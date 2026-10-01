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स्कूटी पर युवक का शव देखकर लोग हैरान, पुलिस ने जताई नशे के ओवरडोज की आशंका, पोस्टमार्टम से खुलेगा मौत का राज

मेरठ में रोहटा रोड फ्लाईओवर के पास स्कूटी पर 26 वर्षीय रजत यादव का शव मिला है. पुलिस को नशे के ओवरडोज की आशंका है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह साफ होगी. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

मेरठ में रोहटा रोड पर सिटी स्टेशन की ओर जाने वाले फ्लाईओवर के पास बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक खाली मैदान में स्कूटी पर युवक का शव मिला. वहां से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को स्कूटी पर बैठे देखा और पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक की पहचान 26 वर्षीय रजत यादव पुत्र राधेश्याम के रूप में हुई है. वह कंकरखेड़ा की बैंक कॉलोनी का रहने वाला था और एक इंटर कॉलेज में निजी नौकरी करता था. बताया जा रहा है कि रजत काफी समय से नशे का आदी था. परिजनों के मुताबिक, कुछ दिन पहले भी अत्यधिक नशे के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी.

पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि बुधवार को घर से निकलने के बाद रजत रोहटा रोड स्थित खाली मैदान में पहुंचा था. पुलिस को शक है कि यहां नशे का इंजेक्शन लेने के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई. हालांकि, अभी तक मौत की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि युवक की मौत किस वजह से हुई.

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घटना के बाद पुलिस ने मौके के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की है. इसके अलावा घटनास्थल और आसपास के इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि रजत वहां कब पहुंचा था और उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद था या नहीं. शुरुआती जांच में मामला नशे की ओवरडोज से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है. पुलिस CCTV फुटेज और घटनास्थल से जुटाई गई जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. परिजनों की ओर से हत्या की आशंका जताए जाने की बात भी सामने आई है, ऐसे में जांच में इस पहलू को भी देखा जा रहा है.
 

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