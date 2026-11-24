नौकरी में कई साल बिताने के बाद भी कब किसी कर्मचारी को अचानक कंपनी छोड़ने के लिए कह दिया जाए, यह उसके लिए हैरानी की बात हो सकती है. लेकिन ऐसा ही कुछ माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की एक पुरानी कर्मचारी के साथ हुआ है. बता दें कि वह पिछले 24 साल से कंपनी में काम कर रही थी और जिस दिन उन्हें नौकरी से निकाले जाने की जानकारी मिली, उस वक्त वह इंजीनियरिंग टीम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग दे रही थीं.

और पढ़ें

उन्हें Microsoft Teams पर एक मीटिंग का इनविटेशन मिला, जिसका नाम था High Priority Business Update. शुरुआत में यह एक सामान्य मीटिंग का मैसेज लगा, लेकिन इसी के जरिए उन्हें अपनी नौकरी जाने की खबर मिली.

जॉब पार्टल LinkedIn पर शेयर किया अनुभव

इस कर्मचारी का नाम लॉरा विलियम्स (Laura Williams) है. उन्होंने अपने साथ हुई इस घटना को जॉब पोर्टल LinkedIn पर शेयर किया है. लॉरा ने पोस्ट में बताया कि वह इंजीनियरिंग टीम को 90 मिनट की ट्रेनिंग दे रही थीं. इस दौरान वह सहकर्मियों को समझा रही थीं कि AI टूल्स की मदद से वे अपना टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं. तभी उन्हें कंपनी की ओर से मीटिंग का इनविटेशन मिला. इसके बाद से कंपनी ने 24 साल की उनकी सेवा को कुछ ही मिनट में खत्म कर दिया.

Advertisement

हर किसी का जताया आभार

24 साल के सफर को बताया खास लॉरा ने माइक्रोसॉफ्ट में बिताए 24 साल के अनुभव को शेयर किया है. नौकरी जाने की खबर मिलने के बावजूद लॉरा ने अपने विदाई संदेश में कंपनी के सहकर्मियों, मैनेजरों और टीम के सदस्यों का आभार जताया. उन्होंने लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट में 24 साल तक टिके रहने की एक बड़ी वजह वहां मिले लोग और उनके साथ काम करने का अनुभव रहा.

उन्होंने खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट की Intune और Purview डॉक्यूमेंटेशन टीम का जिक्र किया. लॉरा ने इस टीम के साथ काम करने को अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि टीम के सदस्यों के साथ काम करना उनके लिए खुशी की बात रही.

AI के दौर में छंटनी ने खींचा ध्यान

लॉरा विलियम्स की कहानी ऐसे समय में सामने आई है, जब टेक कंपनियां अपने कामकाज में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा रही हैं. कंपनियां कर्मचारियों को भी AI टूल्स के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दे रही हैं. ऐसे में लॉरा को AI की ट्रेनिंग देते वक्त ही नौकरी से निकाले जाने की सूचना मिलना चर्चा का विषय बन गया है.हालांकि, इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि लॉरा की नौकरी केवल AI की वजह से गई है.

---- समाप्त ----