केरल: दो जोरदार बम धमाकों से दहला कन्नूर, इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूटे, लोगों में दहशत

केरल के कन्नूर जिले में रविवार देर रात दो अलग-अलग जगहों पर संदिग्ध स्टील बम धमाके होने से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक, दोनों घटनाएं कन्नवम इलाके में हुईं. धमाकों की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. धमाकों की वजह से आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. फिलहाल, इन घटनाओं को अंजाम देने वालों की पहचान नहीं हो सकी है.

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पुलिस के मुताबिक, दोनों धमाके रविवार रात करीब 11:30 बजे से आधी रात के बीच हुए. पहला धमाका कन्नवम फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के पास हुआ, जबकि दूसरा धमाका नजदीकी चुंडायिल इलाके में हुआ. दोनों जगहों पर धमाकों के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. तेज आवाज सुनने के बाद स्थानीय निवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों जगहों पर तलाशी ली.

धमाकों के कारण आसपास की इमारतों की खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए. पुलिस को घटनास्थलों के आसपास की सड़कों पर विस्फोटक पदार्थों के अवशेष भी मिले हैं. शुरुआती जांच में इन धमाकों में स्टील बम के इस्तेमाल का शक जताया गया है. हालांकि, पुलिस ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इन धमाकों के पीछे कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था. मामले की जांच जारी है.

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पुलिस ने घटनास्थलों से सबूत जुटाने के लिए बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली. टीमों ने मौके से नमूने एकत्र किए हैं, जिनकी जांच की जाएगी. इसके अलावा, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि धमाकों से जुड़े लोगों की पहचान की जा सके. अधिकारियों के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ही घटनाओं से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आ सकेंगी.

कन्नवम पुलिस ने दोनों घटनाओं के संबंध में खुद संज्ञान लेते हुए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (Explosive Substances Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, स्टील बम देसी तरीके से तैयार किए जाने वाले विस्फोटक होते हैं, जिनका इस्तेमाल तेज धमाका करने के लिए किया जाता है.

फिलहाल, मामले में किसी आरोपी की पहचान नहीं हुई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच से मिलने वाले सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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