को रहना होगा संभलकर

23 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा के मीन राशि में गोचर के साथ शनि और चंद्रमा की युति बन रही है. ज्योतिष में इस संयोग को विष योग कहा जाता है. मान्यता है कि इस योग का असर व्यक्ति की भावनाओं, फैसले लेने की क्षमता, कामकाज और आर्थिक मामलों पर पड़ सकता है. ऐसे में अगले तीन दिन कुछ राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को खर्च, रिश्तों और सेहत के मामले में सतर्क रहने की जरूरत होगी.

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शनि को कर्म, अनुशासन और जिम्मेदारियों का कारक माना जाता है, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ा है. इन दोनों ग्रहों की युति के दौरान ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जल्दबाजी से बचने, सोच-समझकर फैसले लेने और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की सलाह दी जाती है. चंद्रमा 25 अक्टूबर को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेगा. इस दौरान ग्रहों की स्थिति के आधार पर सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत बताए जा रहे हैं.

मेष राशि

मेष राशि वालों को अगले तीन दिन अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, जिससे बजट बिगड़ने की आशंका रहेगी. कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में राहत देने वाला हो सकता है. आय के नए रास्ते खुलने और पुराने स्रोतों से पैसा मिलने के संकेत हैं. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.



मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को करियर में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें. आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों को अगले तीन दिन अपने व्यवहार और फैसलों को लेकर सतर्क रहना चाहिए. कार्यक्षेत्र में मतभेद या कारोबार में उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में सावधानी बरतने का समय है. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान की वजह बन सकता है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के वैवाहिक जीवन में मधुरता आ सकती है, हालांकि छोटी-छोटी बातों पर मतभेद भी संभव हैं. प्रेम संबंधों में बातचीत के दौरान संयम बनाए रखना जरूरी होगा.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए अगले तीन दिन कई मामलों में सकारात्मक रह सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने और कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी. संतान की सेहत या पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है. कामकाज का दबाव मानसिक तनाव बढ़ा सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों को घरेलू मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. कारोबार में अपेक्षित परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.



मकर राशि

मकर राशि वालों को अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए. हालांकि, इस दौरान वाद-विवाद से दूर रहना जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में अपनी बात रखने के साथ दूसरों की राय भी सुनें.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को अगले तीन दिन धन के लेनदेन में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके पैसा देने से बचें. निवेश में कम समय में अधिक लाभ का लालच नुकसान पहुंचा सकता है.



मीन राशि

मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति बनने से इस राशि के जातकों को मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है. कामकाज में कुछ अड़चनें आ सकती हैं और मनचाहे परिणाम पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने की आशंका है.

अगले तीन दिन किन बातों का रखें ध्यान?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि और चंद्रमा की युति के दौरान भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचना चाहिए. आर्थिक लेनदेन में पारदर्शिता रखें, कामकाज में धैर्य बनाए रखें और रिश्तों में बातचीत के जरिए गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करें. पर्याप्त नींद लेना और तनाव को नियंत्रित रखना भी जरूरी है.

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