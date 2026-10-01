scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कपूर, भजन, शंख और कलश... रोज सुनते हैं ये हिन्दी वर्ड, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं?

कपूर, बाती, अगरबत्ती से लेकर घूरना, हिचकी, डकार और जम्हाई तक, इन रोजमर्रा के शब्दों के इंग्लिश नाम शायद आप भी नहीं जानते होंगे. जानिए इन शब्दों के सही इंग्लिश मीनिंग.

Advertisement
X
सही इंग्लिश नाम शायद हर किसी को पता न हो. ( Photo: ITG)
सही इंग्लिश नाम शायद हर किसी को पता न हो. ( Photo: ITG)

हम रोज न जाने कितने हिंदी शब्द बोलते हैं, लेकिन अगर अचानक कोई पूछ ले कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कई बार जवाब सोचने में ही समय लग जाता है.  कपूर, बाती, अगरबत्ती, शंख और बेलपत्र जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाले शब्द हों या फिर घूरना, टकटकी लगाकर देखना, हिचकी, डकार, सिर हिलाना और जम्हाई जैसी रोजमर्रा की बातें. हम इनके हिंदी नाम तो तुरंत बता देंगे, लेकिन इनके सही इंग्लिश नाम शायद हर किसी को पता न हों.

इतना ही नहीं, मलाई, चटनी, पापड़ और तड़का जैसी चीजें तो हमारी रोज की थाली का हिस्सा हैं, फिर भी इनके इंग्लिश नाम पूछे जाएं तो अच्छे-अच्छे लोग सोच में पड़ सकते हैं. तो चलिए आज एक छोटा सा वोकैबलरी चैलेंज लेते हैं और जानते हैं कि इन आम शब्दों और चीजों को इंग्लिश में आखिर क्या कहा जाता है.

चलिए एक-एक करके जानते हैं इनके इंग्लिश नाम:

सम्बंधित ख़बरें

जमीन खरीदने से पहले यह जरूर जांचें कि उस पर कोई मौजूदा बोझ या दर्ज लेन-देन तो नहीं है. ( PHOTO: ITG)
जमीन खरीदने से पहले जरूर देख लें ये 7 कागज, नहीं होगा फ्रॉड
ट्रेन की पटरी के किनारे लगे C/FA बोर्ड का मतलब क्या है और ड्राइवर के लिए इसका क्या काम होता है. ( Photo: ITG)
ट्रेन की पटरी के किनारे क्यों लगा होता है ‘सी/फा’ बोर्ड? 90% लोग नहीं जानते होंगे
pyrite stone benefits
कहां से निकलता है पाइराइट, पैसे की बरसात वाला स्टोन! कितने का आता है?
EPFO 2026: ज्यादा PF कटेगा तो हाथ में कितनी सैलरी आएगी?
यह मामला दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी मार्केट की एक कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़ा है. ( Photo: ITG)
कहीं आप भी ये गलती नहीं कर रहे? एक किराएदार को देने पड़े 3 करोड़!

कपूर- Camphor
पूजा में कपूर जलाने की परंपरा है. इसे English में Camphor कहते हैं.

.

बाती-Cotton Wick
दीये में लगाई जाने वाली कपास की बाती को Cotton Wic कहा जाता है.

अगरबत्ती-Incense Stick
पूजा या घर में खुशबू के लिए जलाई जाने वाली अगरबत्ती को Incense Stick कहते हैं.

.

भजन- Hymn
भगवान की स्तुति में गाए जाने वाले धार्मिक गीत के लिए Hymn शब्द इस्तेमाल किया जाता है.

Advertisement

.

धूप- Incense
पूजा में जलाई जाने वाली धूप को आम तौर पर Incense कहा जाता है.

अखंड ज्योत-Vigil
किसी धार्मिक या खास मौके पर लगातार जलती रहने वाली ज्योत या धार्मिक पहरे के संदर्भ में Vigil शब्द इस्तेमाल होता है. 

.

शंख- Conch Shell
पूजा में बजाए जाने वाले शंख को इंग्लिश में Conch Shell कहते हैं.

.

कलश- Sacred Pot
पूजा में रखा जाने वाला कलश Sacred Pot या ritual pot कहा जा सकता है.

.

बेलपत्र-Bael Leaves
भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेल के पत्तों को Bael Leaves कहा जाता है.

अब आते हैं उन शब्दों पर, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर इस्तेमाल करते हैं. 

घूरना- Stare
किसी को लगातार और ध्यान से देखना.

टकटकी लगाकर देखना- Gaze
किसी चीज या व्यक्ति को काफी देर तक ध्यान से देखते रहना.

.

हिचकी- Hiccup
अचानक आने वाली हिचकी को इंग्लिश में Hiccup कहते हैं.

सिर हिलाना-Nod
सहमति या जवाब में सिर को ऊपर-नीचे करना यानी Nod.

.

डकार- Burp
खाना खाने या पानी पीने के बाद आने वाली डकार को Burp कहते हैं.

जम्हाई- Yawn
नींद या थकान में मुंह खोलकर सांस लेने की क्रिया को Yawn कहते हैं.

.

बहरा- Deaf
जिस व्यक्ति को सुनने में गंभीर या पूर्ण कठिनाई हो, उसके लिए Deaf शब्द इस्तेमाल होता है.

Advertisement

अंधा-Blind
जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, उसके लिए Blind शब्द इस्तेमाल होता है.

आपको इनमें से कितने इंग्लिश वर्ड पहले से पता थे?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कपूर, भजन, शंख और कलश... रोज सुनते हैं ये हिन्दी वर्ड, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? |
    Ketu Nakshatra Parivartan 2026: 3 अक्टूबर से संभलकर रहें ये 5 राशियां, केतु की चाल बढ़ाएगी मुश्किलें! |
    कोल्ड वॉर समय का अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टूटा, 200 उपग्रहों पर मंडरा रहा खतरा |
    शिखर धवन ने सुनाई सोफी संग लव स्टोरी, पहली मुलाकात का खोला राज |
    पश्चिम बंगाल में EVM की शॉर्टेज! चुनाव आयोग फिर पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट |
    जिसे Pakistan मानता है दुश्मन, उसी इजरायल की 'फौदा' पर क्यों फिदा पाकिस्तानी? |
    राज्यसभा चुनाव के ल‍िए सपा की तरफ से 2 नामांकन, यूपी के मंत्री की मौजूदगी पर मची हलचल |
    एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने एग्स फ्रीजिंग को लेकर खुलकर रखी अपनी बात |
    अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद बगदाद की सड़कों पर जश्न, अब ISIS का खतरा |
    'इंडिया गठबंधन छोड़ने पर DMK को होगा पछतावा', कांग्रेस ने साधा निशाना
    Advertisement