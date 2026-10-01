कपूर, भजन, शंख और कलश... रोज सुनते हैं ये हिन्दी वर्ड, इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं?

हम रोज न जाने कितने हिंदी शब्द बोलते हैं, लेकिन अगर अचानक कोई पूछ ले कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कई बार जवाब सोचने में ही समय लग जाता है. कपूर, बाती, अगरबत्ती, शंख और बेलपत्र जैसे पूजा में इस्तेमाल होने वाले शब्द हों या फिर घूरना, टकटकी लगाकर देखना, हिचकी, डकार, सिर हिलाना और जम्हाई जैसी रोजमर्रा की बातें. हम इनके हिंदी नाम तो तुरंत बता देंगे, लेकिन इनके सही इंग्लिश नाम शायद हर किसी को पता न हों.

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इतना ही नहीं, मलाई, चटनी, पापड़ और तड़का जैसी चीजें तो हमारी रोज की थाली का हिस्सा हैं, फिर भी इनके इंग्लिश नाम पूछे जाएं तो अच्छे-अच्छे लोग सोच में पड़ सकते हैं. तो चलिए आज एक छोटा सा वोकैबलरी चैलेंज लेते हैं और जानते हैं कि इन आम शब्दों और चीजों को इंग्लिश में आखिर क्या कहा जाता है.

चलिए एक-एक करके जानते हैं इनके इंग्लिश नाम:

कपूर- Camphor

पूजा में कपूर जलाने की परंपरा है. इसे English में Camphor कहते हैं.

बाती-Cotton Wick

दीये में लगाई जाने वाली कपास की बाती को Cotton Wic कहा जाता है.

अगरबत्ती-Incense Stick

पूजा या घर में खुशबू के लिए जलाई जाने वाली अगरबत्ती को Incense Stick कहते हैं.

भजन- Hymn

भगवान की स्तुति में गाए जाने वाले धार्मिक गीत के लिए Hymn शब्द इस्तेमाल किया जाता है.

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धूप- Incense

पूजा में जलाई जाने वाली धूप को आम तौर पर Incense कहा जाता है.

अखंड ज्योत-Vigil

किसी धार्मिक या खास मौके पर लगातार जलती रहने वाली ज्योत या धार्मिक पहरे के संदर्भ में Vigil शब्द इस्तेमाल होता है.

शंख- Conch Shell

पूजा में बजाए जाने वाले शंख को इंग्लिश में Conch Shell कहते हैं.

कलश- Sacred Pot

पूजा में रखा जाने वाला कलश Sacred Pot या ritual pot कहा जा सकता है.

बेलपत्र-Bael Leaves

भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेल के पत्तों को Bael Leaves कहा जाता है.

अब आते हैं उन शब्दों पर, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर इस्तेमाल करते हैं.

घूरना- Stare

किसी को लगातार और ध्यान से देखना.

टकटकी लगाकर देखना- Gaze

किसी चीज या व्यक्ति को काफी देर तक ध्यान से देखते रहना.

हिचकी- Hiccup

अचानक आने वाली हिचकी को इंग्लिश में Hiccup कहते हैं.

सिर हिलाना-Nod

सहमति या जवाब में सिर को ऊपर-नीचे करना यानी Nod.

डकार- Burp

खाना खाने या पानी पीने के बाद आने वाली डकार को Burp कहते हैं.

जम्हाई- Yawn

नींद या थकान में मुंह खोलकर सांस लेने की क्रिया को Yawn कहते हैं.

बहरा- Deaf

जिस व्यक्ति को सुनने में गंभीर या पूर्ण कठिनाई हो, उसके लिए Deaf शब्द इस्तेमाल होता है.

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अंधा-Blind

जिस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, उसके लिए Blind शब्द इस्तेमाल होता है.

आपको इनमें से कितने इंग्लिश वर्ड पहले से पता थे?

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